El profesor de la UMH de Elche Pedro Zapater asume la presidencia nacional de Farmacología Clínica

La Sociedad Española de Farmacología Clínica (SEFC) ha elegido al catedrático del Área de Farmacología de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) Pedro Zapater como nuevo presidente, en el marco de su última Asamblea General. El también jefe de Sección de Farmacología Clínica del Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante toma el relevo de Antonia Agustí, responsable del mismo servicio en el Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona, quien ha encabezado la sociedad desde 2019. El nombramiento se formaliza para reforzar el papel del farmacólogo clínico en la toma de decisiones sobre medicamentos en todos los niveles asistenciales.

Una Junta Directiva con nuevas prioridades

La renovada dirección de la SEFC ha presentado una hoja de ruta que prioriza la presencia del especialista en Farmacología Clínica en las fases clave del proceso terapéutico, así como el impulso de nuevas líneas de investigación y el fortalecimiento de la dimensión docente. En este sentido, Zapater subraya que “Sin duda, la Farmacología Clínica es clave en la mejora de la toma de decisiones y a la hora de garantizar la equidad en el acceso a tratamientos”, resaltando que esta disciplina proporciona herramientas que ayudan a seleccionar el fármaco más adecuado para cada paciente en función de sus características.

El nuevo presidente detalla que esta labor se apoya en áreas como la farmacovigilancia, la farmacocinética, la farmacodinamia, la farmacogenética y la farmacogenómica, elementos que permiten monitorizar la respuesta individual a los tratamientos. Además, destaca el papel de herramientas como la farmacoeconomía y la farmacoepidemiología, esenciales para que organismos e instituciones sanitarias adopten decisiones basadas en criterios de eficiencia. Tal y como recuerda, “Estas ciencias permiten a las instituciones y a los profesionales sanitarios tomar decisiones racionales acerca del medicamento más eficiente”, garantizando una asistencia equitativa y sostenible.

Pedro Zapater es catedrático del Área de Farmacología de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) / INFORMACIÓN

Impulso a la farmacovigilancia y nuevas líneas de trabajo

Entre las prioridades, la nueva directiva prevé la consolidación del grupo de Farmacovigilancia de la SEFC, creado durante el mandato de Agustí. Este espacio tiene como objetivo potenciar las actividades asistenciales, de docencia e investigación que se desarrollan en los distintos servicios de Farmacología Clínica del país, con el fin de reforzar la detección y análisis de reacciones adversas y mejorar la seguridad de los tratamientos.

Uno de los retos señalados está relacionado con la calidad de la información que reciben los pacientes. Tal como advierte Zapater, “Muchos usos inadecuados de medicamentos se deben a la desinformación, especialmente en la era del exceso de información no filtrada en internet”. Para afrontar esta situación, la SEFC impulsará nuevas iniciativas de educación terapéutica y promoverá un papel más activo y formado de la ciudadanía en el cuidado de su salud.

Una sociedad clave en el ámbito sanitario

La SEFC representa a los médicos especialistas en Farmacología Clínica y trabaja para mejorar la utilización e investigación de medicamentos en el marco del Sistema Nacional de Salud. Sus miembros desarrollan funciones en ámbitos como la individualización de tratamientos, la evaluación de fármacos, los ensayos clínicos, la regulación, el acceso a medicamentos en el SNS, la farmacovigilancia o la farmacoeconomía. Actualmente, la sociedad forma parte de organizaciones como la EACPT (European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics), FACME (Federación de Sociedades Científico Médicas Españolas) y la IUPHAR (International Union of Basic and Clinical Pharmacology).

Con esta nueva etapa, la SEFC confía en reforzar su papel en la mejora continua de los tratamientos y en la integración del conocimiento científico en la práctica clínica, un objetivo que coincide con el compromiso sostenido del profesor Zapater con el avance de la Farmacología Clínica en España.