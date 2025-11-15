Flamenco en estado puro en Elche que dará la vuelta por 36 países

Entre tangos, rumbas, bulerías y sevillanas más de un centenar de futuros bailarores profesionales de Elche lo dieron todo este sábado en la Plaza de Castilla, en Altabix, sin terminar de ser conscientes de que su trabajo va a dar la vuelta al mundo. La escuela ilicitana de arte flamenco Noelía García hizo posible que el barrio se animase aunque la razón de ofrecer este pellizco de alegría tenía una razón más trascendental. Y es que este centro ha sido seleccionado por la Escuela de Flamenco de Andalucia (EFA) para ser la sede oficial de una coreografía internacional que, a modo de flashmob, repetirán centros de 36 países que están acreditados dentro de este sello.

Así, los pasos creados desde Elche serán replicados por alumnos de Argentina, Japón o Afganistán entre infinitud de rincones, y se retransmitirán este 16 de noviembre para engrandecer la celebración del Día Internacional del Flamenco.

La propia Noelia García, impulsora de esta actividad que llevan preparando desde el verano, narra a INFORMACIÓN que su centro es el único dentro de la EFA que ofrece estudios oficiales de la carrera de flamenco en la Comunidad Valenciana, y se muestra orgullosa de que hace años se lograse dar el salto para que esta profunda disciplina se la tomase más en consideración y no sólo como asignaturas de Conservatorio. Si ya en 2023 la escuela hizo una demostración frente a la basílica de Santa María llevándose todas las atenciones, durante la presente jornada, ante multitud de vecinos que se animaron también a bailar, se pudo sentir el poderío de los que muy posiblemente serán el futuro del género español en todas las expresiones a través de un intenso acto que duró alrededor de una hora con los maestros Fernando Velasco a la percusión, Valentín Rosa a la guitarra y el cantaor Alberto Dual.

Parte del cuadro flamenco durante el flashmob en la Plaza de Castilla en Elche este sábado / Matias Segarra

Viajes entre tablaos

Entre el grupo de participantes se encontraba Iris ‘La Canija’, quien a sus trece años ya tiene claro que le encantaría pasarse la vida viajando entre tablaos y teatros con el soniquete de las alegrías y la soleá por bulerías, los palos que más disfruta desde que a los cinco se inició con las clases en la escuela. Marisú Rufete, su madre, confesaba a este diario que al principio pensaba que lo de su hija sería una afición pasajera. Nada más lejos de la realidad ya que está a un año de completar los nueve de formación. "Creo que se da la oportunidad de sacarse sus estudios del instituto con algo que ama". Manifiesta, incluso, que la pasión de su pequeña la ha hecho a ella misma adentrarse en el flamenco, pero más en la parte del cante siguiendo la estela de su padre.

'La Luci', el nombre artístico de Lucia, de 16 años, tiene el sueño de llenar tablaos en Sevilla. Si le preguntan tres referentes en el baile, aunque le cuesta decantarse por unos, se le viene a la cabeza Laura Santamaría, Gema Moneo y Nazaret Reyes, a quienes ha tenido la suerte de conocer personalmente. Siempre le dicen que tiene peso bailando tangos y procura enseñar todo el rigor que a ella le inculcaron en las nuevas generaciones que entran con apenas ocho años en este centro ilicitano enclavado en el polígono de Carrús.

Alumnas de la escuela organizadas durante el flashmob / Matias Segarra

Patrimonio de la Humanidad

Después de esta experiencia, que avivó los sentidos del público, la directora de la escuela aplaude que se le esté dando el espacio que merece al flamenco, como Patrimonio de la Humanidad declarado por la Unesco en 2010, y que se estén dando pasos en la profesionalización. En su caso, reseña que han logrado que el Consell apruebe que el centro pueda implantar cursos de empleo y formación de cara a 2026 subvencionados dentro del plan Labora, "con la intención de visibilizar la cultura y darle un poco más de voz y voto al flamenco", sostiene.

Reducir el absentismo escolar

A este respecto, la profesional defiende que este tipo de enseñanza puede ser clave para que, remando junto a las instituciones, puedan fomentar que la juventud que se siente más perdida pueda encontrar una salida laboral en el flamenco, una "vía de escape" que los aleje de los peligros de la calle.

García manifiesta que le gustaría replicar en Elche un proyecto "por amor al arte" que se implantó en Orihuela donde se les incentivaba a estudiar en el instituto a cambio de recibir clases de baile. Entre ese alumnado podía haber un 90% de etnia gitana, que tiene unos niveles altos de absentismo escolar.

"Nos gustaría que a la gente que le gusta aprenda a bailar, y creemos que obligar es un error porque igual que alguien se puede sacar una carrera de Medicina puede hacer la de baile, entrar en bolsa y tener un puesto de trabajo como docente", señala la impulsora de la escuela, que espera que algún día puedan facilitarse becas a centros como el suyo para que personas con menos recursos puedan acceder a la formación, aunque reconoce que al tratarse de estudios privados cuesta encontrar esta vía para democratizar aún más el flamenco.