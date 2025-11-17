El presupuesto de Elche deberá incluir 3,5 millones para la carrera profesional en 2026 y 1,1 millones pendientes de productividad

El acuerdo alcanzado por el equipo de gobierno (PP y Vox) con los cuatro sindicatos que forman la Mesa de Personal del Ayuntamiento de Elche (UGT, CC OO, USO y CSIF) para implantar la carrera profesional a partir de 2026 no es más que verbal y aún deberá de plasmarse en un documento por lo que, aunque todas las fuentes consultadas por INFORMACIÓN dan por segura su entrada en vigor el 1 de enero próximo, no se comenzará a percibir por aquellos funcionarios que tengan derecho hasta febrero o marzo; además, esperan poder cobrar de forma mensual o bimensual, no por semestres, como viene ocurriendo con la productividad. Quedan flecos que tienen que resolver los propios sindicatos, como la distribución de las cuantías por categoría profesional porque no será lineal. Además, no todos los funcionarios tendrán derecho a percibirlo desde el primer día porque deberán tener una antigüedad mínima que permita acreditar que cumplen unos requisitos, que redundarán en una mejora de la calidad de los servicios públicos. Para estos se ha fijado en tres años, aunque para la mayor parte de la plantilla sí entrará en vigor dentro de un mes y medio porque acumulan bastantes más ejercicios trabajando.

El acuerdo alcanzado por Pablo Ruz con los representantes de los trabajadores públicos prevé que suponga un gasto de 10 millones de euros anuales en un lustro; es decir, en 2030. Hasta entonces se irá incrementando de forma paulatina el capítulo I de forma que el primer año (2026) supondrá el 35 % del total de esta cuantía; es decir, en 3,5 millones de euros; y los otros cuatro ejercicios, a razón de un 16,25 % (1,6 millones de euros más anuales). En estos momentos, el Ayuntamiento de Elche tiene a 1.700 trabajadores en nómina y el capítulo 1 del presupuesto, desde la llegada de Pablo Ruz a la Alcaldía, se ha incrementado en 14 millones de euros hasta los 101 millones de euros porque en 2023 el firmado por PSOE y Compromís era de 87 millones de euros. El regidor, que ha delegado en su concejal de Hacienda, Francisco Soler, estas cuestiones, ha justificado el aumento de plantilla por la necesidad de reforzar departamentos sin apenas trabajadores o para poder impulsar sus políticas de gestión. Al término de tercer trimestre de 2025 esta cantidad se había desviado en casi 2 millones de euros porque se declaró al Ministerio de Hacienda la posibilidad de una estimación prevista para el cierre del ejercicio hasta los 103,2 millones de euros.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, en el Gran Teatro, con los funcionarios e interinos del Ayuntamiento de Elche, a comienzos del mandato / INFORMACIÓN

288 millones

En 2026, según dijo el pasado mes de octubre Soler en una comparecencia junto al regidor, donde adelantaron que el presupuesto de 2026 ascendería a los 288 millones de euros, el responsable de las cuentas públicas aseguró que aumentaría el capítulo de plantilla en un 3,5 %, cantidad que incluía, añadió, la subida del IPC de los funcionarios (prevista sobre un 2,5 %). Ahora bien, el equipo de gobierno maneja en estos momentos una cifra de casi 107 millones de euros para el capítulo 1 para el año venidero, seis millones más si tenemos en cuenta la cifra con la que comenzó el año y de 3 millones si nos fijamos en la más reciente declarada al Ministerio. En cualquier caso, una cifra definitiva que aún no se conoce, entre otros motivos porque Vox no ha dado su visto bueno al proyecto económico del próximo año.

Aurora Rodil, Francisco Soler y Pablo Ruz, en la presentación de los presupuestos de 2025 / Áxel Álvarez

Pero, además del IPC para los funcionarios y de esos 3,5 millones de euros que supondrá la puesta en marcha de la carrera profesional, aún falta por añadir otro pago más y este es sí o sí: la productividad de 2025, un concepto que desaparece en 2026 asumido por la llegada de la carrera profesional. Según los sindicatos, la cifra que han acordado posponer su cobro al próximo año, aunque deberían haberlo hecho en noviembre, es de 1,1 millones de euros que corresponderían al segundo semestre (julio a diciembre). Ahora bien, el Gobierno local presupuestó para todo 2025 una productividad de 1,6 millones y en el primer semestre abonó algo más de 800.000 euros. Según aseguran los sindicatos, a ellos se les prometió dos millones de productividad en 2025, aunque la cifra del presupuesto fuera de 400.000 euros menos. En cualquier caso, Soler estará echando cuentas de a cuánto ascenderá el Capítulo 1 en 2026 porque son ya 4,6 millones de euros lo que suma la productividad y la carrera profesional a los que hay que sumar el IPC. Una cifra que supera con creces la previsión que hizo del incremento del 3,5 % del Capítulo 1. También puede haber recortes de plantilla para ajustar la cifra.

Gobierno municipal y sindicatos del Ayuntamiento de Elche han llegado a un acuerdo económico para implantar la carrera profesional entre los funcionarios municipales / Áxel Álvarez

Convocatoria: firma "fantasma" del acuerdo El Ayuntamiento de Elche convocó este lunes a los medios de comunicación al acto de firma de la carrera profesional, lo que iba a tener lugar a las 11.30 horas en el Salón de Plenos. Dos horas antes de su inicio, decidió desconvocarlo sin aclarar los motivos y por el mismo sistema usado para la cita. Al parecer, los cuatro sindicatos no habían sido informados de ello o, al menos, no habían recibido notificación alguna. De hecho, se mostraron sorprendidos tras conocer por los medios de comunicación que debían ir a un acto que, consideran, llega mucho antes de lo que debería ser.

Derecho

La carrera profesional no es solo cumplir con un derecho de los trabajadores, recogido no solo por la ley sino por dos sentencias que obligan al Ayuntamiento de Elche a ponerla en marcha el próximo 1 de enero, sino una necesidad para mejorar la organización y estructura, de forma que exista una recompensa acorde al esfuerzo, conocimientos adquiridos y mejora de los servicios públicos.

Los sindicatos aseguran que tras el acuerdo con el gobierno municipal, fijando esos 10 millones de euros a cinco años, hay que plasmar el acuerdo en un documento marco, que deberá aprobarse en la Mesa de Negociación y más tarde por la junta de gobierno municipal. Es lo que conocen como el borrador de carrera que marcará las instrucciones técnicas y con el cual todos, funcionarios y Gobierno municipal, conocerán las reglas del juego. Ahora los sindicatos se centran en acordar cómo será ese reparto del dinero teniendo en cuenta que tendrá que ver con el complemento de destino que tiene mucho que ver con la responsabilidad que cada uno de ellos asume en su trabajo.