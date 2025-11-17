Santa Pola activa los trámites del nuevo colegio y de la piscina

El Ayuntamiento de Santa Pola ha dado este lunes un paso decisivo para materializar dos de los proyectos más esperados por la ciudadanía, según expone el gobierno municipal en un comunicado. Se trata de la construcción del nuevo colegio Hispanidad y de la recuperación de la piscina municipal con "una ampliación deportiva inédita en la localidad". Ambos asuntos han recibido luz verde en un pleno extraordinario y urgente, celebrado este lunes.

Impulso a la residencia deportiva y finalización de la piscina

El primer punto aprobado ha sido la admisión a trámite de la iniciativa privada presentada por ASCH Infraestructuras y Servicios, una compañía con más de 70 años de experiencia y considerado referente internacional en el sector de la construcción. La propuesta plantea finalizar y mejorar la piscina municipal, paralizada desde hace años, e incorporar en la misma parcela una residencia exclusiva para deportistas con más de 70 habitaciones.

El concejal de Hacienda, José Pedro Martínez, explicó que esta operación “supone la culminación a muchos meses de trabajo analizando la propuesta de esta empresa para desbloquear la situación de la piscina municipal, un proyecto de concesión a largo plazo mediante el cual se terminará la piscina tal y como estaba prevista, pero además añade en la misma parcela una residencia para uso exclusivo de deportistas con más de 70 habitaciones”.

Un momento de las votaciones en el pleno de este lunes en Santa Pola / INFORMACIÓN

Martínez subrayó asimismo que “es una propuesta muy seria de una empresa importante que apuesta por Santa Pola para resolver este problema enquistado, muchos deportistas de Europa vienen a entrenar aquí y el estudio de mercado que han hecho es muy contundente y nos da mucha confianza. Las piscinas en general no son rentables y los ayuntamientos tienen que aportar dinero todos los años, en este caso lo que invierte el pueblo es el suelo y la instalación que se va a restaurar, pero su mantenimiento no gravará las arcas municipales”.

La iniciativa fue aprobada con 18 votos a favor (PP, PSOE y Vox), mientras que Més Santa Pola optó por la abstención, "pese a que su portavoz manifestó estar conforme con el proyecto", reflejaban fuentes del equipo de gobierno que encabeza Loreto Serrano, que destacó también el avance tras años de reclamaciones vecinales.

El nuevo Hispanidad, más caro pero desbloqueado

El pleno abordó a continuación la situación del colegio Hispanidad, cuya licitación quedó desierta el año pasado debido al incremento de los costes de la obra. El nuevo proyecto eleva su presupuesto a 6.363.000 euros, más de dos millones por encima del anterior cálculo.

Por unanimidad se acordó anular el procedimiento anterior y solicitar de nuevo la modificación de competencias para que el Ayuntamiento pueda asumir la construcción, además de aprobar el proyecto ya modificado. La documentación será remitida ahora a la Conselleria de Educación, que deberá redactar el expediente correspondiente y delegar las competencias en el marco del Plan Edificant.

El concejal de Educación, Óscar Valenzuela, señaló que “todo el trabajo estaba hecho en abril de 2024, pero sufrimos una circunstancia especial con el brutal incremento de costes que hizo que la licitación quedara desierta. Desde entonces hemos tenido comunicación directa constante con todos los ámbitos de la Consellería de Educación, con la AMPA y la dirección del centro y ahora esperamos tener pronto la delegación de competencias por parte de la consellería. Hoy me siento muy satisfecho por todo lo trabajado”.

Adhesión formal a Casa Mediterráneo

El pleno cerró su sesión con la aprobación por unanimidad del convenio que formaliza la incorporación del Ayuntamiento de Santa Pola al Alto Patronato de Casa Mediterráneo. Aunque en la práctica la colaboración ya existía, faltaba completar el trámite oficial tras la aprobación de los presupuestos municipales. Santa Pola aportará 9.500 euros para las actividades desarrolladas por esta institución cultural.