Una jornada en Elche sobre IA en los entornos de trabajo advierte del retraso en formación

Hace tres años no sabíamos qué era ChatGPT y ahora no podemos vivir sin él y sin la Inteligencia Artificial (IA). Más de 200 congresistas, en su mayoría empresarios, acudieron este martes a una jornada en Elche sobre "Aplicación y adaptación de la IA en los entornos de trabajo", donde destacados ponentes intentaron abrir los ojos no sobre el futuro, sino el presente de cómo está transformando nuestras vidas.

Destacó la ponencia que presentó el catedrático de la UMH de Elche, Fernando Borrás, quien se refirió al impacto real de la inteligencia artificial y, especialmente de la generativa en la educación, las empresas y el empleo. Desde el inicio, Borrás plantea una tesis contundente: la IA no sustituirá a los trabajadores, pero sí los sustituirá alguien que sepa usarla mejor. Para él, el factor decisivo del futuro laboral no será la tecnología en sí, sino la capacidad de adaptación y formación de las personas. Explicó como muchos países sacan delantera a Occidente; de hecho, en China desde 2016 los niños aprenden programación en Primaria. Puso como ejemplo a universidades que desde 2018 reformaron su programa formativo para que todos los estudiantes aprendieran a “hablar con las máquinas” y citó el ejemplo de la Universidad de Florida, que ha contratado cientos de profesores para reforzar competencias digitales o cómo grandes empresas como Repsol han formado a miles de trabajadores en datos e IA. También destacó la apuesta de la ciudad de Oslo, que ha dado acceso a ChatGPT de pago a todos sus estudiantes y profesores. Con estos ejemplos, su mensaje es claro: no todos los países ni instituciones están respondiendo igual y España corre el riesgo de quedarse atrás.

Este diagnóstico enlazó con una idea que repitió varias veces: la formación continua ya no es solo un valor añadido, sino una necesidad de supervivencia. Citó el caso del ministro de Educación de Singapur, que advirtió a la población de más de 40 años que será “obsoleta” si no se recicla, ofreciendo formación financiada por el propio Estado y promoviendo la “mentorización inversa”: ahora serán los jóvenes quienes deban enseñar a los mayores. Para Borrás, este fenómeno es histórico y marca un cambio profundo en las relaciones educativas y laborales. El catedrático repasó también las iniciativas de su propia universidad, donde desde 2020 se imparten cursos de Python y fundamentos de IA a estudiantes y profesores o un programa de formación intensiva que busca “digitalizar” a los docentes para que puedan acompañar a los estudiantes en un mundo radicalmente diferente del que ellos conocieron en su juventud. Con ello subrayó su tesis principal: la formación no es opcional; es estructural.

Microempresas

También habló de las empresas y cómo ha llegado a ellas la IA. Señaló que las grandes compañías ya la emplean en un 60 %, mientras que las microempresas, mayoritarias en territorios como Alicante, apenas alcanzan el 13 %. Cuando se pregunta a las empresas por qué no adoptan IA, la respuesta casi unánime es: falta de conocimiento. No es un problema de coste, insiste Borrás, sino de capacitación. El ponente desmontó también algunos discursos excesivamente optimistas. A pesar de la promesa de que la IA generativa multiplicaría por diez la productividad individual, las estadísticas muestran que, aunque el 45 % de los trabajadores estadounidenses usa modelos generativos, la productividad nacional solo ha crecido un 2,4 %. Añade que, según un estudio reciente del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el 95 % de los pilotos de IA en empresas fracasan, y solo el 5 % se integran realmente en procesos productivos. Se trata, según él, de una señal de alerta: la tecnología avanza, pero la capacidad organizativa y formativa no avanza al mismo ritmo. Borrás ilustra también los riesgos de confiar en la IA sin preparación. Cita el caso de una empresa canadiense que perdió un juicio porque un chatbot ofreció información errónea a un cliente; o el ejemplo de una firma que despidió a 700 empleados esperando reemplazarlos con IA, para después admitir el error y volver a contratarlos. Estos episodios muestran que la narrativa de la sustitución total por IA es irreal, y que las decisiones precipitadas tienen un coste humano y económico enorme.

Tokens

Uno de los bloques centrales de la conferencia es la explicación del concepto de API (una interfaz de programación) y por qué es imprescindible que empresas y universidades comprendan su uso. Distinguió entre el uso tradicional de ChatGPT mediante la suscripción mensual (“el bufet libre”) y el uso profesional mediante API (“el bufet al peso”), donde se paga únicamente por los tokens usados. Para Borrás, este segundo enfoque es el que permite automatizar tareas repetitivas, integrar IA en procesos y reducir costes."Mientras modelos avanzados como GPT-5 pueden costar entre 15 y 60 dólares por millón de tokens, modelos como GPT-4 Mini cuestan apenas céntimos", dijo. Conocer estas diferencias y saber elegir el modelo adecuado y usarlo vía API es, según él, el nuevo alfabetismo digital. Insistió, con cierta ironía, en que el modelo gratuito está “agotado” y diseñado para inducir al usuario a pagar, pero que lo verdaderamente eficiente no es pagar una suscripción plana, sino aprender a integrar la IA programando: ser dueño del proceso y no depender pasivamente de herramientas cerradas. Lanzó una crítica a quienes promueven que “ya no hace falta saber programar”, pues considera que esa mentalidad solo genera dependencia tecnológica y limita la autonomía de empresas y profesionales. En su conclusión, Borrás afirma que el verdadero impacto de la IA no dependerá del modelo más potente ni de la última actualización, sino de la capacidad de las organizaciones y de las personas para entenderla, integrarla y usarla de forma estratégica. La clave no está en pagar suscripciones, sino en dominar los principios y aplicarlos. Para él, si una empresa o un profesional no se forma en estas herramientas, la obsolescencia no es una posibilidad remota: es una certeza.

Destacó también la intervención del profesor Adrián Todolí Signes, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Valencia, quien abordó una cuestión que considera urgente y transformadora: el uso de la inteligencia artificial para dirigir, vigilar y evaluar el trabajo. Aunque el público suele asociar la IA con herramientas generativas como ChatGPT, Todolí subrayó que la verdadera revolución laboral no está en cómo los trabajadores usan estas herramientas, sino en cómo las empresas las utilizan para gestionar a sus empleados. Dijo que gran parte de los procesos de recursos humanos están automatizados. En selección de personal, por ejemplo, el 72 % de los currículums nunca son revisados por un ser humano. Los sistemas de IA leen, filtran y descartan candidaturas, enviando solo unas pocas a un responsable humano. Esto significa que la primera decisión real —aceptar o rechazar un currículum— la toma directamente un algoritmo.

Dijo que IA también se usa para planificar horarios laborales y citó casos de grandes empresas donde algoritmos predicen cuánta plantilla se necesita cada 15 minutos en función de datos. Con ello se crean microturnos que podrían llevar a situaciones tan extremas como trabajar apenas 30 minutos en medio del día. Para Todolí, esta flexibilidad tecnológica choca frontalmente con la normativa laboral y con condiciones dignas de trabajo, aunque reconoce que el uso empresarial ya es una realidad.

El profesor expuso qué ocurre cuando la IA determina productividad, ascensos, bonus o despidos. Puso como ejemplo a Amazon, donde algoritmos cuantifican los pasos del trabajador, los paquetes manipulados o las pausas. Esa información se transforma en índices de productividad y en comparar empleados mediante rankings, lo que genera una competencia permanente y una escalada continua de exigencias. Según Todolí, este mecanismo provoca un aumento progresivo del ritmo de trabajo: si hoy alcanzas la media, mañana ya estás por debajo, porque la media sube con quienes aceleran para no caer. Subrayó que esta lógica se extiende también al teletrabajo. Herramientas de monitorización contabilizan pulsaciones de teclado, movimientos del ratón, correos enviados o pantallas visualizadas, generando puntuaciones que supuestamente miden la productividad. Y dijo que estas mediciones pueden ser profundamente inexactas: un trabajador que reflexiona, toma notas a mano o busca soluciones no registrables puede ser considerado improductivo sin serlo.

EUIPO

La situación tampoco es exclusiva del sector privado: relató el caso de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) en Alicante, donde una IA asigna puntos según la complejidad de cada expediente de marcas. La carga semanal viene definida por alcanzar un número fijo de puntos, lo que hace que la cantidad real de expedientes dependa por completo del algoritmo. Así, la IA dirige de facto el ritmo y volumen de trabajo de juristas altamente cualificados. Citó el ejemplo de call centers, donde una IA evalúa la amabilidad, cortesía o tono de voz en todas las llamadas, cuando antes un supervisor solo escuchaba una pequeña muestra. Incluso se han detectado estrategias de los empleados para engañar al sistema —como repetir muchas veces “gracias”—. Todolí describe esta presión emocional constante como una forma de vigilancia total donde “no puedes tener un mal día”.

Dijo que, en sectores como la hostelería, dispositivos como smartwatches miden el tiempo dedicado a cada tarea (hacer una cama, limpiar un baño). Si la empleada supera el tiempo considerado “óptimo”, el reloj vibra para presionarla a acelerar. Todolí denomina a esto “el látigo digital”, un equivalente moderno a los mecanismos históricos de coacción en el trabajo. Todo ello plantea varios problemas. El primero es la discriminación algorítmica y recordó el caso de Amazon, cuya IA de reclutamiento discriminaba a mujeres incluso después de eliminar variables como sexo, nombre o fotografía. El algoritmo aprendía a deducir el género a partir de correlaciones como la carrera estudiada, aficiones o expresiones del currículum. También avisó de que la IA puede predecir la orientación política usando datos indirectos como la dirección postal, vinculada a patrones estadísticos de voto. Para el profesor, esto supone una amenaza para los derechos fundamentales.

Métricas

Otro problema grave es la seguridad laboral. La exigencia creciente de ritmo, impulsada por rankings y métricas, aumenta el riesgo de accidentes. Citó datos según los cuales Amazon duplica la media sectorial de accidentes graves o mortales. Y, como hizo Borrás, usó su propia frase para definir esta revolución: el trabajo no desaparece, pero se concentra en manos de quienes controlan los medios tecnológicos.

Además, la IA facilita la subcontratación y la deslaboralización. Expuso casos como el de Pizza Hut, donde la empresa matriz puede controlar en tiempo real el desempeño de trabajadores de franquicias midiendo, por ejemplo, cuántos gramos de queso ponen en cada pizza. Esto permite a la matriz dirigir el trabajo sin asumir responsabilidades laborales, favoreciendo estructuras donde los salarios son más bajos y la protección más débil. En cuanto a la regulación, Todolí señala que el Reglamento Europeo de IA no está pensado específicamente para proteger a los trabajadores. Sin embargo, sí existen algunas resoluciones judiciales y, sobre todo, herramientas potentes en protección de datos, que obligan a justificar la recogida y tratamiento de toda esa información. Para él, esta vía jurídica es una oportunidad para establecer límites y garantías. Concluyó afirmando que solo conociendo en profundidad qué hacen realmente estos sistemas podrá regularse o negociarse su uso.

Reacciones

"Es importante fomentar este tipo de acciones porque al final lo que buscamos es mejorar nuestras cifras de empleo”, dijo el concejal Samuel Ruiz en la inauguración, acto que contó con la presencia de los secretarios generales de UGT y CC. OO., Senén Ródenas y Carmen Palomar, quienes apostaron por formación y derechos para que la herramienta no se convierta en un enemigo de los trabajadores. La jornada nace de un convenio entre el Ayuntamiento y los sindicatos y reunió en el Centro de Congresos a destacados ponentes que participaron en dos mesas. En la primera se abordaron algunos beneficios de la Inteligencia Artificial, como automatización de tareas repetitivas, precisión y reducción de errores o nuevas oportunidades laborales; y en la segunda mesa se abordaron los potenciales riesgos de la IA como impacto laboral y pérdida de empleos o privacidad y seguridad.