Una de cada nueve edificaciones nuevas en la provincia se construye en Elche

Pese al imparable incremento de los precios de la vivienda, Elche sigue afianzándose como un motor de la construcción en la provincia de Alicante, según destaca el Colegio de Arquitectos tras analizar los datos referentes a los seis primeros meses de 2025, que apenas variaron más allá de un 0,8 % al alza. Durante ese periodo, los proyectos de nueva planta fueron 662 (11,8 % del total provincial), lo que supuso uno de cada nueve residenciales que se ejecutan en todo Alicante lo hagan en la ciudad ilicitana. El desarrollo de los nuevos sectores de la ciudad augura un incremento paulatino durante los próximos años que no se ha acelerado ya, precisamente, por el aumento de los precios por metro cuadrado, que superan de largo los 2.000 euros en Elche. Un fenómeno este que se ha producido especialmente tras la pandemia de covid, a partir de 2022. En cualquier caso, un buen dato el de la construcción residencial, teniendo en cuenta además que el principal polo de atracción de las promotoras se sitúa en municipios costeros y en Elche los solares de playa son limitados.

Más de 660 proyectos de construcción se han presentado en Elche en el primer semestre de 2026 / Áxel Álvarez

Con respecto al pasado año, la obra nueva en Elche "se mantiene estable, en línea con el comportamiento provincial", dicen los arquitectos, pues apenas registraron una ligera subida del 0,8 %. ¿Qué tipo de vivienda nueva se construye más en Elche?. Según estos datos, la vivienda plurifamiliar es la que más avanza, igual que en el resto de la provincia, donde el residencial en su conjunto aumentó un 7 %. "Este formato responde mejor a la densidad urbana de Elche y a la demanda de vivienda tanto de residentes como de quienes buscan segunda residencia", explican.

Datos provinciales

En la provincia de Alicante, la obra nueva, tanto residencial como terciaria e industrial, sumó 1,28 millones de metros cuadrados, prácticamente la misma cifra que el año anterior (+0,8 %). Dentro de este bloque, el residencial sí tiró hacia arriba, con un avance del 7 % hasta 625.956 m². En ese contexto, Elche se sitúa como uno de los motores de esta nueva etapa de la construcción en la provincia, explican las mismas fuentes. Con respecto a la rehabilitación, entre enero y junio se presentaron 271.913 m², muy por encima de los 190.542 m² de hace un año (+42,7 %). En el ámbito residencial, la superficie prácticamente se duplicó (+86,9 %), hasta superar los 152.000 m².

Un edificio en construcción en Elche / Áxel Álvarez

En tipologías, la vivienda plurifamiliar —bloques de pisos— concentra la mayor parte de la superficie residencial. No es casual: en áreas turísticas como Benidorm, Torrevieja o Jávea, y en núcleos metropolitanos como Alicante o Elche, el modelo plurifamiliar resulta más rentable y eficiente. Permite aprovechar mejor el suelo disponible, responde a la falta de espacio en zonas consolidadas y se ajusta a la demanda de segunda residencia y al comprador extranjero.

Rehabilitación

Al mismo tiempo, el Colegio de Arquitectos ve una segunda realidad, como es que el mercado inmobiliario en Elche se está desplazando, visto los precios, a las ofertas de inmuebles usados, que cuestan prácticamente un 40 % menos y que, por contrapartida, ofrecen algunos metros cuadrados más. Como ya publicó INFORMACIÓN el pasado lunes, el 87 % de las compraventas de pisos (no de casas) que registró entre septiembre de 2024 y agosto de 2025 el Colegio de Notarios fueron del mercado de segunda mano. Esto supuso 2.746 transacciones frente a las 351 de primera ocupación. Un mercado el de la vivienda usada que no solo aglutina a las tradicionales reformas de pisos de más de 20 años a 40 años, que son las más interesantes para los compradores al contar con ascensor, sino que ha visto crecer de una forma imparable otro mercado paralelo. Nos referimos a la reconversión de locales en viviendas. Licencias que superan ya de largo el centenar en Elche cada año, lo que ha permitido a más de 140 familias una vivienda en planta baja el pasado 2024. Tal es el incremento de este modelo de negocio en la construcción que el departamento de Urbanismo se ha planteado ponerle algunas trabas en zonas comerciales, de forma que los negocios tradicionales, cada vez menos rentables, no desaparezcan.

La rehabilitación que se contrata en Elche supone ya el 4,6 % del total de la provincia, explican las mismas fuentes, con base en los datos del Departamento de Visado del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante (CTAA). En el último año este tipo de proyectos creció, en el conjunto de la provincia, un 42,7 %. De hecho, se ha duplicado la superficie en metros cuadrados destinada a vivienda reformada hasta un 86, 9 %. En el caso de Elche, "gana terreno la modernización del parque existente, con mejoras ligadas sobre todo a la eficiencia energética. (...) En Elche vemos cómo la obra nueva sigue teniendo un peso clave, pero lo más llamativo es el ascenso de la rehabilitación, que ya no es un fenómeno puntual. El tejido residencial está en transformación”, señala el portavoz del CTAA.