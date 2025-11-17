El PSOE lleva al pleno de Elche blindar la lucha contra la violencia de género y los derechos de la infancia

El PSOE de Elche llevará al pleno de noviembre dos declaraciones institucionales para su aprobación: la primera, por el Día Universal de la Infancia (20N); la segunda, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N). Tal y como ha informado este lunes el portavoz adjunto del Grupo Socialista, Mariano Valera, ambas iniciativas “buscan reafirmar el compromiso de la Corporación Municipal con la protección de los derechos de los y las menores y la igualdad de género”. Otra cuestión es que PP y Vox le den su plácet y estén de acuerdo con el texto que se les plantea.

El concejal pide "seguir invirtiendo en prevención, educación, formación, atención especializada y protección" de las víctimas de la violencia de género dada la proximidad del Día Internacional para su eliminación

Valera indicó que el texto sobre el 20N incorpora cuatro acuerdos: la adhesión del Ayuntamiento al manifiesto ‘Por una infancia libre, segura y feliz’, reafirmar el compromiso con los derechos de niños y adolescentes, instar a otras administraciones a impulsar políticas de protección y dar traslado del acuerdo al Consell de la Infància i Adolescència de la Comunitat Valenciana. Valera insistió en que "la voz de los niños y niñas debe escucharse siempre en las decisiones que les afectan", y ha abogado por "una educación que sea emocional, digitalmente segura y abierta al entorno comunitario".

Precisamente, el manifiesto de este año del Día Universal de la Infancia incorpora siete pilares: lucha contra la pobreza infantil, el derecho a una educación pública e inclusiva, la protección integral, la lucha contra el acoso, la salud mental, la protección digital y la participación. "Los derechos de la infancia no son una opción, sino una obligación colectiva", ha destacado Valera. Por ello, ha concluido que “invertir en ella no es un gasto, es la mejor política de futuro".

Un pleno de Elche / INFORMACIÓN

Valera propone la adhesión del Ayuntamiento al manifiesto del Día Universal de la Infancia, que establece siete principios de actuación, entre los que figuran la lucha contra la pobreza infantil y la protección integral de los menores

Reparación a las víctimas y justicia “con perspectiva de género”

Por otro lado, la declaración institucional por el 25N “trata de evidenciar el respaldo a las políticas públicas que protejan y reparen a las víctimas de la violencia de género", y pide "seguir invirtiendo en prevención, educación, formación, atención especializada, protección y justicia con perspectiva de género". Además, celebró la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que amplía las medidas de 290 a 462, y el anteproyecto de Ley Orgánica de Medidas Frente a la Violencia Vicaria, que la reconoce por primera vez como delito autónomo. "La vicaria es la forma más cruel de violencia machista al atacar donde más duele", dijo Valera, quien ha añadido que "legislar sobre esta realidad era un clamor social".

Mariano Valera (PSOE) / INFORMACIÓN

El portavoz adjunto del Grupo Socialista, Mariano Valera, afirma que ambas iniciativas serán presentadas en el pleno de noviembre para “reafirmar el apoyo de la Corporación Municipal a los derechos de ambos colectivos”

En ese sentido, explicó la necesidad de dicha declaración institucional al señalar que "la violencia de género es la expresión más extrema de una desigualdad histórica" y "un ataque directo a los valores democráticos". La propuesta, dijo, “subraya que no hay espacio para la indiferencia ni para la equidistancia", y que "o estamos con las víctimas, o alimentamos el silencio que las desprotege". El edil alertó de los crecientes “discursos que cuestionan consensos fundamentales sobre los derechos de las mujeres", y ha concluido que "defender la igualdad y combatir la violencia machista es defender la democracia".