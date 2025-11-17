De casa con grietas y sin uso en Elche a museo interactivo de la Venida de la Virgen

Últimos retoques para que lo que hasta hace un año era una vivienda centenaria degradada y repleta de grietas pase a ser un museo interactivo en pleno Palmeral que profundizará en una de las tradiciones más simbólicas y multitudinarias de Elche bajo ese grito popular de «¡A la playa ilicitanos!» de Cantó. El Ayuntamiento está finalizando la reforma de la Casa de la Virgen de Portes Encarnades, una rehabilitación para la que se han invertido más de 630.000 euros que permitirá a la Sociedad Venida de la Virgen contar con una sede definitiva y además ofrecer divulgación a través de cinco salas expositivas en la planta baja.

La pretensión municipal es que la inauguración de las instalaciones llegue antes de las próximas fiestas de la Venida a finales de diciembre, idea que ya se contemplaba en el arranque de las obras, aunque no hay una fecha fijada y dependerá de que no haya complicaciones de última hora en el montaje.

En lo que se refiere al meticuloso trabajo de reparación para frenar la agonía de esta edificación, los trabajos están ya completados, a falta de hacer retoques de pintura como destacan desde la concejalía de Espacios Públicos. A la vista, el fin de las actuaciones estaría a finales de noviembre o principios de diciembre con lo que se cumpliría con el plazo marcado de diez meses de tope.

Problemas estructurales

La recuperación de esta faeneta, que recuerda al proyecto de l’Hort de Pontos, se inició en enero con ciertas dificultades ya que se detectaron problemas estructurales con lo que la empresa (despacho Escalar) tuvo que demoler techos, el balcón y la casa anexa, con lo que prácticamente se quedó el esqueleto y se tuvieron que recomponer elementos singulares como las vigas de madera porque las originales estaban carcomidas.

La adjudicataria llegó a quitar las capas de revestimiento dejando a la vista la piedra natural con el fin de acabar con las humedades que agravaron aún más la habitabilidad del espacio, propiedad de la familia Sánchez Agulló que accedió a ceder la instalación al Ayuntamiento.

Así las cosas, la mayor evolución de la restauración se ha visto en los últimos meses teniendo en cuenta que por mayo la ejecución estaba sólo al 25%. Ahora lo que se puede ver es una vivienda de 300 metros renacida manteniendo la arquitectura y la identidad de las viviendas de labranza enclavadas en huertos históricos, ya que nada más hay que ver la imponente entrada con un portón con dos columnas.

Jacintos

En estos momentos, puertas para afuera se está poniendo a punto el huerto con lo que las brigadas de Parques y Jardines se han afanado cultivando jacintos para que el entorno luzca en todo su esplendor cuando una marea de fieles acuda al huerto a la vuelta de la romería el 28 de diciembre tras la representación del hallazgo en la playa del Tamarit.

En el exterior, además de relucir el mosaico de la Maredéu, también se apreciará un abrevadero y un picadero de madera para que reposen los caballos y bueyes. Si todo va según lo planteado, esa sería una jornada ideal para fomentar el museo, que empleará desde técnicas de cartelería más tradicionales a proyecciones y elementos virtuales para que quienes todavía no saben la relevancia de estas fiestas de invierno puedan entenderlas en profundidad. Eso sí, el Ejecutivo de PP y Vox sigue definiendo cómo se gestionarían estos espacios a la hora de abrirlos al público y desde la Sociedad Venida de la Virgen reconocen que todavía no tienen clara la intencionalidad del bipartito en cuanto a cómo será la programación de visitas.

La adjudicataria está inmersa ahora en la instalación de todos los elementos que formarán la zona expositiva circular en la que se hará un recorrido por la historia de la Venida de la Virgen. Se han colocado paneles que, por estética, recuerdan a las aleluyas que se le lanzan a la patrona el Domingo de Resurrección. Información que ha sido recopilada por expertos como el arquitecto municipal Gregorio Alemañ o la documentalista Ana Álvarez. Con técnicas punteras se pondrá de relieve el antes y ahora de las fiestas, se le dará protagonismo a la romería a y la carrera de Francesc Cantó y la Venida colaborará aportando documentación, trajes y algún cabezudo, elementos que «están aún por determinar», como apunta la presidenta, Fina Mari Román, y que irían cambiando por temporadas para que se luzcan estos bienes que durante el año están almacenados en naves.

Montaje de los paneles del futuro museo de la Venida de la Virgen de Elche / MATIAS SEGARRA

Biblioteca virtual

En lo que un día fue la alacena se diseñará también una biblioteca virtual donde aparecerán libros con códigos QR para que el visitante pueda empaparse aún más de la historia local. Será ya en la primera planta donde se ubicará la parte más administrativa con la nueva sede de la Sociedad, que contará con los despachos para que el colectivo pueda reunirse sin tener que alternar la basílica de Santa María y otra vivienda cedida en otro huerto de forma provisional.

Desde la entidad agradecen el trabajo del Consistorio por haber recuperado un edificio en estado ruinoso y que resultaba insalubre, teniendo en cuenta que a lo largo de los diferentes mandatos se venía reivindicando su puesta en valor e incluso ya en 2022 la anterior directiva de la Sociedad ya reclamó al Ayuntamiento que se pudiera reforzar los cimientos por seguridad de las miles de personas que acuden en los días grandes al citado huerto en zona Unesco.