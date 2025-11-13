¿Sabes los números de tu empresa en tiempo real? Una firma de la UMH de Elche tiene el software con la respuesta

La empresa Selectia Soft, ubicada en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche (PCUMH), ha presentado Selectia, un innovador software financiero de anticipación que permite conocer en tiempo real la situación económica de una empresa. Esta herramienta analiza de forma continua el coste de estructura y muestra con precisión si un producto es rentable y dónde se encuentran sus márgenes reales.

Visión en tiempo real para las pymes

Selectia Soft nació con el propósito de cambiar la manera en que las pymes entienden su contabilidad, aportándoles una visión inmediata y útil de sus finanzas para mejorar la toma de decisiones. Según explicó el director ejecutivo de la firma, Pedro Fluxá, “queremos que dejen de verla como ese informe anual que llega siempre tarde y empiecen a utilizarla como lo que debería ser: una potente herramienta de anticipación”.

El programa está dirigido principalmente a pymes, asesorías y departamentos financieros, y ha sido diseñado para recoger y comparar todas las cuentas contables. A través de esta función, las empresas pueden confrontar sus datos frente a presupuestos o metas de ventas y facturación, identificando desviaciones de manera instantánea y obteniendo información clave para calcular el coste real de un producto o servicio.

Análisis integral del negocio

El proyecto se centra en evaluar los indicadores vitales de cualquier negocio: facturación, beneficio, porcentaje sobre ventas y relación entre gasto total y facturación. Gracias a este análisis, Selectia cumple dos objetivos esenciales: detectar desviaciones para tomar decisiones correctivas a tiempo y determinar el coste real de los productos o servicios que se ofrecen.

Con esta información, las compañías pueden conocer si venden con el margen adecuado o si, por el contrario, pierden dinero con cada operación. Como destaca Fluxá, el beneficio más relevante de la herramienta es la claridad que ofrece a las empresas, un factor esencial para garantizar la estabilidad financiera.

Preparación para su lanzamiento al mercado

A corto plazo, Selectia Soft se prepara para iniciar la comercialización de su tecnología. En esta fase previa al lanzamiento, la empresa tiene como meta ampliar de forma sostenida su base de clientes y posicionar su software como un referente en el ámbito de la gestión financiera para pequeñas y medianas empresas. "Con esta propuesta, Selectia Soft del PCUMH refuerza el compromiso del ecosistema innovador ilicitano con el desarrollo de soluciones tecnológicas de alto valor añadido, capaces de transformar la manera en que las pymes controlan y planifican su economía", destacan desde la entidad.