Ocio
Crevillent se rinde al mundo "gamer" con un macroevento de realidad virtual, simuladores y torneos
La actividad será totalmente gratuita para los participantes y se celebrará el 30 de noviembre en el pabellón de Els Arbrets, donde también habrá zona "arcade" y videoconsolas
La Concejalía de Juventud de Crevillent ha programado para el próximo 30 de noviembre un evento de ocio digital abierto a todos los jóvenes del municipio: “Crevillent Gamer Weekend”, que se celebrará en el Polideportivo Els Arbrets y ofrecerá acceso gratuito a múltiples propuestas interactivas. La actividad podrá disfrutarse en horario de 11 a 14 horas y de 16 a 20 horas, con inscripción previa obligatoria en la web www.logrodesbloqueado.com.
Una jornada con realidad virtual y zonas interactivas
El programa incluye realidad virtual, simuladores de conducción, zona arcade, consolas de uso libre y campeonatos de videojuegos para móvil, Xbox y PS5. La organización ha diseñado distintos espacios para que los asistentes puedan experimentar novedades del mundo gamer y participar tanto en competiciones como en juegos casuales.
Fomentar el ocio actual y la participación juvenil
El concejal de Juventud, Pedro García Magro, subraya que el objetivo es ofrecer actividades conectadas con los intereses de la población joven: “Sabemos que el gaming es un punto de encuentro para muchos jóvenes, y por eso creemos importante organizar actividades que conecten con sus intereses. Este evento es una oportunidad para disfrutar, competir y pasar un gran día con amigos”, afirma el edil, que anima a reservar plaza cuanto antes.
La propuesta, según el área municipal, responde a la demanda creciente de ocio tecnológico y experiencias inmersivas entre los jóvenes de la localidad.
Apuesta por actividades innovadoras
La Concejalía de Juventud trata de ampliar, según destaca García Magro, su catálogo de iniciativas con formatos innovadores y participativos. El departamento destaca que el evento crea espacios seguros y dinámicos para socializar, reforzar el tejido juvenil y diversificar la programación municipal. Con “Crevillent Gamer Weekend”, el consistorio reafirma su compromiso con una oferta adaptada a las nuevas tendencias digitales y de entretenimiento.
