Veteranos del Elche organizan un partido de homenaje para sufragar el sepelio de Lezcano
El encuentro contra el Cartagena se disputará en el polideportivo Altabix el día 30 a las 11 horas y se ha abierto una fila cero
Juan Carlos Lezcano, o cariñosamente "El Chino", como se le conocía en el mundo del fútbol, fue un referente para cualquier aficionado del Elche CF porque formó parte de aquel equipo de los años dorados del club. Dejó a su muerte la semana pasada un legado de afecto, compromiso y sentimiento, como recordó el club ilicitano en su propia página web. El próximo 30 de noviembre se ha organizado un partido que no solo servirá para recordarlo y como un homenaje, sino para sufragar los gastos de su entierro. Tras las coronas, las lágrimas y las palabras, queda por pagar el sepelio que abonaron en ese momento tras conocer la situación exjugadores franjiverdes.
Aportaciones
Las aportaciones para el partido se pueden realizar a través de la fila 0 (el número aparece en el cartel sobre estas líneas) en la cuenta de la Asociación de Veteranos del Elche CF. El encuentro se disputará a las 11 de la mañana y enfrentará a los equipos de veteranos del Elche y del Cartagena. Los carteles para animar a los aficionados a acudir y sumarse a esta causa benéfica explican con claridad que el objetivo del encuentro es "sufragar gastos de entierro".
Lezcano falleció a los 87 años tras haber disputado 254 partidos con la camiseta del Elche en Primera División y a lo largo de nueve campañas. Había llegado en 1962 y tras acabar su etapa como futbolista siguió ligado al club, como entrenador del filial e incluso como técnico interino del primer equipo. Estuvo vinculado con la Federación de Veteranos, los únicos que a su muerte siguen con él.
