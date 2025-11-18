Cinco metros de grieta esperan una reparación junto al Pont del Bimil·lenari en Elche

La cicatriz que ha partido en dos el cemento de una isleta de gestión del tráfico y paso de peatones, junto al Pont del Bimil·lenari de Elche, deja ver a través de ella un fondo de oscuridad que nadie sabe hasta dónde llega. El concejal de Espacios Públicos, Claudio Guilabert, aseguró hace menos de un mes que se está monitorizando, no ofrece peligro alguno ni hay movimientos de significación que auguren que algo malo puede ocurrir, pero algunos transeúntes que pasan por allí no están tan tranquilos, aunque se hayan acostumbrado a verla y a las vallas. "El puente es estable y los hundimientos están muy controlados por los técnicos municipales, que no han constatado nada nuevo”, dijo el responsable municipal. La cicatriz tiene al menos cinco metros de longitud y al quebrarse ha provocado un desnivel de unos 30 centímetros. Apareció en una zona colindante a la rotonda que gestiona el tráfico de entrada y salida al viaducto. Los primeros síntomas de que algo estaba pasando aparecieron en 2021, aunque desde años antes se venían observando problemas que se atribuyeron a filtraciones del ajardinamiento hasta que este se retiró, pero el problema siguió. El primer hundimiento grave de la calzada se produjo en la propia rotonda, a unos diez metros de esta cicatriz, lo que obligó a cerrar por seguridad uno de los carriles de tráfico hasta que se procedió a un reasfaltado que, por ahora, no presenta desperfectos que muestren que la zona se sigue hundiendo. Al menos por allí.

La grieta que ha obligado a actuar muestra ahora un espacio hueco, vacío, que no debería existir, porque debería ser todo compacto. Si se ha generado por humedad, corrimiento o porque la losa que sirve de contrapeso al puente se ha hundido, deslizado o movido es una de las cuestiones básicas que tiene que resolver la empresa contratada por el Ayuntamiento de Elche, la única que se presentó, después de una primera convocatoria que quedó desierta en 2022 (por 1,3 millones de euros) y de una segunda este mandato, suspendida y ampliado el plazo, con la justificación de permitir a las empresas que pudieran estar interesadas hacer una visita junto a técnicos municipales para resolver cualquier duda que tuvieran. Nadie quiso reconocer que el plazo estaba a punto de expirar ni empresas se habían mostrado interesadas en presentar una oferta.

Aspecto que presenta la grieta junto a la rotonda del Pont del Bimil·lenari, en lacalle Cauce / Áxel Álvarez

La zona es muy poco transitada por peatones, principalmente por personas que se dirigen a Cáritas o a los institutos, también por corredores. Las vallas de plástico colocadas para evitar cualquier accidente esperan unas obras que no llegarán hasta el próximo 2026, según explicó el concejal Guilabert. Al ser declaradas de urgencia, pese a los problemas para adjudicarla, la única interesada fue la UTE Involucra y Alcudia Servicios y Obras, que ofreció 18.000 euros menos de los 2,6 millones de euros que valía la licitación, aunque con una mejora en el plazo de la garantía de tres años, pasando de dos a cinco. Ahora debe resolver el problema en un máximo de seis meses. En teoría dos para la elaboración del proyecto y los otros cuatro para una ejecución que, desconociendo cuál es el origen del problema, permite, como condición del contrato, la posibilidad de plantear soluciones alternativas.

Glorieta

El Ayuntamiento de Elche no quiere pensar en ello, pero el hecho de que solo una empresa se haya presentado, aunque habilitadas con capacidad para esta obra de ingeniería, dijo Guilabert, solo había siete en España -de ahí la solución con una UTE- es posible que tenga que ver con el hecho de que el proyecto pueda deparar sorpresas. Tras la adjudicación del pasado octubre los plazos comienzan a correr, pero no está previsto que antes de 2026 comiencen la ejecución, lo que supondrá la reducción de los carriles o, incluso, algún corte de tráfico para los trabajos. Guilabert dijo que la obra se ejecutaría principalmente en la glorieta, donde está la losa del puente, aunque las grietas que aparecen en estas imágenes son de una isleta exterior, frente a la sede de Cáritas. A priori, se procederá a un micropilotaje si la adjudicataria no propone una alternativa. El bloque que se encuentra bajo la citada rotonda está enterrado hasta los 17 metros de profundidad y pesa 35.000 toneladas para servir de contrapeso al puente colgante. Este sistema de ingeniería consiste en realizar una cimentación profunda mediante pilotes de pequeño diámetro (generalmente entre 80 y 300 milímetros) para transferir cargas estructurales a capas de terreno más resistentes. Este método se realiza para generar una base más sólida en terrenos inestables, como pueda ser la cercanía con la ladera del Vinalopó.

Desperfecto en la rotonda del Pont del Bimil·lenari que se descubrió en 2022, obligando a cortar un carril y a una reparación / INFORMACIÓN

Otra de las posibilidades sobre lo que ha ocurrido es sencillamente que se hayan quebrado las dos losas que se colocaron sobre dicho bloque para construir la rotonda. Pero nada de eso se sabrá hasta que comiencen unos trabajos tampoco sin garantías. Solo hay que ver lo que ocurrió con el bloque quirúrgico del Hospital General de Elche, que está paralizada su construcción desde hace más de dos años.