Los alumnos de la UMH podrán hacer prácticas en À Punt los próximos cuatro años
Los alumnos de los grados de Comunicación Audiovisual, Periodismo, Innovación en periodismo y doble grado en comunicación Audiovisual y Periodismo podrán optar a hacer esta formación
La Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana, S.A. (CAVSA) y la Universidad Miguel Hernández d’Elx (UMH) han firmado un convenio para que los universitarios puedan hacer prácticas curriculares y extracurriculares. El convenio tendrá una duración de cuatro años prorrogables y está dirigido a los grados de Comunicación Audiovisual, Periodismo, Innovación en periodismo y doble grado en comunicación Audiovisual y Periodismo.
La duración de las prácticas curriculares se determina en el plan de estudios correspondiente. En el caso de las prácticas extracurriculares, tendrán una duración preferentemente no superior al cincuenta por ciento del curso académico. El objetivo de las prácticas externas es conseguir un equilibrio entre la formación teórica y práctica del estudiantado, la adquisición de metodologías para el desarrollo profesional y facilitar la empleabilidad.
Con las prácticas, se pretende contribuir a la formación integral del alumnado y complementar las enseñanzas teóricas y prácticas. Además, también puede facilitar el conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la realidad profesional, favorecer el desarrollo por parte del estudiantado de competencias técnicas, metodológicas, personales y participativas. También obtienen una experiencia práctica que puede facilite la inserción en el mercado de trabajo y mejore la empleabilidad futura.
Las prácticas se desarrollarán durante el curso académico, dentro de la jornada laboral y en cualquiera de las sedes de À Punt.
Los responsables de À Punt facilitarán a los estudiantes la asistencia a los exámenes, pruebas de evaluación y otras actividades obligatorias de las asignaturas en que esté matriculado.
El convenio contempla que los alumnos estén tutelados por un profesor en colaboración con un supervisor de la radiotelevisión pública. Cuando finalicen las prácticas, À Punt expedirá a todos los alumnos un certificado relativo a la actividad desarrollada y su grado de aprovechamiento, según el modelo elaborado al efecto y disponible en la página web de la UMH.
- Munilla degusta el arroz con costra en Elche y le cantan un cariñoso 'Cumpleaños feliz
- El cupón de la ONCE toca en Elche
- Pasión desmedida en Elche por Messi: el Martínez Valero, repleto para ver a los campeones del mundo
- Cuatro políticos y tres funcionarios de Santa Pola y Elche se sientan en el banquillo por permitir discotecas bajo el faro
- Los Amigos del Villalobos homenajean al empresario Rafael Bernabéu en su 95 cumpleaños
- Los alumnos dejan las aulas vacías (con permiso) para ir a ver a Messi entrenar en Elche
- Las nuevas promociones de Arenales rompen precios: 4.611 euros el metro cuadrado
- Residentes del Hospital General de Elche denuncian un entorno hostil en Urgencias y exigen dimisiones