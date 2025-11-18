Elche reparte 10.000 euros en su concurso de escaparatismo navideño

El gobierno del bipartito (PP y Vox) de Elche quiere superar el ambiente y el número de visitantes de las últimas celebraciones navideñas, en las que según fuentes oficiales se registraron cifras récord. De este modo, el Ayuntamiento de Elche, a través de la concejalía de Comercio y Hostelería, ha convocado el Concurso de Escaparatismo y Ambientación Comercial Navideña 2025, una iniciativa que impulsa la participación de comercios y establecimientos hosteleros locales, tanto del casco urbano como de pedanías, para ambientar la ciudad de Navidad, y a la vez, dinamizar la actividad económica local.

La edil del área, Caridad Martínez, explicaba este martes que el certamen mantiene sus dos categorías, Comercio y Hostelería, y está dotado con un total de 10.000 euros en premios, 5.000 por categoría. En cada categoría se conceden cuatro galardones: dos primeros premios de 2.000 euros, segundos premios de 1.500, terceros premios de 1.000 euros y cuartos premios de 500.

Un mes de exhibición

La edil responsable del área comercial presentó este martes los premios a escaparates navideños en Elche / INFORMACIÓN

En cada una de las dos categorías se otorgarán un total de cuatro galardones. Los premiados recibirán las siguientes cuantías: dos primeros premios de 2.000 euros, sendos segundos premios de 1.500, terceros premios de 1.000 euros y cuartos premios dotados con 500 euros.

Plazos de inscripción y fechas clave del concurso

La edil del área, Caridad Martínez, ha detallado los plazos de participación. El periodo mínimo durante el cual los establecimientos deben exhibir sus decoraciones y escaparates será desde el 5 de diciembre hasta el 5 de enero de 2026. En cuanto a las inscripciones, podrán realizarse hasta el 9 de diciembre, tan pronto como las bases sean oficialmente publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), lo que ocurrirá “previsiblemente a mediados o finales de la próxima semana”.

Para formalizar su participación, como en el concurso de las Fiestas de Agosto, los negocios deben cumplimentar el formulario de inscripción y presentar tres fotografías del establecimiento ya decorado con elementos propios de la Navidad. El fallo del jurado encargado de valorar los trabajos se dará a conocer el 18 de diciembre. Además, el Ayuntamiento tiene previsto publicar, a partir del 9 de diciembre, la lista completa de establecimientos participantes en el apartado de Comercio de su web municipal para que la ciudadanía pueda visitar todos los negocios y disfrutar del ambiente navideño que generen.

Criterios de valoración y requisitos para participar

El jurado tendrá en cuenta una variedad de criterios de evaluación que abarcan la imagen comercial, la creatividad en la propuesta, la iluminación, el grado de innovación, la modernización y, por supuesto, la calidad del conjunto.

El concurso está abierto a pequeñas y medianas empresas, autónomos o personas jurídicas que dispongan de un establecimiento físico en Elche. Es indispensable que el local esté abierto al público, situado a pie de calle y que no sea considerado gran superficie comercial. Un requisito fundamental es que la decoración utilizada incluya elementos propios de la Navidad.