Las claves desde Elche para mantener a raya a la diabetes

Buena alimentación, ejercicio físico y tener un control constante de la insulina. En la teoría estas son las tres claves para que pacientes con diabetes puedan mantener a raya la enfermedad crónica, pero lo cierto es que en el día a día quienes la padecen pueden sentirse perdidos. Precisamente para evidenciar que hay todo un acompañamiento detrás que lucha por la prevención, el Centro de Congresos de Elche acogió este domingo una jornada práctica en la que no faltaron desde talleres infantiles hasta conferencia de expertos y afectados.

Todo para arrojar más luz si cabe y reivindicar una detección temprana. En la actualidad, más de 370.000 personas en la Comunidad Valenciana reciben tratamiento farmacológico por diabetes, y se estima que un 14 % aún no está diagnosticado, de ahí la importancia de sensibilizar a la población para que sepa reaccionar ante cualquier sospecha, ya que esta enfermedad no tratada puede afectar a órganos como los ojos, riñones, corazón, nervios y vasos sanguíneos.

Salón de actos del Centro de Congresos durante la conmemoración este domingo del Dia Mundial de la Diabetes / MATIAS SEGARRA

De ahí que sea imprescidible un buen manejo de esta falta de insulina, la hormona que se encarga de que la glucosa de los alimentos entre en las células para obtener energía. Las ediles de Familia y Acción Social, Aurora Rodil y Celia Lastra, acudieron a este acto central en el que se puso el foco sobre la alimentación y el bienestar como factores clave en la prevención y control de la diabetes.

Experiencias

Durante el evento, diversas asociaciones y entidades colaboradoras compartieron sus experiencias y recursos para mejorar la concienciación social sobre esta enfermedad, que afecta a miles de familias ilicitanas. Desde que el pasado 14 de noviembre se conmemoró el Día Mundial de la Diabetes, en recuerdo del nacimiento de Sir Frederick Banting, codescubridor de la insulina. Con motivo de esta efeméride, la Asociación de Diabetes de Elche y Comarca, en colaboración con el Ayuntamiento de Elche prepararon un amplio programa de actividades de educación, prevención y sensibilización estos días anteriores.

Divulgación sobre las pautas para controlar la diabetes en Elche / MATIAS SEGARRA

Por ejemplo el primer día se sucedieron mesas informativas y de detección precoz en el Hospital General Universitario de Elche y el Hospital del Vinalopó y el sábado, junto al mercado provisional, la Escuela de Enfermería del CEU instaló puntos de control gratuitos donde tanto estudiantes y profesionales ofrecieron información práctica sobre hábitos saludables, prevención y autocuidado.

Educación y prevención durante tres días

La campaña, organizada junto a diferentes entidades sanitarias, pone el foco en la detección precoz, la información y la alimentación saludable como pilares para mejorar la calidad de vida de las personas con esta patología. La concejal de Acción Social, Celia Lastra, subrayó este jueves que “esta conmemoración adquiere un significado especial en nuestra ciudad gracias al trabajo incansable de la asociación, que desde hace más de 15 años organiza actividades para sensibilizar, educar y apoyar a las familias”.