Crevillent despide a Ignacio Pastor, presidente de honor del Crevibasket y exdirectivo de la CAM

El crevillentino Ignacio Pastor Manchón, figura clave en la vida deportiva y social del municipio, ha fallecido a los 70 años de edad, dejando una profunda estela de respeto entre quienes lo conocieron. Se comprometió con su trabajo, con el deporte y con su familia. Pastor deja profundamente emocionados a sus tres nietos, a sus hijos y a su mujer, María Teresa López Pastor, escritora crevillentina y directora de la revista Harmonía, que edita la tertulia artístico-literaria El Cresol.

Trayectoria decisiva en el Crevibasket

Pastor fue durante muchos años presidente del Crevibasket, etapa en la que el club vivió una auténtica transformación. Con él, la entidad se profesionalizó, atrajo a los mejores jugadores de la provincia y llegó a convertirse en el club referencia del baloncesto provincial. En reconocimiento a esa dedicación incesante, la entidad lo nombró presidente de honor. Según el Crevibasket, “estas su ejemplo, humanidad y entrega al deporte fueron pilares fundamentales en la historia y el crecimiento del club”.

Presentación del libro del 30 aniversario del Crevibasket, Ignacio Pastor (con chaqueta gris y camisa blanca), rodeado de directivos de su época y de la actualidad / INFORMACIÓN

En un comunicado de lamento, el club expresaba esta lunes que las características detalladas de su presidente de honor "dejarán una huella imborrable en todos los que formamos parte de la familia del baloncesto. Hoy nos unimos en el dolor por su pérdida y enviamos nuestro más sincero pésame y apoyo a sus familiares y seres queridos”.

Ascensos, liderazgo y una vida conocida por todos

Pastor fue, además, el presidente que más tiempo estuvo al frente del Crevibasket y, bajo su dirección, el equipo principal logró los ascensos a División Nacional con el conjunto sénior, un hito que marcó el devenir deportivo de Crevillent. Su implicación no se limitó al baloncesto: también estuvo muy vinculado al fútbol a través de su familia, donde su presencia y criterio eran habituales en las actividades deportivas de la localidad.

Más allá del ámbito deportivo, Ignacio Pastor Manchón desarrolló una conocida trayectoria profesional como director de oficina de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, hoy Banco Sabadell, en Crevillent, lo que contribuyó a que fuera un rostro cercano y respetado en diferentes ámbitos de la vida pública.

Ignacio Pastor Manchón siempre será recordado en Crevillent por su apoyo al deporte local y, en concreto, al baloncesto / INFORMACIÓN

Raíces en las tradiciones crevillentinas

Ligado igualmente a las tradiciones locales, Pastor pertenecía en Semana Santa a la Cofradía de la Santa Mujer Verónica, una vinculación que añadía un componente emocional a su presencia en la vida social del municipio. Su figura quedará unida a la memoria colectiva de Crevillent, donde su nombre sonaba con familiaridad en el deporte, la cultura y las celebraciones religiosas.

El velatorio se celebra en el tanatorio Virgen del Rosario, en la sala número uno. La misa de cuerpo presente y el sepelio tendrán lugar este martes 18 de noviembre a las 16 horas en la parroquia Nuestra Señora de Belén, donde vecinos, amigos y entidades rendirán un último homenaje a un hombre cuya vida deja, como un eco suave en las calles del pueblo, un legado de compromiso, bondad y auténtico servicio a su comunidad.