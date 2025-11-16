El autobús a las pedanías de Elche ni cubre el 25 % de los costes en su mejor mes

El autobús a las pedanías de Elche, una de las grandes apuestas de PP y Vox para este mandato, superó a 30 de septiembre el millón de pasajeros, una cifra que destacó hace algunos días el concejal de Movilidad, Claudio Guilabert, pero que está muy lejos de la previsión que hizo su concejalía para el primer año de funcionamiento del servicio, que era cerrar 2025 con 2,1 millones de viajeros.

El autobús a pedanías ha superado el millón de pasajeros en Elche / Áxel Álvarez

Un servicio público muy deficitario, algo de lo que siempre ha sido consciente el gobierno local, pues se concibió pese a que el informe preveía unas pérdidas de 3,4 millones de euros. Cifra que el ejecutivo local dio por buena a cambio de la mejora radical de líneas y paradas; de hecho, está muy satisfecho, asegura, de la respuesta que ha encontrado entre los beneficiarios. En agosto, que ha sido el mejor mes tanto en número de viajeros como de recaudación, algo lógico porque los trayectos que mejor funcionan son los turísticos, que unen el casco urbano con las playas, especialmente con Arenales del Sol, subieron un total de 140.000 pasajeros en las 12 líneas y dejaron una recaudación de 83.800 euros, según el informe del jefe de servicio. Pagaron el 69 % de los viajeros, algo más de 97.000 usuarios, pero si tenemos en cuenta que el billete normal (conocido como disuasorio) cueste 1,35 euros, como el bus urbano y este solo lo hayan abonado 36.000 viajeros, porque el resto utiliza bonos y hay 43.000 que no pagan, se explica estos números rojos.

Arenales del Sol

La principal baza del Ayuntamiento de Elche para vender las bondades de un servicio público que puso en marcha a sabiendas de que no recaudaría ni el 20 % del gasto, porque la previsión era 800.000 euros y 4,2 millones de euros de gastos en 2025, de ahí que el balance sea unas pérdidas de 3,4 millones de euros, era la puesta en marcha del servicio a las playas porque la cifra de pasajeros del resto de líneas son muy pequeñas si se tiene en cuenta que funcionan los siete días de la semana con líneas distintas que recorren todo el Camp d'Elx.

Pasajeros suben al autobús en Torrellano / Áxel Álvarez

Siguiendo con agosto, que fue el de más usuarios, prácticamente el doble que la mayoría de meses, el 70 % de los pasajeros usaron las tres líneas que van a Arenales del Sol. En total, más de 97.000 pasajeros, con la R-11, Elche-Parque Empresarial-Torrellano-aeropuerto-Arenales, como la más interesante, con 37.000; mientras que las otras dos están muy parejas, con 31.000 la R-12 (Elche-Maitino-Torreazul-Altet-Arenales) y 29.000 la R-10 (Elche-Torrellano-aeropuerto-Altet-Arenales). Esto deja unas cifras, como decimos, muy pobres en las restantes, un ejemplo es la R-8 (Elche-Alzabares-Asprillas-Las Bayas), donde en agosto se subieron solo 3.400 personas. El servicio funciona de 6.45 a las 21.30 horas (22.45 horas los fines de semana), con una frecuencia de 50 minutos, esto quiere decir que usaron el servicio una media de cinco a siete pasajeros por trayecto.

Carreteras radiales

Para entender lo que ha supuesto poner en marcha el autobús a las pedanías de Elche bueno será tener un dato: en agosto los autobuses realizaron 181.000 kilómetros o, si lo prefieren, dieron la cuatro veces y media la vuelta al globo terráqueo (40.000 kilómetros). Se han hecho habituales en prácticamente todas las carreteras radiales a las pedanías en estos nueve meses en los que, es evidente también, los usuarios potenciales han tenido que ir conociéndolas para decidirse por algo tan difícil como es aparcar el coche y optar por subirse al transporte público. La Concejalía de Movilidad cree que a lo largo de 2025, pero especialmente en 2026 la cifra de pasajeros, si se mantiene la calidad del servicio, tenderá a incrementarse sin que, insistimos, el objetivo sea la recaudación. El servicio arrancó en enero con 15.000 usuarios.

Claudio Guilabert, Pablo Ruz y Aurora Rodil, cuando se presentó el nuevo servicio de autobús / Áxel Álvarez

Contrato

La cuestión clave será 2027, cuando el gobierno local tiene que sacar adelante el nuevo contrato, con el que quiere unificar los dos servicios de transporte que presta por la misma compañía en uno solo y donde tendrá la oportunidad de ajustar horarios y trayectos tanto a las necesidades que les demanden como a la racionalidad del servicio. El autobús urbano costará este año sobre los 15,8 millones de euros tras aceptar hace algo más de un mes un aumento del precio por kilómetro, que se ha establecido en 4,1 euros para 3,8 millones de kilómetros anuales. La contrata, por tanto, competirá en coste con la basura, que supera los 21 millones de euros anuales, con la salvedad de que esta última a partir de 2026 dejará de ser un quebradero de cabeza para la Concejalía de Hacienda porque la actualización del recibo en 2026, a instancias de una normativa europea, hará que se autofinancie, con 9 millones de euros más de ingresos. El autobús, que entre casco urbano y pedanías dejará más de 15 millones de euros de pérdidas este año es otro cantar, pero nadie ha querido aumentar el billete, que está en 1,35 euros para enjugar este millonario déficit.