Aliviar el dolor de regla con fisioterapia: objetivo del último ensayo clínica del CEU de Elche

La Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de Elche ha puesto en marcha un ensayo clínico pionero para evaluar la eficacia de la radiofrecuencia y del ejercicio terapéutico en la reducción del dolor menstrual y la mejora del bienestar de mujeres con dismenorrea primaria, un trastorno que afecta a más del 60 % de adolescentes a nivel global. El trabajo se desarrolla desde la Cátedra de Suelo Pélvico Capenergy en colaboración con la Clínica Ginecológica Juana Lafaja y forma parte de la línea de investigación universitaria aplicada a la salud femenina y a la transferencia de conocimiento.

El proyecto está dirigido por las profesoras Cristina Orts Ruiz y Cristina Salar Andreu, quienes subrayan la dimensión social de la iniciativa. Ambas destacan que la propuesta combina investigación y compromiso sanitario, “al ofrecer nuevas vías de tratamiento para un trastorno que, pese a su alta prevalencia, continúa infradiagnosticado y con escasa atención médica especializada. La iniciativa persigue generar evidencia científica que contribuya a establecer protocolos fisioterapéuticos eficaces, seguros y no invasivos para el tratamiento del dolor menstrual”.

Una patología frecuente pero infravalorada

La dismenorrea primaria afecta, según la literatura médica, a entre el 60 % y el 93 % de mujeres menores de 25 años. Sus síntomas —dolor abdominal intenso tipo cólico, náuseas, cefalea, fatiga o lumbalgia— suelen ser normalizados o tratados únicamente mediante fármacos. Este dolor recurrente deteriora la calidad de vida y constituye una de las principales causas de absentismo escolar y laboral en mujeres menores de 30 años.

Gimnasio del CEU de Elche donde se desarrollarán las clases de ejercicios físicos guiados / Matías Segarra

A partir de esta realidad nace el estudio dirigido por Orts y Salar, que remarcan “la necesidad de ofrecer una respuesta científica, multidisciplinar y no invasiva a un trastorno tan común como infravalorado. El estudio evaluará la eficacia de la aplicación de radiofrecuencia (RF) y de ejercicio físico específico sobre la musculatura del suelo pélvico y el abdomen…”, explica Orts.

Diseño del ensayo y criterios clínicos

El proyecto lleva por título "Efectividad de la radiofrecuencia y el ejercicio físico en la sintomatología asociada a dismenorrea primaria. Ensayo clínico aleatorizado". Se trata de un estudio doble ciego, controlado y aleatorizado, dirigido a mujeres de entre 18 y 35 años diagnosticadas de dismenorrea primaria. “Las participantes serán seleccionadas de acuerdo con criterios clínicos rigurosos”, detalla Cristina Salar, quien especifica requisitos como ciclos regulares, ecografía normal, IMC entre 20 y 30 y una puntuación de dolor igual o superior a 5 en la escala EVA.

El equipo lo completan la doctora Juana Lafaja Mazuecos, los doctores Jesús Sánchez Más y Sergio Montero Navarro y la investigadora Axelle Deltour, participante en el Plan Cantera CEU. Las sesiones se realizarán en la Clínica Ginecológica Juana Lafaja y en la Cátedra de Suelo Pélvico Capenergy, donde durante varios meses se recogerán datos sobre la evolución del dolor, el bienestar general y la percepción de calidad de vida.

Tecnología combinada con movimiento terapéutico

“La aplicación de radiofrecuencia en fisioterapia ha demostrado su eficacia en distintas patologías musculoesqueléticas…”, apuntan las investigadoras, que estudiarán su posible impacto en la tensión muscular uterina y el dolor pélvico asociado al ciclo. La profesora Salar añade que “es que junto a la radiofrecuencia, el estudio incluye un programa de ejercicio físico terapéutico diseñado para mejorar la fuerza y coordinación del suelo pélvico…”.

Para Orts, la combinación de ambas técnicas “podría suponer un avance importante en el abordaje no farmacológico del dolor menstrual. Si los resultados confirman las hipótesis iniciales…”, afirma, destacando la potencial creación de nuevos protocolos fisioterapéuticos aplicables en centros especializados.

Trayectoria investigadora en la Cátedra Capenergy

El proyecto está liderado por dos investigadoras con amplia experiencia clínica. Orts, fisioterapeuta y doctora, es Adjunta al Vicerrector del CEU en Elche; Salar, también doctora, es Vicedecana de Fisioterapia y dirige líneas especializadas en salud de la mujer. Ambas abordan esta investigación con una perspectiva científica y social. “Por un lado, la búsqueda de nuevas evidencias clínicas…, por otro, el compromiso con la salud femenina y la necesidad de romper tabúes asociados al dolor menstrual”.

La investigación se integra en la Cátedra de Suelo Pélvico Capenergy, iniciativa conjunta entre la Universidad CEU Cardenal Herrera y Capenergy Medical. “Esta colaboración universidad-empresa se ha convertido en un modelo de transferencia de conocimiento…”, apuntan las investigadoras. Desde este marco se han desarrollado proyectos de rehabilitación del suelo pélvico en mujeres tras cáncer de mama, disfunciones postparto o dolor pélvico crónico, que han permitido avanzar en el conocimiento sobre los efectos de la radiofrecuencia en la elasticidad tisular y en procesos de cicatrización.

Participación abierta y campaña informativa

Además de la vertiente clínica, el estudio suma un componente divulgativo. Consciente de que muchas mujeres con dismenorrea no acuden a consulta, el equipo ha lanzado una campaña en redes sociales para fomentar la participación en el proyecto. La inscripción es voluntaria y gratuita y está dirigida a mujeres de 18 a 35 años que cumplan los criterios clínicos marcados.

Las interesadas pueden inscribirse mediante el siguiente formulario: https://forms.gle/zNAwkVACLsoN7iYP6

Durante el proceso de selección, “las candidatas recibirán información detallada sobre las fases del estudio… Todas las participantes contarán con seguimiento clínico y fisioterapéutico personalizado…”, señalan Salar y Orts, que añaden el valor de contribuir a una investigación orientada a mejorar la salud femenina desde un enfoque no farmacológico y preventivo.