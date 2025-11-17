Crevillent, una apuesta por las personas y la mejora de los servicios

Desde que llegué a la Alcaldía en junio de 2023 he tenido claro algo esencial: gobernar es escuchar. Escuchar a cada vecino, entender sus preocupaciones y buscar soluciones reales. En Crevillent sabemos que lo local es lo que importa: la acera que hay que reparar, el contenedor que no funciona o un trámite que se atasca. Por eso, desde el primer momento, hemos trabajado para estar cerca de la gente, atendiendo cada llamada, cada mensaje, cada problema.

Los Ayuntamientos necesitamos herramientas para seguir mejorando. Por eso reclamamos mayor poder local y una financiación autonómica más justa que repercuta en mayores recursos para los Ayuntamietnos y así poder invertirlo en lo que realmente necesitamos.

Sabemos también que la administración debe ser más ágil y accesible. No puede ser que un trámite se convierta en una carrera de obstáculos. Queremos una gestión sencilla, eficaz y pensada para facilitar, no para complicar. Ese es uno de nuestros principales compromisos.

Crevillent está avanzando con una gestión cercana que escucha a sus vecinos. / .

Crevillent avanza hacia una ciudad moderna y centrada en las personas. En dos años hemos creado más de 300 nuevas plazas de aparcamiento gratuito y pronto comenzarán las obras de plataformas únicas en el centro dando prioridad a la persona, con un entorno más humano, accesible, cómodo y seguro, al tiempo que con este modelo sostenible impulsamos el comercio local. También está próxima la licitación del proyecto de la piscina municipal, una deuda histórica con nuestros vecinos.

En materia sanitaria, agradecemos el compromiso del conseller de Sanitat para que Crevillent cuente con un segundo Centro de Salud. Desde el Ayuntamiento ya hemos iniciado los trámites a través de un concurso público para adquirir el terreno que será cedido a la Generalitat para la construcción de esta nueva infraestructura sanitaria.

Además, estamos preparando el contrato para una línea de bus que conecte el casco urbano con las pedanías y la Estación de Tren, y trabajamos también en la nueva licitación de limpieza viaria y residuos para lograr un Crevillent más limpio y sostenible. También hemos adjudicado el mantenimiento de jardines y zonas verdes, un servicio que llevaba cuatro años sin contrato, heredado del anterior gobierno.

Porque la política se hace en la calle, escuchando y actuando. Así entendemos nuestro trabajo: con los pies en Crevillent y el corazón en su gente. Seguiremos trabajando codo con codo para dejar un Crevillent mejor que el que encontramos.