Golpe al narcotráfico en Torrevieja: La Comisaría de Elche detiene a padre e hija con cocaína, armas y coches de alta gama

Cae una trama familiar que traficaba a mediana escala con cocaína en Torrevieja y que levantó todas las sospechas porque pese a no declarar ingresos llevaba un tren de vida elevado residiendo en una casa de lujo, con cuatro coches de alta gama, un velero de catorce metros y una colección de relojes valorada en más de 150.000 euros, bienes todos ellos que han sido intervenidos junto a 12 kilos de cocaína y tres armas cortas con su munición.

La Policía Nacional ha detenido a un padre de 52 años y su hija de 24 por delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales. Abiertas distintas vías de investigación relacionadas con la salud pública, los agentes de la Policía Judicial de la Comisaría de Elche tuvieron conocimiento de que un residente en una urbanización de Torrevieja podría estar dedicándose a la venta de cocaína, abasteciendo a redistribuidores de la zona. El investigado carecía de ingresos declarados, pero poseía muchos bienes.

Durante la investigación se constató que hacía uso de un turismo y una motocicleta de alta gama, ambos asegurados a su nombre pero titularizados por terceros sin carnet de conducir, lo que en argot policial se conoce como el uso de “testaferros”. El sospechoso empleaba medidas de contravigilancia para evitar ser detectado por la policía.

El sospechoso escondía la cocaína en el maletero de un coche en desuso / INFORMACIÓN

Vínculos con el ámbito delictivo

La Policía Nacional comprobó que el entorno del arrestado mantenía estrechos vínculos con el ámbito delincuencial. Se le relacionó con un garaje individual en Torrevieja que visitaba con frecuencia y desde el que realizaba desplazamientos breves, en algunos casos portando bolsas que podrían contener dinero, explica la Comisaría.

También se pudo constatar que el sospechoso no actuaba solo. Su hija de 24 años estaba directamente vinculada con el delito figurando como “testaferro”. Y es que tenía a su nombre bienes y propiedades adquiridas de las ganancias de la venta de sustancias de su padre. Además, figuraba como administradora única de dos empresas (una de construcción y venta de viviendas y otra de vehículos) y como propietaria de cuatro inmuebles situados en Torrevieja y Orihuela.

Una vez acreditada la actividad delictiva, se estableció un dispositivo simultáneo de vigilancia y detención. El hombre fue arrestado cuando salía del garaje a bordo de una motocicleta de alta gama. En el momento de su detención portaba casi tres kilos y medio de cocaína, dinero en metálico y un reloj valorado en 17.000 euros. Su hija fue detenida en las inmediaciones de la vivienda familiar.

Registros, armas y droga intervenida

Se practicaron entradas y registros tanto en la casa como en el garaje, donde se intervinieron más de nueve kilogramos de cocaína, tres armas cortas con varios cargadores y munición, parte de ellas ocultas en el maletero de un coche en desuso. En la vivienda se incautaron cinco vehículos de alta gama, ocho relojes de la prestigiosa marca Rolex, aparatos electrónicos para eludir controles policiales, máquinas envasadoras al vacío y básculas de precisión.

Durante las actuaciones también se comprobó que los investigados disponían de un velero de 14 metros de eslora amarrado en el puerto de Torrevieja. En la embarcación se realizó una entrada y registro en la que se hallaron documentos que aportan información relevante para la investigación. El velero ha quedado embargado judicialmente.

Uno de los detenidos ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Torrevieja, quien ha decretado su ingreso en prisión provisional.