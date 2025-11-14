Patos blindados de la gripe aviar en el Parque Municipal de Elche y analíticas en los parajes naturales

Todo un protocolo desplegado en Elche para evitar al máximo posible cualquier caso de gripe aviar. Ante la amenaza de infección europea que ya ha obligado a sacrificar a más de dos millones de aves en España y a confinar decenas de granjas en toda la Comunidad Valenciana en los últimos días, el Ayuntamiento ha optado por blindar a los patos y al resto de aves del estanque del Parque Municipal.

Así las cosas, la estampa que podía apreciarse este viernes era la de brigadas municipales perimetrando con vallas de dos metros de altura los estanques donde se asientan los ejemplares. Una decisión municipal que a nivel estético rompe con la tradición de ver a familias contemplando a estos singulares animales pero que se ha tomado desde la prevención más estricta.

Una pareja observa los patos a través del nuevo vallado / MATIAS SEGARRA

Y es que desde la concejalía de medio Ambiente quieren tranquilizar a la población y aseguran que es "realmente complejo" que se transmita la enfermedad a una persona "a menos que duerma con ese animal y haya una transmisión de fluidos". Desde el área municipal descartan que haya ningún ave afectada y que este vallado, el mismo que suele colocarse para evitar de paso de personas a las obras, se ha instalado con dos propósitos.

Guardar las distancias

El primero proteger a la población al guardarse más aún las distancias con las anátidas, teniendo en cuenta que ya de por sí el estanque tiene un vallado, y que se refuerce con esta nueva limitación física que se alimente a los animales, ya que pese a la prohibición expresa hay todavía quienes siguen dándole migajas de pan y restos de comida a los ejemplares.

Operarios colocan las vallas de seguridad en el Parque Municipal de Elche este viernes / MATIAS SEGARRA

Este vallado temporal también reduciría posibles ataques vandálicos, teniendo en cuenta que en los últimos años se han llegado a encontrar aves muertas por pedradas. Incluso el Ejecutivo local de PP y Vox señaló a este diario hace meses que se iba a estudiar la figura de un guarda en el Parque Municipal para cuidar del pulmón verde cuando cae la noche, que es cuando suelen colarse jóvenes a hacer de las suyas. SI bien, hasta la fecha esta iniciativa no se ha desarrollado.

En otro orden de cosas, con esta protección se espera reducir, dentro de lo posible, el riesgo de que el censo de aves del parque entre en contacto con otros animales salvajes que podrían estar infectados. En el recinto conviven palomas con un cisne, gansos y algunos tipos de patos cinegéticos así como los conocidos como mudos (Cairina moschata). Si bien, y a pesar de que se han detectado crías en los últimos tiempos, la población de ejemplares es algo inferior a la que había hace tres lustros cuando por petición popular el exalcalde Alejandro Soler volvió a traer aves al parque tras desalojarse en 2006 por otra amenaza de la gripe aviar.

Este volumen, que ni antes ni ahora alcanza la treintena de animales fijos, tampoco tenía que ver con los índices de los años sesenta y setenta cuando se registraban hasta un centenar, época en la que se popularizó el enclave como parque de los patos.

¿Una malla?

Aunque no es muy grande el número, el Ejecutivo local está barajando la instalación de una malla para evitar la entrada de aves que sí que están en continuo movimiento, y ahí podrían entrar las palomas, una población muy dificil de controlar pese a que hay puntos habilitados para que reposen.

Eso sí, atajan desde el bipartito que poco se puede hacer en los palomares para aislar a las torcaces. Si bien, como han apuntado en las últimas horas especialistas como Carlos Ávila, veterinario especializado en salud pública del Colegio de Veterinarios de Alicante (Icoval), estas aves silvestres no suponen un problema debido a su poca susceptibilidad de contraer esta enfermedad.

Operarios durante la instalación de esta protección / MATIAS SEGARRA

Desde Medio Ambiente sostienen, también, que el impacto en Elche es bajo porque no existen granjas avícolas en el término municipal, que es donde además se están tomando el grueso de las medidas. Al hilo manifiestan que van a seguir la evolución de la alerta y que si persiste más de lo esperado se barajan retirar los animales del estanque, como ya se hizo hace dos décadas, para que puedan estar más vigilados en una protectora de animales con la que el Ayuntamiento colabora, según José Antonio Román, edil del área.

Parajes naturales

Por otra parte, también se están tomando medidas en los parques naturales como el Clot de Galvany y el Hondo. Por un lado los técnicos que trabajan en ambos espacios van protegidos con guantes y mascarillas para poder desarrollar cualquier trabajo habitual como el anillamiento de especies. Si bien, en caso de que se halle cualquier animal muerto se realizarán analíticas para desctar que el fallecimiento no se debe a la gripe aviar. Hasta la fecha no ha trascendido ningún caso.