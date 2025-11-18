Elche busca captar turismo de congresos

El Ayuntamiento de Elche, a través de la Concejalía de Turismo, Visitelche y Elche Convention Bureau, está presente esta semana en la IBTM World 2025, la feria internacional más relevante para el sector de congresos y reuniones, que se celebra en Barcelona del 18 al 20 de noviembre. "La participación en este encuentro supone un nuevo impulso dentro de la estrategia municipal para atraer turismo de congresos y generar oportunidades para el tejido turístico y empresarial del municipio", explicó el equipo de gobierno a través de un comunicado.

En esta edición, la Oficina de Congresos presenta la oferta congresual de Elche, poniendo en valor la calidad de sus infraestructuras, sus servicios especializados y la singularidad del destino. Además, la delegación ilicitana está acompañada por tres empresas locales pertenecientes a AETE, lo que refuerza la presencia del municipio ante organizadores y compradores internacionales. Elche llega a IBTM con una agenda cerrada de 23 reuniones profesionales, principalmente compradores europeos, entre los que destacan contactos procedentes de Polonia y Reino Unido, así como tres solicitudes adicionales de México, mercados que muestran un creciente interés por destinos con propuestas diferenciadas y buena accesibilidad y conectividad.

Embajadores de Elche en la feria turística / INFORMACIÓN

Participación

La participación en la feria permitirá continuar posicionando a Elche como un destino MICE competitivo y de calidad, además de abrir nuevas oportunidades de negocio que contribuyan al impacto económico y social que este tipo de turismo genera en la ciudad.