Un 10 % de las viviendas de Gran Alacant son pisos turísticos

La formación Més Santa Pola ha rechazado la construcción de un nuevo hotel de Gran Alacant después de que los vecinos de la urbanización colindante recogieran firmas para su paralización, alegando que la zona tiene unas infraestructuras insuficientes para absorber el tráfico que va a generar, además de por las fisuras que están provocando las obras en sus casas.

Según explica en un comunicado el partido, "la intención de la empresa de construir un bloque de pisos turísticos disfrazado de apartahotel, con cocinas independientes por cada habitación y, por tanto, sin los servicios aparejados a una actividad hotelera, tiene la intención de gestionar un edificio de apartamentos turísticos sin invertir en los servicios básicos de un hotel, que son los que generan trabajo y valor añadido”.

Vivienda de Gran Alacant pegada al Clot de Galvany / Jose Navarro

Acceso

La formación apunta también a la saturación de apartamentos turísticos en Gran Alacant, que ya suponen casi el 10 % del total de viviendas del barrio. “En Santa Pola tenemos un problema enorme con el acceso a la vivienda y específicamente en Gran Alacant el problema se ha convertido en una pesadilla, con unos precios que no paran de subir por la presión turística a pesar de ser el barrio de Santa Pola donde más obra nueva se construye”, denuncian en Més.

“Este hotel es una estafa”, asegura el portavoz de Més Santa Pola, Esteve Ruiz. “Quieren utilizar una parcela que estaba destinada en exclusiva a un hotel de categoría superior para hacer aún más pisos turísticos. Este es el modelo del Partido Popular para Santa Pola y Gran Alacant: reventar el término municipal a pisos turísticos hasta que nos tengamos que largar de aquí”, añade Esteve.