La Semana Santa de Elche llora a uno de sus pilares, Gaspar Agulló

La Semana Santa de Elche despide con profunda tristeza a una de sus figuras más sólidas y queridas. Gaspar Agulló Pomares, fallecido a los 80 años tras una larga enfermedad, deja tras de sí un legado construido a base de constancia, compromiso y una capacidad excepcional para unir sensibilidades dentro del mundo cofrade, como destacaban a este periódico desde varias entidades religiosas de la ciudad.

Su nombre quedó grabado en la memoria colectiva en 2016, cuando logró la presidencia de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades tras unas elecciones especialmente disputadas. Su nombramiento lo hizo oficial el entonces obispo Jesús Murgui. Aquel día, tras recibir la felicitación de los asistentes, Agulló pronunció un discurso que acabaría definiendo su mandato: «Ahora debemos trabajar todos juntos en favor de la Semana Santa. Ya no hay candidatos, así que espero que seamos 30 cofradías que trabajemos unidas». Su mensaje de unidad y cooperación se convirtió en la línea maestra de los cuatro años que permaneció al frente de la Junta Mayor.

Reacciones

El actual presidente de la entidad, Joaquín Martínez, resalta que "Gaspar ha sido un hombre de paz y concordia en la Junta Mayor. Con una gestión intachable y muchos logros para la Semana Santa. Creó la primera cuadrilla propia de Jesús Triunfante, organizó en Encuentro Nacional de Cofradías en 2019, recogió la Medalla de plata del Bimilenari para la Semana Santa y fue Personalidad Electa del Misteri en representación de la familia cofrade, por citar algunos ejemplos".

En lo personal, el dirigente cofradiero expresa un profundo sentimiento: "estoy muy afectado por el enorme cariño que me une a él y a su esposa y familia. Es un referente en nuestro día a día. En la actual directiva de la Junta Mayor muchas veces nos preguntamos -¿Qué haría Gaspar en este caso?- para saber cómo proceder. Es una persona muy querida a la que ya echamos de menos. Sabemos que, desde el cielo, va a rogar a Dios por todos los cofrades de Elche".

Gaspar Agulló Pomares fue presidente de la Junta Mayor de Semana Santa de Elche entre 2016 y 2020 / INFORMACIÓN

Muy cercano a los jóvenes cofrades

El presidente de la cofradía del Cristo de Zalamea, Óscar López, remarcaba el valor que Gaspar Agulló dio siempre a la juventud. "Pese a ser un veterano, cuando se hizo cargo de la Junta Mayor demostró una gran sensibilidad por las inquietudes de los jóvenes cofrades. Él fue el que puso el germen para que hoy en Elche exista un grupo sólido de juventud cofrade", apunta López, quien entiende que Agulló "trasladó y contagió de su ilusión y su experiencia cofrade a todo su alrededor".

Cuando asumió el cargo general de las cofradías, Agulló pidió avanzar en la comunión entre cofradías, reforzar la dimensión solidaria y asegurar que todas las entidades quedaran integradas en la nueva etapa. Aquella voluntad de renovación se sumó a los avances logrados en los años previos, como el nuevo itinerario de la procesión general de Viernes Santo o la implantación del programa Fisiocostal, impulsado junto a la Universidad Miguel Hernández para ofrecer asistencia fisioterapéutica a los costaleros.

Su cofradía

Más allá de su presidencia, la trayectoria de Agulló estuvo marcada por una dedicación casi vitalicia a la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Más de medio siglo de implicación ininterrumpida en diferentes juntas directivas, trece años como presidente y el reconocimiento como presidente de honor que le otorgó su actual dirigente, Manuel Maciá, resumen un vínculo profundo que trascendía lo institucional.

El mundo cofrade ilicitano está de luto por el fallecimiento de Gaspar Agulló, expresidente de la Junta Mayor de Semana Santa de Elche / INFORMACIÓN

La noticia de su fallecimiento ha provocado una oleada de mensajes de afecto. Quienes compartieron con él décadas de trabajo lo recuerdan como un hombre sereno, discreto y firme, capaz de conducir debates complejos sin perder de vista el bien común. «Ha sido un hombre de la Semana Santa, un señor en todos los sentidos. Gracias por todo», expresan desde su cofradía, visiblemente emocionados.

Con su marcha, Elche pierde a uno de los pilares que han sostenido y modernizado su Semana Santa. Su labor, discreta pero decisiva, seguirá presente en cada asamblea, en cada procesión y en cada decisión en la que logró, con paciencia y convicción, que treinta cofradías caminaran juntas. Su legado permanece, igual que el respeto y el cariño que supo ganarse durante toda una vida de servicio.

El velatorio está instalado en el Tanatorio L'Aljub, en la sala número 5, segunda planta. El sepelio se celebrará este sábado a las 9 de la mañana en la basílica de Santa María.