El 14 % de los nacimientos en el Baix Vinalopó y la Vega Baja son prematuros y precisan de la UCI

La Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General Universitario de Elche ha atendido desde 2024 a 242 bebés prematuros, según los datos difundidos por el centro con motivo del Día Mundial del Prematuro. Solo en 2024, la unidad registró 158 nacimientos prematuros, el 14 % de los 1.124 alumbramientos del año, consolidando al hospital como un referente comarcal en atención neonatal avanzada. Estos bebés necesitan ingresos en la UCIN que tienen distinta duración, según el tiempo de gestación. No todos precisan cuidados intensivos.

Aumento de casos y perfil de los recién nacidos

Del conjunto de bebés prematuros atendidos en 2024, 11 nacieron con menos de 28 semanas, 46 entre la semana 28 y la 32 y 101 entre la 33 y la 36. En cuanto al peso al nacer, dos de los pequeños no alcanzaron los 500 gramos, ocho se situaron entre 500 y 1.000, y 27 entre 1.000 y 1.500 gramos, mientras que el resto superó esas cifras.

En lo que va de 2025, la unidad ya ha ingresado 84 prematuros, de los cuales 55 han requerido cuidados intensivos.

El Hospital General de Elche ha atendido a más de 240 prematuros en menos de dos años / INFORMACIÓN

Unidad de referencia y dotación asistencial

El hospital ilicitano funciona como centro de referencia para los departamentos de Vinalopó, Torrevieja y Vega Baja, además de recibir derivaciones de diversos centros privados del entorno. El Servicio de Pediatría dispone de 27 camas para atención neonatal, divididas en nueve de UCIN y 18 de la Unidad de Neonatología, que incluye dos habitaciones habilitadas para el ingreso conjunto madre-bebé.

La unidad cuenta con equipamiento nivel III, que permite la asistencia a prematuros de cualquier edad gestacional y complejidad clínica, un aspecto que el hospital subraya como esencial para garantizar una atención completa y segura.

Tecnología avanzada y atención integral

La UCIN incorpora incubadoras de última generación, entre ellas cuatro adaptadas al sistema Shuttle, que evita traslados innecesarios del bebé entre incubadoras desde el paritorio. También dispone de incubadoras para transporte neonatal intra e interdepartamental, respiradores avanzados para ventilación invasiva y no invasiva, equipos de alto flujo, sistemas Vapotherm, dispositivos de óxido nítrico, monitorización cerebral para EEG de amplitud integrada y equipos de hipotermia terapéutica para la encefalopatía hipóxico-isquémica.

El jefe del Servicio de Pediatría, José Pastor, destaca que “la unidad está preparada para atender a cualquier recién nacido con patología no quirúrgica, independientemente de su edad gestacional o complejidad clínica, gracias a la tecnología disponible y al trabajo coordinado de un equipo altamente especializado. Nuestro objetivo es ofrecer una atención integral y de excelencia tanto al bebé como a su familia”. Añade además que “tras el alta mantenemos un seguimiento estrecho, especialmente en los prematuros de muy bajo peso o con riesgo neurológico, porque cada paso en su evolución es fundamental”.

La unidad del General de Elche está preparada para atender a cualquier recién nacido con patología no quirúrgica / INFORMACIÓN

Por su parte, María Jesús Ferrández, pediatra de Neonatología, subraya que cada bebé prematuro “tiene su propia historia, y detrás de cada una hay una familia y un equipo sanitario que avanzan juntos. Ver cómo estos bebés, muchos de ellos nacidos en el límite de la viabilidad, vuelven meses después del alta y continúan creciendo es una de las mayores recompensas para quienes trabajamos en neonatología”.

El seguimiento tras el alta, clave para el desarrollo

Sobre el lema del Día Mundial del Prematuro, ‘Después del alta sigue el cuidado, cada paso cuenta para su futuro’, la especialista incide en “la importancia del seguimiento especializado y de la atención temprana para favorecer su desarrollo”.

El Hospital General de Elche ha conmemorado el Día Mundial del Niño Prematuro / INFORMACIÓN

El Servicio de Neonatología mantiene un programa de seguimiento que incluye consultas específicas para recién nacidos de muy bajo peso, unidades de Neurodesarrollo, programas de Atención Temprana y un régimen de visitas abierto que permite a las familias permanecer junto a sus hijos en la UCIN.

La unidad, según informa el Hospital General. fomenta además el método canguro, considerado fundamental para reforzar el vínculo y favorecer la maduración del bebé. La Hospitalización Domiciliaria pediátrica facilita el alta precoz y permite continuar el cuidado en el entorno del hogar, un complemento especialmente valorado por muchas familias.