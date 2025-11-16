Una gala del fester en Elche con la luz como protagonista

Una gala del fester enfocada en la luz como símbolo de identidad. La Federación Gestora de Festejos Popularesde Elche celebró este sábado su tradicional acto que concentró a cientos de asistentes entre los que mayoritariamente se encontraban integrantes de las 19 comisiones de fiestas de los barrios así como la comisión invitada de El Altet, que precisamente este año comunicó que abandonaba la Unió de Festers del Camp d'Elx.

La gala comenzó a las 21:30 horas con el desfile de las Reinas y Damas de las Fiestas de Elche y durante el acto se entregaron las distinciones a las empresas colaboradoras que apoyan anualmente la labor de la Federación, reconociendo así su compromiso con las tradiciones y celebraciones populares locales. Este año, la Distinción Festera de la Nit d’Albà fue concedida a Isabel Campillo, por su destacada trayectoria y dedicación dentro del ámbito festero, especialmente en su labor como presidenta de la Comisión de Fiestas Sector V Zona Sur.

Reinas y damas de las fiestas de Elche en la gala del fester / Salva Gonzalez

Menciones

Como principal novedad, la Federación introdujo dos menciones honoríficas. La primera se otorgó a Noara Mediterranean Distillery, en reconocimiento a su apoyo continuado a la entidad. La segunda fue para el Centro Aragonés de Elche, por su colaboración en la promoción festera de la ciudad y con motivo de su 45 aniversario. Tras la interpretación del himno a Elche y como cierre de la gala, las Reinas y Damas Mayores de las distintas Comisiones de Fiestas realizaron un baile sorpresa, preparado durante las jornadas de convivencia y acogido con gran entusiasmo por los asistentes.