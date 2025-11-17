Las solicitudes de ayuda municipal para pagar el IBI crecen un 2 % en Elche pero están lejos de las previsiones

Las solicitudes para acceder a la ayuda municipal destinada al pago del recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) han aumentado este año en el municipio hasta las 11.535 peticiones, lo que supone un incremento de cerca del 2 % con respecto al ejercicio anterior. Las cifras siguen lejos de las previsiones del gobierno municipal, que en marzo pasado programó presupuesto para unas 2.000 ayudas más de las que se van a conceder. De todos modos, en términos globales hay un aumento en la concesión, que el Ayuntamiento atribuye esta subida a la ampliación de la dotación y a la consolidación del programa, que en 2025 vuelve a posicionarse como uno de los principales apoyos económicos para las economías domésticas locales, según informa el gobierno del bipartito.

Más solicitudes estimadas que en 2024

La convocatoria cuenta con una dotación de 1,7 millones de euros, la partida más elevada hasta la fecha para esta ayuda. Según los datos municipales, a 11 de noviembre ya se habían estimado 8.948 solicitudes, una cifra superior a las poco más de 8.000 que en ese mismo periodo se habían aprobado en 2024. Esta tendencia confirma el avance en el ritmo de resolución y el mayor alcance social de la convocatoria.

Las oficinas de la OMAC de Elche tramitan las peticiones de ayudas de los ciudadanos e informa de los requisitos a cumpliar para las solicitudes / Áxel Álvarez

Pagos ya ejecutados y avances en tramitación

Hasta el momento, se han abonado 3.768 solicitudes, con un desembolso total de 602.333 euros, y otras 3.064, por 487.596 euros, se encuentran en trámite final y está previsto que se paguen estos días. A estas se sumarán 2.116 solicitudes estimadas, pendientes de pago a 11 de noviembre, que supondrán cerca de 337.000 euros y cuya liquidación está prevista para la última semana de noviembre.

No todas las solicitudes llegan a buen puerto. El Ayuntamiento ha desestimado 1.008 peticiones por distintos motivos, entre ellos superar los ingresos máximos, exceder el valor catastral permitido o no haber abonado previamente el recibo. Además, 1.579 expedientes permanecen en revisión o en fase de requerimientos de documentación.

Requisitos y previsiones para el cierre del año

Las proyecciones municipales apuntan a que la cifra final de concesiones alcanzará algo más de 10.200 ayudas, por encima de las 10.000 otorgadas en 2024. Este volumen supondría cubrir el 88,5 % del total de solicitudes recibidas. En total, según las previsiones del equipo de gobierno municipal, se llegará a superar las 10.000 concesiones, lejos de las 12.000 que el consistorio ilicitano tenía previstas cuando publicó las bases para solicitar los

Podrán beneficiarse quienes sean titulares de viviendas con un valor catastral de hasta 70.000 euros, con una cuantía de subvención que puede llegar a 165 euros. Se mantienen también los criterios vinculados al régimen especial de ingresos y los reconocimientos especiales, como la discapacidad igual o superior al 33 %. Asimismo, continúa vigente la referencia al IPREM, aplicando los mismos coeficientes para calcular los ingresos en los distintos tramos con el fin de ampliar el acceso a estas ayudas.