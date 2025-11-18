Elche Acoge: Tres décadas y un nuevo horizonte ayudando al inmigrante

El Centro de Congresos de Elche se vestirá de gala el próximo 28 de noviembre para acoger la esperada celebración del 30 aniversario (ya 31 de vida) de la Fundación Elche Acoge. Esta fecha no es solo un hito, sino una culminación, pues la organización ilicitana tuvo que posponer su conmemoración original, prevista para el 8 de noviembre de 2024, en señal de luto y respeto por los fallecidos a causa de la tragedia de la dana de Valencia. Ahora, más de un año después, Elche Acoge retoma esta celebración para honrar una trayectoria "amplia, llena de obstáculos, pero también de muchos éxitos humanos y profesionales", según reconocen desde la propia entidad.

La semilla: Un faro humanitario que nació de la necesidad

Para comprender la magnitud de este aniversario, es esencial viajar a sus orígenes. Elche Acoge abrió sus puertas en el lejano 1994 de la mano de su fundadora, Rita Mari Coves. Este proyecto pionero nació con el "único objetivo de dar una respuesta, lo más humana posible, a la migración de aquel entonces".

Reciente homenaje a los primeros mecenas de Elche Acoge / Matías Segarra

Aquel primer equipo de trabajo era un crisol de personas voluntarias movidas por un profundo sentido de la solidaridad. Su misión inicial era sencilla pero vital: tender una mano amiga a las personas extranjeras que llegaban a nuestra ciudad sin apenas recursos ni redes de apoyo. Con el paso de los años, la organización experimentó una transformación fundamental. Se fue profesionalizando, pasando de ser una Asociación a convertirse en la actual Fundación, y se federó a Red Acoge, una red nacional que defiende los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas. Todos estos cambios estructurales no solo ampliaron sus proyectos y líneas de trabajo, sino que aseguraron su adaptación a la nueva realidad migratoria, ofreciendo siempre un "servicio de calidad a toda persona que pasara por sus sedes de trabajo". El equipo también creció, consolidando a Elche Acoge como un referente ineludible entre las entidades sociales ilicitanas.

Vocación intacta: Cifras que reflejan una labor vital

La vocación de la Fundación se mide tanto en décadas de dedicación como en el impacto de su servicio, exponen desde la institución. Como dato a resaltar, solo en el año 2024 la organización atendió a más de 4.000 personas, una cifra que subraya la urgencia de su labor. Además, desarrolló más de 20 proyectos y su equipo de voluntariado superó las 80 personas. A pesar de los 31 años transcurridos, el objetivo fundacional permanece inalterable: “garantizar la promoción e integración de las personas extranjeras en nuestra ciudad para conseguir que reconstruyan su proyecto vital”.

Por todo ello, Elche Acoge desea poner en valor, el próximo 28 de noviembre a las 19.30 horas en el Centro de Congresos, su trabajo incansable a lo largo de este trayecto vital. Un esfuerzo que, como reconocen desde la Fundación, no habría sido posible sin el apoyo esencial de instituciones, empresas, el tejido asociativo, los medios de comunicación, su patronato, sus personas voluntarias y su equipo técnico.

Centro de refugiados de guerra que Elche Acoge tiene en Travalón / Matías Segarra

Crónica visual: Un recorrido por la Sala Ternari

El broche de oro a la celebración llegará acompañado de una crónica visual de la historia de la Fundación. La programación de actividades del aniversario incluye la inauguración de una exposición fotográfica que se abrirá al público, paralelamente, el 24 de noviembre en la Sala Ternari del Centro de Congresos. Este conjunto expositivo permitirá a los visitantes contemplar “ese recorrido histórico” de la organización. La muestra estará disponible desde la tarde del 24 de noviembre hasta el propio 28 de noviembre, justo el momento en el que se pondrá punto y final a todas las actividades conmemorativas.