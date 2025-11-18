Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La nueva edición de 'Nos gusta el barro' llega en diciembre a Santa Pola

Vehículos SUV, 4x4 y extremos realizarán un circuito embarrado en un evento que estará acompañado por conciertos y una zona de cantina

Un instante del ngb4x4 que se celebra en Santa Pola / Instagram NGB4x4

O. Casado

Los amantes de los 4x4 y el barro tienen una cita el primer fin de semana de diciembre en Gran Alacant y Santa Pola: la VII edición del ngb4x4, donde se darán cita los vehículos más impresionantes que circularán por un circuito lleno de barro.

Del 5 al 7 de diciembre el evento ‘4x4 NGB - Nos gusta el barro’ se celebrará junto al colegio Vicenta Ruso, en Santa Pola. El circuito de vehículos tendrá tres niveles de dificultad: SUV, 4x4 y extremo.

Además el evento tendrá una zona de festival abierta al público donde habrá espacio cámper, zona cantina y conciertos.

