El área de Mujer de Elche triplica en dos años la atención a víctimas de maltrato

El Ayuntamiento de Elche ha pasado de recibir cerca de 900 atenciones en 2023 a unas 2.600 en el último año dentro del Servicio de Atención Integral de la Mujer (SAIM). De ese total, más de la mitad se deben a casos relacionados con violencia de género e intrafamiliar mientras que crece el número de adolescentes a partir de los 16 años de edad que deciden pedir ayuda.

La edil de Mujer, Caridad Martínez, achaca este aumento de los datos al aumento de la cobertura municipal en el último ejercicio duplicándose el personal para atender los casos, pasando a tener dos psicólogas y dos trabajadoras sociales dentro del servicio de atención. Cada perfil profeisional ha realizado 1.124 y 1.495 atenciones, respectivamente.

Desde la concejalía sostienen que hasta hace poco el servicio SAIM seguía siendo desconocido y solía derivarse la asistencia a través de Servicios Sociales, mientras que cada vez llegan más casos directamente desde hospitales y juzgados así como de otros ámbitos, lo que llegó incluso a desbordar el recurso que presta el departamento de Mujer junto a la Casa de la Dona.

Si bien, exponen que con el refuerzo de personal se están tratando más rápido las citas urgentes y quienes solicitan cita previa han reducido también notablemente la espera. De la misma forma desde el Ejecutivo de PP y Vox valoran positivamente que desde primavera se hayan podido incluir terapias grupales, además de cursos ocupacionales de informática para favorecer que aquellas mujeres en riesgo de exclusión social puedan tener salidas laborales.

Perder el miedo

Martínez manifiesta que el hecho de que haya promotoras de igualdad ofreciendo formaciones en institutos está provocando que muchas adolescentes están "abriendo los ojos" y van perdiendo el miedo a denunciar situaciones de maltrato vividas, así como agresiones sexuales. Si bien, a nivel municipal no se atreven a dar un dato exacto de perfiles de atención ya que resaltan que después del ciberataque que sufrió la Administración local muchos expedientes están todavía sólo sobre el papel, con lo que no hay estadísticas claras del último año.

Por otra parte, desde el área de Mujer indicaron este viernes que en la actualidad existen tres mujeres con el dispositivo cometa activo, dispositivo ofrecido por el Ministerio de Igualdad que realiza un seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género.

183 mujeres conectadas

De igual manera, en Elche hay 183 mujeres conectadas al Atenpro, que no es más que un servicio telefónico conectado las 24 horas del día y los 365 días del año que facilita la Delegación del Gobierno, pero que el Ayuntamiento asigna a través del SAIM en vista de que haya una sentencia judicial que lo respalda o por casos directos que llegan de afectadas, familiares o servicios policiales.

Este sistema lo reparte y controla Cruz Roja y toda mujer que tiene acceso a él encuentra una vía directa de atención y está geolocalizada ante una urgencia. Según Caridad Martínez, en lo que va de año se han dado de alta 92 dispositivos y el número activo se suele mover en una horquilla entre los 175 y los 190.