El historiador murciano Joaquín Bernal proclamará el pregón de la Semana Santa de Crevillent

La Federación de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Crevillent anunció ayer, durante su Asamblea General Extraordinaria, el nombramiento del historiador del Arte y comunicador murciano Joaquín Bernal Ganga, de 29 años, como pregonero de la Semana Santa 2026. El encargo supone abrir el ciclo de actos centrales de la próxima edición, un acontecimiento que volverá a situar a Crevillent como referente de esta celebración de Interés Turístico Internacional.

Un perfil joven con sólida formación académica

El presidente de la Federación, Mario Ruiz, defendió la designación destacando las cualidades del pregonero. En su intervención, lo definió como “un joven creyente que —con gracia innata y una oratoria proverbial— sabe bordar las palabras y emociones con la reverente unción que requiere cualquier aspecto relativo a la materia cofrade”. La elección, explicó, responde al conjunto de capacidades profesionales y humanas que convierten a Bernal en un candidato idóneo para afrontar un encargo de esta magnitud.

El recorrido formativo del nuevo pregonero incluye estudios en las universidades de Murcia, Sevilla y Burgos, a las que suma experiencia laboral como guía en exposiciones de arte sacro y en museos como el de la Catedral de Murcia o el Museo de Arte Sacro de Orihuela. Además, ha trabajado como profesor en talleres culturales del distrito Casco Antiguo de Sevilla y ha sido comisario de varias exposiciones en la Región de Murcia. Actualmente ejerce como guionista-redactor en la productora de Popular TV Región de Murcia.

Vínculos previos con la Semana Santa crevillentina

Pese a su juventud, Bernal acumula una trayectoria notable en el ámbito cofrade. Es miembro de hermandades de Murcia y Sevilla, y mantiene una relación directa con la Semana Santa de Crevillent. En 2024, participó en la exaltación cofrade celebrada durante la presentación del cartel del ciezano Antonio José Villa, donde evidenció su profundo conocimiento de esta tradición. Ese acto consolidó su vinculación con la celebración y mostró su capacidad para interpretar y difundir su valor cultural y espiritual.

Un pregón con lírica, imaginería y compromiso público

Al cierre de la asamblea, la Federación proyectó un vídeo en el que Bernal expresó su gratitud por el nombramiento. Afirmó sentirse “honrado con este nombramiento” y anunció que en su pregón no faltaría “la lírica versada —tan característica en sus recitales—”, además de un homenaje a grandes imagineros de la Semana Mayor como Benlliure o Riudavets. En su mensaje, lanzó una invitación a la ciudadanía animando a todos los crevillentinos a “descontar los días” para respaldar un evento que se celebrará el 14 de marzo.

Con esta elección, la Federación refuerza su apuesta por un pregón que combine rigor histórico, sensibilidad artística y una visión renovada de la tradición. La experiencia de Bernal en el ámbito cultural y su participación previa en actos locales auguran un discurso cargado de emociones, referencias patrimoniales y una mirada actual sobre la Semana Santa crevillentina.