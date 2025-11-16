El Palmeral de Elche, escenario de una misión secreta

Un departamento de fenómenos dactilíferos y el reto de encontrar la fórmula perdida de un elixir ancestral creado para devolver la vitalidad a la tierra y hacer crecer a las primeras palmeras de Elche. Podría parecer verdad pero en realidad esta fue la temática de un scape room que el Ayuntamiento organizó este fin de semana en Elche para sensibilizar de la importancia de preservar el Palmera cuando se cumplen 25 años de la declaración como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Cientos de personas participaron tanto el sábado como domingo a lo largo de los 70 pases para una experiencia interactiva que partió desde el entorno de l’Hort del Xocolater y que discurrió por varios rincones del Parque Municipal.

El reto era que por grupos de seis como máximo entre los que había amigos y familias al completo, con muchos niños y también mayores de avanzada edad, pudieran disfrutar de 45 minutos de diversión a través de ocho pruebas de agilidad mental, con tres niveles de dificultad, que en el fondo de la cuestión perseguían divulgar sobre este sello ilicitano.

Nada más empezar los participantes recibieron un dossier marcado con un inquietante «TOP SECRET» en el que la guía, la Agente Tamara, les introducía desde unas tablets para completar una misión secreta y descifrar qué se oculta bajo las raíces de tres milenios de historia.

De los egipcios a los árabes

Se dieron pinceladas históricas de cómo los fenicios trajeron las primeras palmeras a Elche y los árabes después crearon un modelo de organización agrícola único.

La organización de la prueba, la empresa especializada Gaudire, construyó una leyenda sobre una supuesta semilla mágica para cuidar de las primeras datileras, todo para que los usuarios, entre risas y discusiones estratégicas, descifrasen símbolos mientras buscaban relaciones históricas entre civilizaciones, como una especie de puente entre pasado y presente.

También aprendieron a diferenciar una palmera macho de una hembra, y cómo se produce la polinización de forma tradicional para asegurar una buena recogida de dátiles. De igual modo, se aprovechó el juego para explicar las partes de las plantas y las herramientas que emplean los palmereros.

Una de las familias participantes en el scape room en el Parque Municipal de Elche / MATIAS SEGARRA

Atrezzo

El ambiente en el parque era total con grupos corriendo de un lado para otro para superar pruebas entre un atrezzo compuesto por cacharros eléctricos para adivinar melodías y hasta una nave espacial hinchable en la que se transportaba el equipo que iba a investigar el caso.

Desde la concejalía de Medio Ambiente trasladan que este tipo de iniciativas lúdicas contribuyen a conocer el valor que tiene el Palmeral, cuál es su situación actual «y que la historia despierte el conocimiento de lo que fue y el amor por conservar el patrimonio porque ven los huertos de otra manera», señala el técnico Juan Carlos Aranda.