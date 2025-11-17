Elche renueva la iluminación en los barrios de Altabix y el sector V con la sustitución de un millar de lámparas

El Ayuntamiento de Elche, a través de la Concejalía de Servicios Públicos, continúa con la inversión en los barrios, centrada en aceras, árboles e iluminación. Precisamente para hablar de este último asunto este lunes el concejal Claudio Guilabert se ha trasladado a la calle Juan Espuche, en el barrio de Altabix, para dar cuenta de una inversión de 1,1 millones de euros que, además de a esta zona, también va a llegar al Sector V.

En la calle Juan Espuche una brigada municipal se está encargando de la laboriosa sustitución. Los trabajos, explicó el responsable municipal, tendrán una duración aproximada de cuatro meses y permitirán sustituir, exactamente, 1.097 luminarias de vapor de sodio por tecnología led, al igual que se hará en el sector V. El vapor de sodio ha sido históricamente el sistema de iluminación más utilizado en las vías públicas, que aprovecha la descarga eléctrica para producir luz. Era conocida por su alta eficiencia y durabilidad. Pero quizá la luz amarilla brillante y penetrante que genera no es del agrado de la mayoría porque tenía una reproducción cromática muy baja. En cambio, la luz led, no requieren un filamento para emitir luz. En lugar de eso, cuando la electricidad pasa a través del diodo, produce luz visible y blanca. Tiene un mayoir rendimiento y un coste muy inferior.

Los trabajos tendrán una duración aproximada de cuatro meses / INFORMACIÓN

Cambio

De hecho, el responsable de Servicios Públicos aseguró que “esta medida permitirá un importante ahorro energético con la mejora de la calidad lumínica del entorno”. Además, recordó que “solo entre 2024 y 2025 el cambio a led ha generado un ahorro de más de 600.000 euros en la factura eléctrica municipal, una reducción que seguirá incrementándose conforme se modernicen nuevas zonas de la ciudad”. La actuación también incluye la sustitución de columnas de alumbrado deterioradas, especialmente aquellas de fibra en mal estado, para instalar nuevos puntos de luz ornamentales ya adquiridos por el Ayuntamiento de Elche. Las renovaciones se llevarán a cabo en la avenida Comunidad Valenciana, avenida Candalix, Reina Victoria, Luis Gonzaga Llorente, Nuestra Señora de la Cabeza, Eugenio d’Ors y Curtidores.

Las luminarias de vapor de sodio están desapareciendo en Elche / INFORMACIÓN

El concejal destacó que esta intervención “dejará Altabix completamente renovado, eliminando el antiguo vapor de sodio y dando paso a una iluminación más eficiente y segura”. Además, ha subrayado que esta modernización repercute directamente en la percepción de seguridad en las calles.