Compromís insta a Ruz a dar más recursos contra la violencia machista

La portavoz de Compromís en Elche, Esther Díez, instó este lunes al alcalde a invertir más en luchar contra la violencia de género, al tiempo que recordó que "defender la igualdad es una exigencia democrática". La formación llevará al pleno una moción para denunciar las violencias machistas, sesión que tendrá lugar un día antes del 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género”.

Díez recordó los datos del Poder Judicial que desvelan que la valenciana es una de las comunidades con mayor número de casos por violencia de género. La portavoz añadió que “mientras tanto, y pese a este alarmante contexto, el hasta ahora presidente Mazón y amiguísimo de Ruz, ha seguido recortando en políticas de igualdad, reforzando con ello un discurso negacionista que ha pasado por convertirse en una nueva amenaza para la vida de las mujeres”. La concejala añadió que desde su formación, "condenamos todos los discursos que siguen negando la desigualdad y la violencia contra las mujeres, como ocurre desde el gobierno municipal". La concejala propuso acciones políticas que pasan por exigir el funcionamiento de las oficinas de denuncia, reforzar la protección a las víctimas, "impulsar un plan local contra las violencias machistas en el ámbito digital y aumentar la sensibilización, especialmente entre las personas jóvenes".

La portavoz resaltó la violencia que sufren las mujeres desde las plataformas en línea, “estamos hablando de una rápida y muy extendida amenaza que pretende silenciar las voces de muchas mujeres usuarias y creadoras de contenido digital, también las que tienen una alta repercusión pública, como activistas, periodistas y políticas, violencia que se ve reforzada por el auge de las comunidades misóginas en línea, la llamada “Macho esfera”.

Acto en 2024 por el 25-N organizado por el Ayuntamiento de Elche / Áxel Álvarez

Acoso

La concejala dijo que "la violencia digital tiene un impacto profundo en la salud mental, la seguridad, la reputación, la vida profesional y el ejercicio de nuestros derechos. Insultos, acceso no consentido a cuentas, manipulación de datos, acoso, seguimiento digital y amenazas se configuran como algunas de las formas más comunes de este tipo de violencia. Desde Compromís lo tenemos claro, queremos afrontarlo con la mayor de las urgencias”, defendió Díez.

Asimismo, la portavoz municipal insistió en que “tenemos que combatir la desigualdad en todos los ámbitos y, por eso, los recortes en feminismo que ha llevado a cabo Pablo Ruz y Vox desde los inicios de legislatura son injustificables y les plantamos cara con la contundencia que necesitan las víctimas y merecemos todas las mujeres”.