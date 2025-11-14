Más de 270 alumnos de la provincia y Murcia compiten en la Olimpiada de Biología del CEU en Elche

El Palacio de Congresos de Elche ha acogido este viernes la apertura de la III Olimpiada de Biología y Salud del CEU, una iniciativa que este año reúne a más de 270 estudiantes de Bachillerato procedentes de 15 centros educativos de las provincias de Alicante y Murcia. La actividad, promovida por la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH), persigue acercar la investigación biomédica a las aulas y fomentar el pensamiento crítico entre los jóvenes.

Un proyecto que fomenta vocaciones científicas

Organizada por el profesorado de Fisioterapia, Enfermería y Odontología del CEU de Elche, la Olimpiada propone a los participantes aprender a diseñar un proyecto científico, aplicar el método de investigación y presentar sus conclusiones en formato póster, siguiendo el esquema de un congreso universitario. El coordinador académico, José Miguel Soria, destaca que la iniciativa “no solo fomenta la competencia amistosa, sino que se ha consolidado como un auténtico proyecto de innovación docente en el que participan activamente los profesores de las tres titulaciones de Ciencias de la Salud del CEU UCH”.

A su juicio, esta implicación “garantiza la calidad académica y científica del programa, ya que los docentes no solo supervisan el proceso, sino que también forman parte del jurado que evaluará los trabajos finales”.

El catedrático de Biología del CEU UCH, José Miguel Soria en la Olimpiada de Biología / INFORMACIÓN

Formación científica desde el primer día

La sesión celebrada hoy ha marcado el arranque de un recorrido que se extenderá durante todo el curso. Los alumnos han recibido orientación sobre cómo formular hipótesis, estructurar una investigación, analizar resultados y comunicar sus hallazgos con rigor. Este año, la fase de formación —dirigida exclusivamente por profesorado universitario— sustituye al antiguo modelo de tutorización por parte de estudiantes del CEU.

Soria subraya que “la implicación docente es fundamental para el desarrollo y el éxito de la Olimpiada”, y resalta que “los profesores aportan una visión interdisciplinar que abarca desde la biología y la fisiología hasta la bioquímica o la anatomía”. En el evento participan los colegios El Valle, Agustinos, Sagrada Familia de Elda, Aitana de Torrellano, Padre Dehón de Novelda, CEU Jesús María, Magno de Alenda, Teresianas, La Devesa, Newton y La Asunción de Elche, San Pablo CEU de Murcia, Altozano, Carmelitas de Elche y Carmelitas de Elda, además del IES Cayetano Sempere.

Cada equipo, formado por seis a ocho alumnos, desarrollará su propio estudio en el ámbito de la biología y la salud con asesoramiento docente. La memoria se entregará a finales de enero de 2026 y los mejores pasarán a la fase final, prevista en abril, cuando defenderán sus conclusiones en formato póster ante un tribunal universitario.

Alumnos de bachillerato en la Olimpiada de Biología / INFORMACIÓN

Biología como base de las ciencias de la salud

La Olimpiada nació hace tres años para reforzar el vínculo entre Bachillerato y Universidad a través del trabajo experimental. Los estudiantes desarrollan habilidades como la comunicación, la síntesis, el análisis y la reflexión crítica. Para Soria, “la biología constituye la base común de todas las disciplinas universitarias vinculadas a la salud: permite entender cómo funciona una célula, un tejido, un órgano o un sistema, y se integra con la fisiología, la anatomía y la bioquímica”.

El catedrático, experto en neuroprotección y estrés neuronal, destaca que el ejercicio de preparar un póster científico “les ayuda a ganar seguridad, claridad expositiva y sentido crítico”. Desde la organización recuerdan que la iniciativa ha crecido desde una decena de centros hasta superar los 270 participantes, consolidándose como una herramienta eficaz de orientación vocacional para estudiantes interesados en carreras sanitarias.

Los profesores implicados señalan también el componente humano del proyecto: “Es una experiencia que enseña a pensar como científicos y a trabajar como equipo, con curiosidad, método y respeto por la evidencia”. En ediciones anteriores, los trabajos finalistas abordaron temas como la microbiota, la contaminación microbiana, la regeneración celular o los efectos de la actividad física en el sistema nervioso.

Los profesores implicados destacan el componente humano del proyecto: “Es una experiencia que enseña a pensar como científicos y a trabajar como equipo, con curiosidad, método y respeto por la evidencia” / INFORMACIÓN

Tres frases

El programa mantiene su estructura de tres fases —formación, desarrollo y presentación— y un sistema de evaluación basado en la coherencia metodológica, la originalidad, la calidad del análisis y la claridad expositiva. Los tres equipos mejor valorados recibirán un reconocimiento en la clausura, que se celebrará en el campus del CEU en Elche.

Soria resume el espíritu de la iniciativa recordando que “la ciencia se entiende mejor cuando se practica”. Y añade: la Olimpiada “resume muy bien lo que entendemos por educación universitaria: rigor académico, curiosidad intelectual y compromiso social”.