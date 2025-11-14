Los hoteles de Elche captan a un 40% de viajeros de negocios y los británicos son los turistas extranjeros que más se alojan

Seis de cada diez personas que se hospedaron al arranque del otoño en Elche era por vacaciones mientras que los viajeros de negocios representan ya el 39,8%. Son algunos de los datos más reseñables que extrae la Asociación de Empresas Turísticas (AETE) del balance de octubre. Partiendo de la base de que el décimo mes del año se cerró en la ciudad con una tasa de ocupación hotelera del 88,1%, un dato que supera en 1,7 puntos porcentuales al mismo mes de 2024 y que es, además, el mejor registro histórico que se tiene de cualquier otro octubre.

A nivel de rentabilidad, el sector también está ganando ya que el comportamiento del precio medio por habitación también está al alza con 89,41 euros, lo que representa 11,23 euros más que en octubre de 2024 y también por encima (0,93 euros más) que la tarifa de septiembre, un incremento que ayuda a los hospedajes ilicitanos a posicionarse a nivel de competitivad respecto a otras ciudades de la provincia de Alicante.

En este sentido trasladan desde AETE que por segundo mes consecutivo se superan holgadamente los respectivos datos interanuales de ocupación, precios medios y rentabilidad por habitación.

¿De donde vienen?

Sobre cuál es el perfil del visitante que se aloja en el núcleo urbano o las pedanías, la procedencia ha sido mayoritariamente nacional (54,7%) frente a un 45,3% de clientes internacionales. De la clientela internacional, los más numerosos han sido los llegados de Reino Unido (21,1%), seguidos de los franceses (16,3%), alemanes (15,2%), italianos (10,1%) o de nacionalidades como Países Bajos (6,8%), Bélgica (5,2%), Suecia (4,6%), Noruega (3,1%), Irlanda (2,9%), Polonia (2,5%) o EEUU (1,7%).

Fines de semana

Los fines de semana han llenado muchos de los hoteles, mientras que otros eventos del ámbito profesional, de la cultura o el deporte han registrado también altas ocupaciones. Desde la entidad trasladan que fue un incentivo fuerte el XIII Congreso Internacional de la Asociación Española de Ciencias del Deporte, que se celebró los días del 1 al 3, seguido del Oasis Elche Music Fest, que tuvo lugar el 10 y 11, el Congreso de Agencia Espacial Europea, celebrado del 13 al 17, el XII Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías, que se llevó a cabo del 17 al 19 o los ensayos generales de las representaciones extraordinarias del Misteri d’Elx, que se celebraron el 24 y 25.

Comparado con el panorama turístico nacional, con datos disponibles de septiembre, se refleja que la tasa global de ocupación es del 66,9%, con lo que se supera la media a nivel local, mientras que los precios medios fueron de 131,43 euros con 3,27 días de estancia media.

Por último, desde AETE son optimistas en cuando a las expectativas para noviembre y ya estiman que pueda ser algo mejor respecto a lo observado en 2024 en cuanto a ocupación y también en relación con precios medios.

Un aeropuerto de récord

El aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández sigue su ritmo ascendente. En el mes de septiembre recibió 1.907.274 viajeros, con un crecimiento interanual del 5,9% respecto a septiembre de 2024. La asociación indica que el acumulado de enero a septiembre del presente año ha superado los 15,3 millones de viajeros, lo que encamina al aeropuerto hacia un nuevo récord histórico anual por encima de los 20 millones, lo que tiene una repercusión directa en cuanto al volumen de camas ocupadas en Elche.