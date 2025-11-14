Nueva iluminación, arbolado y plataforma única para la calle Mare Déu de l’Assumpció de Elche

El Ayuntamiento de Elche ha iniciado esta semana las obras de mejora de la accesibilidad y modernización de la calle Mare Déu de l’Assumpció, una de las arterias principales del barrio del Raval. Los trabajos, que cuentan con un presupuesto de 225.000 euros, permitirán transformar por completo esta vía mediante la creación de una plataforma única, la renovación de la iluminación, el soterramiento de cableado y la plantación de arbolado en el tramo final de la calle.

El concejal de Servicios Públicos, Claudio Guilabert, destacó este viernes, durante una visita a la zona, que estas obras “suponen un paso decisivo en el proceso de modernización del Raval, un barrio emblemático que durante todo el año 2025 ha sido objeto de importantes mejoras en accesibilidad”.

Un detalle de los trabajos para levantar las aceras / INFORMACIÓN

Guilabert explicó que la actuación “incluye la creación de plataforma única, el soterramiento de cables, el cambio de iluminación y la incorporación de arbolado”. El edil ha subrayado, además, que el objetivo es “culminar todas las obras de plataformas únicas en el Raval antes de final de año y cerrar este ciclo de renovación integral en 2026 con la actuación prevista en la calle Puertas Tahúllas”.

Dos meses

Las obras, adjudicadas a la empresa Involucra S.L., cuentan con un plazo de ejecución de alrededor de dos meses, por lo que está previsto que finalicen antes de las fiestas de Navidad. Esta actuación se suma a las ya ejecutadas en el barrio del Raval en las calles Espí, Mare de Déu de la Soletat, Travesía de Sant Roc, Bufart y Lago.