El área de Mujer de Elche triplica en dos años la atención a víctimas de maltrato
El Ayuntamiento contabiliza más de 2.600 asistencias donde más de la mitad de los casos son por violencia de género o intrafamiliar mientras crece el número de menores que acuden buscando ayuda gracias al refuerzo de la prevención
El Ayuntamiento de Elche ha pasado de recibir cerca de 900 atenciones en 2023 a unas 2.600 en el último año dentro del Servicio de Atención Integral de la Mujer (SAIM). De ese total, más de la mitad se deben a casos relacionados con violencia de género e intrafamiliar mientras que crece el número de adolescentes a partir de los 16 años de edad que deciden pedir ayuda.
La edil de Mujer, Caridad Martínez, achaca este aumento de los datos al aumento de la cobertura municipal en el último ejercicio duplicándose el personal para atender los casos, pasando a tener dos psicólogas y dos trabajadoras sociales dentro del servicio de atención. Cada perfil profeisional ha realizado 1.124 y 1.495 atenciones, respectivamente.
Desde la concejalía sostienen que hasta hace poco el servicio SAIM seguía siendo desconocido y solía derivarse la asistencia a través de Servicios Sociales, mientras que cada vez llegan más casos directamente desde hospitales y juzgados así como de otros ámbitos, lo que llegó incluso a desbordar el recurso que presta el departamento de Mujer junto a la Casa de la Dona.
Si bien, exponen que con el refuerzo de personal se están tratando más rápido las citas urgentes y quienes solicitan cita previa han reducido también notablemente la espera. De la misma forma desde el Ejecutivo de PP y Vox valoran positivamente que desde primavera se hayan podido incluir terapias grupales, además de cursos ocupacionales de informática para favorecer que aquellas mujeres en riesgo de exclusión social puedan tener salidas laborales.
Perder el miedo
Martínez manifiesta que el hecho de que haya promotoras de igualdad ofreciendo formaciones en institutos está provocando que muchas adolescentes están "abriendo los ojos" y van perdiendo el miedo a denunciar situaciones de maltrato vividas, así como agresiones sexuales. Si bien, a nivel municipal no se atreven a dar un dato exacto de perfiles de atención ya que resaltan que después del ciberataque que sufrió la Administración local muchos expedientes están todavía sólo sobre el papel, con lo que no hay estadísticas claras del último año.
Por otra parte, desde el área de Mujer indicaron este viernes que en la actualidad existen tres mujeres con el dispositivo cometa activo, dispositivo ofrecido por el Ministerio de Igualdad que realiza un seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género.
183 mujeres conectadas
De igual manera, en Elche hay 183 mujeres conectadas al Atenpro, que no es más que un servicio telefónico conectado las 24 horas del día y los 365 días del año que facilita la Delegación del Gobierno, pero que el Ayuntamiento asigna a través del SAIM en vista de que haya una sentencia judicial que lo respalda o por casos directos que llegan de afectadas, familiares o servicios policiales.
Este sistema lo reparte y controla Cruz Roja y toda mujer que tiene acceso a él encuentra una vía directa de atención y está geolocalizada ante una urgencia. Según Caridad Martínez, en lo que va de año se han dado de alta 92 dispositivos y el número activo se suele mover en una horquilla entre los 175 y los 190.
36 lápidas para conmemorar el 25-N
El bipartito ofreció estos dartos cuando apenas falta una semana y media para que se conmemore el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. "Rompamos las cadenas de la violencia" es el lema escogido este 2025 como homenaje y recuerdo a las más de 40 mujeres asesinadas en el último año en todo el país. Por ello, desde la concejalía apuntan que se quiere hacer hincapié en hablar en plural, "que toda la sociedad se implique para acabar con esta violencia, porque ellas solas no pueden”.
El Ayuntamiento, a grandes rasgos, repetirá la programación del pasado año con un acto institucional central el mismo 25 de noviembre al mediodía en l'Hort del Xocolater donde se leerá un manifiesto por la erradicación de todo tipo de violencia contra la mujer y se se instalarán las 36 lápidas por cada una de las mujeres fallecidas desde el 1 de enero, además de las 7 que perdieron la vida desde el 25 de noviembre al 31 de diciembre del año anterior y los tres menores víctimas de violencia vicaria.
Este espacio de recuerdo se mantendrá hasta el domingo día 30 de noviembre y a nivel municipal incluso barajan invitar a centros escolares para sensibilizar. A nivel municipal se ha vuelto a elegir este enclave, en lugar del Parque Municipal como en 2023, para prevenir que se sucedan actos vandálicos sobre el homenaje.
Por otra parte, el próximo miércoles, 19 de noviembre, los centros educativos presentaran los trabajos realizados sobre violencia machista en el Centro de Congresos. De igual forma, desde la concejalía anticipan que habrá un capítulo especial del podcast 'Una mirada de mujer', un altavoz que impulsó el Ayuntamiento para exponer temas diversos como la trata de mujeres y que, según la edil Caridad Martínez, puede tener más impacto que la celebración de ciertas ponencias que llegan a menos público.
