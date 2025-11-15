La Ruta de las Ermitas en Elche más interactiva y que cautiva a todos los públicos

Carmen Calderón tiene la energía suficiente repartida por todo su ser como para recorrer en 24 horas más de 64 kilómetros por todos aquellos parajes naturales que durante años transitó su madre, Maribel Ibáñez, fallecida hace tres años a causa del cáncer. A modo de promesa esta ilicitana, que reconoce no practicar deporte de forma asidua, llevaba este sábado atada a la muñeca parte de la cinta inaugural que habitualmente se colocaba en el pelo su progenitora cuando se daba el pistoletazo de salida a la Ruta de las Ermitas de Elche, prueba en la que era colaboradora.

Desde primera hora de este 15 de noviembre ella era una de las 300 participantes dispuestas a sumergirse en una experiencia única en la tradicional salida del Ateneo de la Policía Local, que tras un "año sabático", se ha recuperado con un ímpetu desbordante.

Antes de las ocho de la mañana podía verse desde el entorno de l'Hort del Xocolater a un numeroso grupo equipado con ropa deportiva y mochilas haciendo estiramientos para lo que se venía minutos después. Desde este punto de partida de la consolidada prueba que cogió el itinerario habitual de los últimos años para desplazarse hacia la ermita de San Antón, uno de los 11 templos que hasta este domingo visitarán los senderistas.

Gran marea de participantes este sábado en la Ruta de las Ermitas del Ateneo de la Policía Local de Elche / Matias Segarra

Familias

Lo curioso de la cita es que podían observarse familias al completo, entre las que había abuelos de ochenta años con sus nietos adolescentes disfrutando de esta aventura compartida. No tiene otra pretensión más que unir a diferentes generaciones, fomentar hábitos saludables al aire libre y poner de relieve ese otro patrimonio local, menos visitado y promocionado, pese a que para los residentes del Camp d'Elx forma parte del imaginario colectivo porque por esas ermitas infinidad se han bautizado, comulgado o casado, o incluso son el epicentro de las fiestas patronales de las partidas rurales.

Códigos Qr

Precisamente para adentrar a los caminantes en esa riqueza arquitectónica, religiosa y popular, el Ateneo ha optado esta edición por preparar unos códigos Qr en las cartillas que lleva cada participante para que puedan conocer algunos datos históricos de interés durante todo el trazado ya que pueden abrir en el móvil un documento que ha elaborado la organización con más de 30 páginas repletas de detalles y anécdotas en torno a las ermitas, edificaciones que pueden llegar a tener hasta tres siglos de historia.

"Esto es senderismo puro, no importa quien llega el último porque la competición está con uno mismo", refiere José Ángel Tenllado, presidente del Ateneo de la Policía Local y director de la prueba. Detecta que la actividad cada vez es más seguida por un grupo más diverso y estima que un 30% repite año tras año, mientras que llegan a animarse no sólo senderistas ilicitanos, si no provenientes de otras localidades de la provincia de Alicante o incluso de Murcia, Albacete, Almería o Valencia.

Acto en la Jefatura

Tenllado reconoce que la preparación conlleva mucho trabajo, teniendo en cuenta la infinidad de puntos de avituallamiento instalados a lo largo del recorrido y los cortes en el tráfico que se tienen que producir para desarrollarla. Si bien, afirma tajantemente que el resultado termina compensando por esa labor que los agentes desarrollan para que disfrute la ciudadanía. El reconocimiento final llegará el próximo 29 de noviembre a las 18 horas cuando se celebrará el tradicional acto en la Jefatura, en Mesalina, para entregar camisetas y diplomas para agradecer a quienes han formado parte del proyecto.

Senderistas durante uno de los primeros tramos de la prueba por varios caminos del Camp d'Elx a la altura de Balsares / Matias Segarra

En la primera jornada, en la que los asistentes tienen previsto caminar durante siete horas, uno de los tramos más largos y en cierto modo tediosos fue en la llegada a la ermita de San Pedro Apóstol, más conocida como Sant Pere, en Torrellano Bajo, donde tuvo lugar el almuerzo. En torno a la edificación en la loma cercana a la 'Cañá Alta', propiedad de los Vaillos, emprendieron de nuevo la ruta entre los caminos de Balsares cruzando la finca de La Cañada, una de las edificaciones que data del siglo XVII más singulares e impactantes pese a su alto grado de deterioro.

"Hay caminos por los que nunca he pasado"

"Vas conociendo caminos por los que nunca has pasado y la sensación es muy buena, caminas con gente que no conoces pero muy maja". Fran Sepulcre es habitual en la ruta porque ha participado en cinco de las nueve ediciones. Reconoce que entre los ritmos del trabajo y otros quehaceres cuesta encontrar al año un momento para dedicarlo a contemplar, y expone que pese a haber estado inmerso en la comisión de fiestas de La Hoya, su pedanía, hay enclaves del Camp d'Elx que todavía le sorprenden, como la gran explotación agraria de la icónica finca La Rústica.

A escasos metros se encontraba Manuel Martín, que junto a su mujer y cuñados espera con este completar su séptima ruta. "Siempre vuelves a pasar y te fijas en que cambian cosas del paisaje y el despliegue es espectacular, no falta agua ni fruta, te dan un café, y un cortito que entra bien cuando oscurece". Si tuviera que elegir un momento, sería cuando atraviesan el vértice geodésico por el que a 50 metros del nivel del mar se aprecia Arenales. "Y entre unos y otros te van contando detalles y vas con la boca abierta", narra este ilicitano que se inició con su hijo cuando apenas tenía diez años y con su suegro.

Una marea de senderistas se adentró también entre parajes icónicos como la Lloma de la Ballestera formada por bosques de pinos que, como reconoce la propia organización, podría tener más encanto incluso si la Generalitat mejorase su mantenimiento.

De las ermitas de Santa Ana y Balsares pasarán a la comida en el Río Safari. Tras reponer fuerzas recorrerán el camino viejo de Santa Pola y por la vía de servicio del primer canal de Riegos de Levante llegarán a la plaza de la primavera de Las Bayas justo donde se ubica la iglesia San Andrés Apóstol. Allí, como es costumbre, estarán acompañados de mistela y rollitos que ofrecen vecinos como Paco, el fundador del horno. Ya cuando caiga la noche alcanzarán parroquia San Antonio de Padua en La Hoya y visitarán también la Torre del Gall. Será en el IES La Foia donde se espera que un centenar de participantes pernocten para prepararse de cara a la segunda jornada este domingo.

Segunda ronda

El broche a la ruta se pondrá este domingo 16 de noviembre con un itinerario que arrancará en el instituto de La Hoya y que partirá hacia la ermita de San Isidro, la del Ángel en Algoda, Bodegas Faelo así como la ermita del Carmen en Matola, Casa Fany, y las ermitas de San Pascual y San Crispín ya en Carrús. Desde el Paseo de Jaca se pondrá fin a la actividad con una llegada a las 15.15 horas aproximadamente.