Pasarela, creatividad y formación: Nace MINE, el Instituto de Moda de la UMH

Más de 250 personas se dieron cita el pasado viernes en el edificio Muelle 5 del Distrito Digital de Alicante para asistir a la presentación oficial del Instituto de Moda MINE (Modeling, Image & Networking) de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), un proyecto pionero en el sistema universitario español que combina formación práctica, respaldo académico y una clara orientación al mercado laboral. La UMH convirtió Distrito Digital en una auténtica pasarela de moda, con música en directo y experiencias inmersivas. La presentación del MINE ha supuesto el inicio oficial del periodo de preinscripción de la primera edición de este programa formativo, que se abrió el mismo 14 de noviembre.

El evento, organizado bajo el lema This Future is MINE, congregó a profesionales del sector, representantes institucionales, influencers, diseñadores, fotógrafos y firmas colaboradoras. La cita sirvió no solo para presentar la propuesta académica del Instituto, sino también para mostrar en vivo la metodología que lo caracteriza: aprender haciendo. Las cuatro áreas formativas sobre las que se estructura el Instituto de Moda MINE de la UMH son modelaje, fotografía, maquillaje y estilismo y, durante la presentación, cada demostración fue dirigida por el equipo docente del propio Instituto.

Se trata de un proyecto pionero en el sistema universitario español que combina formación práctica, respaldo académico y una clara orientación al mercado laboral / Información

La Agencia Kara se encargó de la parte de modelaje, mientras que el fotógrafo Juan Giménez ofreció una sesión en vivo. Por su parte, Laura Ferrández lideró la sección de maquillaje profesional y la estilista Carla Donoso coordinó el apartado de estilismo editorial. Todo ello mostrando el proceso completo de una producción real, que va desde la preparación de modelos hasta el shooting final.

La firma CUPLÉ tomó el protagonismo con un desfile exclusivo en el que presentó una selección de looks a cargo de modelos de la Agencia Kara, quienes también forman parte del equipo docente del curso de modelaje. La pasarela sirvió como muestra del trabajo conjunto entre industria y formación, uno de los pilares del nuevo Instituto MINE.

Una apuesta formativa

El Instituto de Moda MINE pretende revolucionar, desde el ámbito académico, la forma en la que se entiende la moda. Está impulsado por el Vicerrectorado de Estudiantes y Coordinación de la UMH y forma parte de la nueva estrategia institucional de desarrollo de estudios propios a través de las microcredenciales en línea con el Plan Microcreds de la Unión Europea. Los programas formativos, que se desarrollarán entre enero y febrero de 2026 en el campus de Elche, tendrán una duración breve e intensiva (de 25 a 40 horas) y estarán dirigidos por profesionales en activo del sector.

Su metodología, basada en el learning by doing, culminará con un proyecto final interdisciplinar: la creación real de una campaña de moda. Además, los cursos contarán con financiación de hasta el 70% para estudiantes de entre 25 y 64 años, gracias a los fondos europeos NextGenerationEU, lo que los convierte en una oportunidad accesible para la formación y actualización profesional en disciplinas creativas.

Se trata de un proyecto pionero en el sistema universitario español que combina formación práctica, respaldo académico y una clara orientación al mercado laboral / Información

La presentación del viernes también contó con la asistencia de asociaciones como AVECAL (Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado), DIMOVA (Asociación de Diseñadores de Moda de la Comunidad Valenciana) o AEPA (Asociación de empresas profesionales y directivas de la provincia). Entre los invitados figuraban también representantes de marcas como MaxMara, Martinelli, Gioseppo, Mustang, POPA, Porronet y The Hoff, así como los reconocidos fotógrafos de moda Hervas & Archer y la asesora de imagen Maru Rodríguez, de El Corte Inglés.

Con la creación del MINE, la Universidad Miguel Hernández de Elche se convierte en la primera universidad pública española en impulsar un instituto de moda con identidad propia. Su lanzamiento confirma la apuesta de la institución por nuevas áreas de conocimiento y por una formación universitaria más práctica, creativa y conectada con el entorno productivo.

Más información sobre el Instituto de Moda MINE está disponible en la web y en Instagram.