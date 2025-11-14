Compromís acusa a PP y Vox de querer urbanizar zonas protegidas del Palmeral de Elche

Compromís ha anunciado esta mañana en el Hort de Sant Plàcid de Elche que elevará al Congreso y a les Corts una serie de propuestas por la defensa y conservación del Palmeral y la lucha contra los efectos de la crisis climática en su 25 aniversario como Patrimonio de la Humanidad. La portavoz del grupo municipal de Compromís per Elx, Esther Díez, junto con el diputado y portavoz adjunto del grupo Sumar - Compromís en el Congreso, Alberto Ibáñez, y la portavoz adjunta en les Corts, Aitana Más, han denunciado que PP y Vox siguen empeñados en flexibilizar la ley autonómica de Protección y Promoción del Palmeral para favorecer la urbanización en las zonas de amortiguación de los huertos. Por todo ello, Compromís ha anunciado que impulsará una serie de políticas para garantizar la protección del Palmeral no solo a nivel local, sino también autonómico y estatal.

En este sentido, Esther Díez, ha explicado que “desde Compromís, venimos a hablar del Palmeral, un tema que como sabéis, el alcalde está obviando, pero que desde Compromís vamos a ponerlo en el centro de la agenda política, teniendo en cuenta que este 30 de noviembre se conmemoran su 25 aniversario como Patrimonio de la Humanidad”.

Actividad organizada para este sábado por el XXV aniversario del Palmeral como Patrimonio de la Humanidad / INFORMACIÓN

“En el último pleno, Compromís presentó una moción para celebrar la efeméride, pero, sobre todo, para aprovechar el momento de tejer una estrategia de salvaguarda y promoción del Palmeral a través del cultivo sostenible de los huertos, la puesta en marcha de un nuevo centro de interpretación y especialmente, para señalar la importancia del Palmeral como mitigador de los efectos de la crisis climática. Pero para sorpresa de nadie, PP y Vox votaron en contra, pese a la respuesta de unanimidad política que requería la moción”, ha señalado Díez.

Año Jubilar

La portavoz municipal ha lamentado que “por parte del Ajuntament se han anunciado actos sin más trascendencia, y esto tiene una comparación muy clara con todos los recursos que Pablo Ruz ha destinado al Año Jubilar. Es incomprensible que, frente a una efeméride de estas características, nuestro consistorio no articule, como a mínimo, toda una serie de recursos para la conmemoración del 25 aniversario del Palmeral, y con ello ignore el valor simbólico y compartido que tiene para toda la ciudadanía ilicitana. Frente a esta falta de promoción por parte de PP i Vox, Compromís per Elx ha lanzado la campaña “Arrels i Palmes”, entre cuyas acciones previstas se ha organizado una marcha guiada por el Palmeral para mañana, sábado 15 de noviembre, que partirá desde la avenida del Puente del Ferrocarril a las 9.30 horas.

La presentación de la campaña de Compromís por el Palmeral de Elche / INFORMACIÓN

Por su parte, la portavoz adjunta a les Corts, Aitana Más, ha explicado que “ayer por la tarde, desde Compromís registramos una pregunta a la Conselleria d’Educació i Cultura para saber el Ajuntament d’Elx había presentado alguna propuesta de cambio en la ley del Palmeral para favorecer la apertura a la urbanización en los huertos”.

Tramitación

“Hay que recordar que en la tramitación de la ley de Protección y Promoción del Palmeral que desde Compromís hicimos en 2021, el PP insistió de manera muy contundente y reiterativa en poder abrir los huertos para su urbanización. Por ello, desde los grupos parlamentarios que dábamos apoyo al govern del Botànic obstaculizamos esta enmienda para seguir protegiendo nuestro patrimonio milenario. Ahora, de nuevo, estaremos pendientes para que el PP no continúe desprotegiendo el Palmeral d’Elx”, ha defendido Más.

Por otro lado, el diputado Alberto Ibáñez ha señalado que “nuestro país está en el foco mediático por la negligente gestión del señor Mazón durante la dana y las 229 muertes, una consecuencia más que directa del cambio climático. Y esto pasa porque la cuenca mediterránea es el epicentro de la emergencia climática en Europa. No obstante, afortunadamente en Elx, se tiene esta particularidad de ser un pequeño oasis en Europa, y el Palmeral, más allá de su valor cultural y sentimental, hace que las ilicitanas e ilicitanos tengan un riesgo menor de morir por cuestiones vinculadas a la contaminación”.

“Defender el derecho a la vida es defender el Palmeral, es luchar contra el cambio climático y por eso, en las negaciones que hemos abierto para los Presupuestos Generales del año 2026, hemos hablado con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, para que el Palmeral d’Elx cuente próximamente con apoyo económico. Por otro lado, abriremos, cuando lleguen las negociaciones con los ministerios del PSOE, una negociación con la vicepresidencia de Transición Ecológica para activar líneas específicas que estén vinculadas a la conservación del Palmeral”, ha añadido Ibáñez.

Asimismo, el diputado y portavoz adjunto del grupo Sumar - Compromís ha concluido que “es la oportunidad para demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera, y eso requiere una mayor protección e inversión del Estado para apostar por esa biodiversidad, por esa protección que hace el Palmeral d’Elx para toda la ciudadanía”.