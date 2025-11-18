El convenio del Tram en Elche: un tranvía sin catenarias y ahorro para el Consell de 38.000 euros con los estudios previos

Prácticamente dos años. Eso es lo que han necesitado el Ayuntamiento y el Consell para desatascar los primeros trámites para poner en marcha el tranvía en Elche. Hasta el extremo de que en los presupuestos autonómicos de 2024 ya se recogían 100.000 euros para los estudios previos, cantidad que se volvió a replicar en las cuentas de 2025, aunque no ha sido hasta este martes cuando se ha dado luz verde al convenio que permitirá que ese dinero llegue a las arcas municipales para financiar la elaboración de los documentos técnicos. Con dos matices importantes: aunque inicialmente se planteaba la inyección de 100.000 euros, la Generalitat, al final, se va a ahorrar 38.000 euros, porque la Administración local ya ha adjudicado los proyectos por 62.000 euros. Además, se deja claro sin medias tintas que será “un sistema de transporte eléctrico, sin catenarias y de última generación”, con lo significativo que resulta que se admita que no habrá catenarias, ni siquiera en algunos tramos, aunque se deslizó en la firma de protocolo en marzo.

Los antecedentes

El propio alcalde, Pablo Ruz, reconocía a principios de septiembre, en una entrevista en Onda Cero Elche, que las obras no comenzarían en esta legislatura, algo que justificó por la dana de Valencia del año pasado. Al menos, el regidor ilicitano sí confiaba en que de aquí a las próximas elecciones, las de mayo de 2027, la Generalitat sí tuviera el proyecto del primer tramo para su posterior licitación, aunque sin aclarar si habría alguna partida en los presupuestos de la Generalitat. Posteriormente, se celebraría un pleno extraordinario que sirvió de bien poco. Sólo para escenificar cierto alejamiento entre PP y Vox, pero sin muchas concreciones sobre el tranvía. Ahora, dos semanas después de que el jefe del Consell, Carlos Mazón, presentara su dimisión, aunque sigue en funciones, el Ejecutivo autonómico ha aprobado el convenio de 100.000 euros, aunque llegarán en torno a los 62.000 euros que es por lo que se han licitado los dos estudios.

Vista parcial de Elche que recoge inmuebles y vehículos a lo largo de un tramo de la transitada avenida de la Libertad. | ANTONIO AMORÓS / J.M.grau

Sin publicidad en la junta de gobierno

De hecho, casi en paralelo a la dimisión de Mazón, que había hecho de la llegada del tranvía su proyecto estrella para Elche en la campaña electoral de 2023, salió a la luz que dos semanas antes, a mediados de octubre, la junta de gobierno había aprobado el convenio de colaboración con la Generalitat, a través de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio de Vicente Martínez Mus, hoy reconvertido también en vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana. El convenio ponía en el foco la redacción de los estudios técnicos previos del sistema de transporte interurbano Elche Tram, que es como lo denomina el bipartito de PP y Vox, mientras que en la Generalitat lo llaman E-Tram. Un acuerdo del que no se dio cuenta en la comparecencia que sigue a la junta de gobierno y que tenía que sellar el compromiso que en su día hizo el entonces candidato a la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, para invertir 199 millones de euros para impulsar esta mejora de la movilidad, tras el protocolo firmado en marzo pasado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Elche. Ahora, dos semanas después, y con Mazón en funciones, se ha dado el plácet al acuerdo.

“Definición técnica”

Con estos puntos de partida, desde el Consell sostenían que “el acuerdo contempla la concesión de la Generalitat al Ayuntamiento de una subvención nominativa de 100.000 euros con el fin de avanzar en la definición técnica del futuro sistema de transporte público avanzado de carácter metropolitano”, y añadían que “la iniciativa se enmarca en la necesidad de dotar a Elche, uno de los municipios más poblados de la Comunitat Valenciana y pieza clave de su área metropolitana, de un sistema de transporte público equiparable al existente en Valencia, Alicante y Castellón”. Recordaban en este punto que el protocolo general de actuación se formalizó en marzo de este año -cuando tenía que haberse suscrito en 2024-, y que ahí se establecían las fases de implantación y las líneas de trabajo que corresponde asumir a cada administración conforme a sus competencias en materia de transporte urbano y metropolitano. “Ambos organismos consideran prioritario el desarrollo del eje Carrús–Universidad Miguel Hernández–Parque Empresarial, dentro de una planificación más amplia orientada a mejorar la conectividad del municipio y su entorno”, apostillaban desde el Ejecutivo autonómico este martes.

Mazón, Martínez Mus y Ruz, hace unos días en Elche. / Matías Segarra

Desde el polígono de Carrús

Sin embargo, como luego recordaría el equipo de gobierno en su comunicado, en el primer tramo, que es en el que se trabaja ahora, no se llegará a tanto. “En su primera fase incluirá el tramo Carrús-Universidad Miguel Hernández a través de la avenida de Novelda y avenida de la Libertad, con un sistema de transporte eléctrico, sin catenarias y de última generación, y que en fases posteriores será el nexo de unión con Elche Parque Empresarial y el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández y permitirá la interconexión con Alicante”. El proyecto, más allá de de la implantación de la Línea 1 del Tram con sus correspondientes paradas, también supondrá, aseguraron desde el bipartito, la remodelación urbanística de la avenida de la Libertad en la zona comprendida entre San Fermín y el puente del Ferrocarril. “Una renovación con carriles segregados para el E-Tram, más aceras y zonas verdes”, detallaron desde la Administración local.

Adjudicados

“Desde el Ayuntamiento de Elche se trabaja desde hace meses en la licitación de dos contratos que ahora se han adjudicado por un total de 62.000 euros”, afirmaron fuentes del Gobierno municipal tras el pleno del Consell. En concreto, uno es para la realización del levantamiento topográfico completo que servirá de base al proyecto constructivo del trazado de la Línea 1 del Tram desde el polígono de Carrús hasta la conexión del aeropuerto de Elche- Alicante-Miguel Hernández por cerca de 48.000 euros, aunque inicialmente se dijo que era para la solución constructiva del puente del Ferrocarril y el estudio geotécnico del trazado del primer tramo que va del ambulatorio de San Fermín hasta el Rectorado de la UMH. El contrato se ha adjudicado a Ingeniería y Estudios Mediterráneo SLP, con un plazo de ejecución de un mes.

Firma del convenio del tranvía de Elche entre Carlos Mazón y Pablo Ruz, en marzo en el Ayuntamiento. / MATÍAS SEGARRA

Trazado y diferencia de cota

El otro es para el estudio previo del trazado y de la diferencia de cota del recorrido y la afectación al tráfico, adjudicado por 15.000 euros a la misma empresa. En el pliego, en este sentido, se habla de que el contrato se centra en la Línea 1 del Tram en Elche, así como en la propuesta de las diferentes alternativas, tanto de trazado y secciones de la infraestructura como de diseño de los puntos singulares, que pueden condicionar la posterior redacción del proyecto constructivo de la futura línea del tranvía, y afectar de una manera u otra al impacto económico. En este caso, el plazo de ejecución es de 45 días.

El hombre fuerte

El encargado de valorar la noticia fue el concejal de Relaciones Institucionales y diputado provincial Juan de Dios Navarro, el hombre de confianza en Elche de Juanfran Pérez Llorca, que en cuestión de días podría convertirse en el próximo presidente de la Generalitat Valenciana. Si el lunes Navarro salía para poner en valor que el concurso internacional de proyectos del Palacio de Congresos financiado por la Diputación había entrado en su recta final, este martes lo hizo para congratularse por la firma del convenio que permitirá que llegue el “ansiado Tram”, como dijo literalmente, a la ciudad. “De esta forma, seguimos trabajando desde el Ayuntamiento y desde el Consell con los compromisos que tenemos con nuestro municipio para tener una ciudad moderna y, sobre todo, para tener el mejor transporte público para todos los ilicitanos”, alegó el edil en un vídeo distribuido por el propio Ejecutivo local. De plazos, ni una palabra. Lo último que se dijo fue en septiembre, por boca del alcalde, Pablo Ruz, cuando admitió que las obras no empezarían antes de acabar este mandato, con la consiguiente polémica que se generó. Desde entonces, ninguna alusión a fecha alguna.