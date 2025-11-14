Los promotores "pinchan" la burbuja de ingresar 4,6 millones por el ICIO en 2025 en Elche

"El presupuesto está hinchado", la frase acusadora fue dicha el pasado septiembre por la concejala socialista Patricia Macià tras comprobar que algunos ingresos realizados a las arcas municipales durante el primer semestre se alejaban mucho del objetivo presupuestario marcado por el gobierno municipal de PP y Vox en Elche para 2025. La edil de la oposición dio a entender que el departamento que dirige Francisco Soler había cuadrado cuentas para llegar a los 275 millones de euros del presupuesto, pese a que se veía que algunas partidas de ingresos no se iban a cumplir, "estaban adulterados", dijo. Una afirmación que siempre ha negado el economista y asesor fiscal ilicitano, lo que ha valido bastantes disputas dialécticas en los plenos municipales entre ambos.

La más relevante de todas las supuestamente "hinchadas", dadas a conocer por Macià, era la de impuestos indirectos porque el Ayuntamiento preveía que iba a ingresar en un año un 18,8 % más que el año anterior, pasando de los 9,7 millones de euros que se presupuestaron para 2024 a 11,5 millones de euros para este año. ¿Qué son los impuestos indirectos?. Aquellos que dependen de la circulación de la riqueza, especialmente del consumo. Cuanto más se consume, más se ingresa. Y de todos ellos, el que el gobierno local dijo que más iba a aumentar eran los ingresos por el ICIO, el Impuesto de Construcción, Instalación y Obras, tanto que el equipo de gobierno dijo que alcanzarían los 4,4 millones de euros en 2025. De ellos, 3,7 millones de euros por el propio impuesto y otros 760.000 euros por las inspecciones del ICIO; es decir, las infracciones detectadas por los técnicos entre lo pagado y lo realmente ejecutado, que también se obliga a abonar.

Un año antes, en 2024, el Ayuntamiento de Elche había declarado que la previsión de ingresos iba a ser de 2,7 millones de euros (que terminó siendo de casi tres millones) y, para justificar ese incremento para 2025, que ha sido de un 33,7 %, aseguraba que la cifra salía "calculando en base a la recaudación efectiva del presente ejercicio". Los ingresos el año anterior, en 2023, habían sido de 3,1 millones de euros, según arroja el documento de la liquidación de ese año. A pesar de ello, para el año siguiente, 2024, se presupuestó menos. Pero para 2025 se dispararon muy por encima. De ahí la aseveración de la socialista. En años donde el ICIO había ingresado más de lo previsto no se había presupuestado ni esas cantidades, pero en 2025 sí y se subió hasta un 33,7 %.

Francisco Soler, en una comparecencia para hablar de números municipales / Áxel Álvarez

Ingresos por IVA, tabaco, hidrocarburos, alcohol y cerveza El Ayuntamiento de Elche prevé ingresar 11,5 millones de euros por los impuestos indirectos en 2025. Junto al ICIO, por el que espera 4,4 millones de euros y ques es el único sobre el cual tiene capacidad de previsión, el resto depende de transferencias del Estado, que se corresponden a ingresos IVA (5,5 millones de euros), hidrocarburos (794.000 euros), tabaco (335.000 euros), cervera (25.000 euros) y alcohol (45.000 euros).

Estrategia

Como bien dice el concejal de Estrategia Municipal, el presupuesto no es una foto fija y hay que ver la evolución de los ingresos y gastos este año. Pero, cuando ya se dispone de las cifras hasta septiembre para saber si se va a cumplir la previsión, la realidad no es nada halagüeña porque el Ayuntamiento de Elche tiene reconocidos derechos por 1,8 millones de euros (aunque ha ingresado solo 1,5 millones); es decir, el 40 % de lo previsto para 2025. Para cuadrar esa cifra será necesario ingresar entre octubre y diciembre cerca de 2,6 millones de euros por el ICIO; es decir, el 60 % que se dijo que habría por la construcción. Solo cuando llegue el 1 de enero de 2026 se sabrá si se ha cumplido la previsión o existe un déficit entre lo que se preveía de ingresos y lo realmente cobrado. Y esta cifra sí interesa que no sea negativa para evitar incumplir las previsiones de un ayuntamiento que está sujeto a un Plan Económico Financiero este año y el próximo, por un desfase de 8,5 millones en 2024, aunque tuviera en ese ejercicio más de 31 millones de euros en remanentes de tesorería, la cifra más alta de su historia.