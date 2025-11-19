Análisis: ¿Un alcalde de todos y todas en Elche?

Si algo marcó el discurso de Pablo Ruz el día de su toma de posesión en junio de 2023 fueron las palabras en las que se comprometía a ser el alcalde de todos los ilicitanos e ilicitanas. "Vamos a gobernar para todos sin distinciones", defendió, de hecho, en la madrugada del 29 de mayo, cuando quedó confirmado que, gracias al apoyo de Vox, podría hacerse con la vara de mando por más que el PSOE hubiera sido la fuerza más votada. “Quiero ser un buen alcalde. El primer servidor de todos ustedes. El alcalde de todos”, defendería dos semanas después, durante el pleno de investidura. Sin embargo, está por ver si será capaz de cumplir ese compromiso hasta el final. Sus propios socios de gobierno, por boca del portavoz de hecho de Vox en estos momentos, Samuel Ruiz, ya alertó al regidor popular a mediados del mes de septiembre de que había prometido ser el alcalde de todos los ilicitanos, y, sin embargo, como apostilló el edil de la formación ultraconservadora, “cabe la posibilidad de que termine siendo el alcalde de unos pocos iliciteños”.

La escultura, con el aspecto que presentaba en su día. / Luis G. Pueyo / Cátedra Pedro Ibarra de la UMH

Poca presión

Sus palabras no eran casuales. Hacía estas declaraciones en el marco del pleno extraordinario que había pedido el PSOE para evidenciar lo que ya se sabía: que el Tram, el proyecto estrella de Ruz y el presidente de la Generalitat -hoy en funciones-, Carlos Mazón, no estaría en este mandato. La prueba está en que el convenio de hasta 100.000 euros que debía aportar el Consell para financiar los estudios previos que debe hacer el Ayuntamiento se ha firmado este martes, pese a que la cantidad estaba presupuestada desde 2024 para este tranvía que, finalmente, no tendrá catenarias en ninguno de sus tramos. Con esta advertencia de septiembre, Samuel Ruiz no sólo le recriminaba a Ruz no ser reivindicativo con las inversiones para la ciudad cuando había que tocar a la puerta de los jefes del PP. También le afeaba una vez más que el pregón de las fiestas de agosto, lejos de unir, dividiera, hasta el extremo de que el alcalde se tuvo que tragar el plantón de sus propios socios de gobierno aquella noche.

Salvador Soria, en una imagen de 2009, poco antes de su fallecimiento. / Efe

De Salvador Soria a la Venida

Ahora parece que Pablo Ruz vuelve a dar un paso más en este camino que se ha empeñado en tomar para saltarse su promesa de no ser el alcalde de todos los ilicitanos e ilicitanas. De otra manera, no se entiende lo que va a hacer por la puerta de atrás con la escultura de Salvador Soria al final del puente de la Generalitat, a la altura del huerto de las Puertas Coloradas. Bajo el argumento de que la obra tiene que ser restaurada, la retira de tapadillo para en su lugar poner una alegoría de las fiestas de la Venida de la Virgen del escultor e imaginero ilicitano Ramón Cuenca. Con el matiz de que, a preguntas de este periódico, el equipo de gobierno dijo la semana pasada que la creación de Soria se estaba restaurando sin aclarar si efectivamente se pondría una imagen religiosa, pese al runrún que ya existía. Al final, fue este martes cuando por boca del director adjunto del gabinete de Alcaldía, Antonio-Luis Martínez-Pujalte, en una tertulia en Teleelx, confirmó que se buscaría otro emplazamiento para la escultura contemporánea para poner otra religiosa dentro de "la más absoluta normalidad administrativa”.

Premio de las Artes Plásticas

Y sí, puede estar bien instalar una alegoría de la Venida de la Virgen, pero perfectamente se podría buscar otro emplazamiento en esas misma zona, junto al huerto que se está rehabilitando, sin retirar otra escultura de un autor que incluso recibió el VIII Premio de Artes Plásticas de la Generalitat Valenciana en enero de 2009 y, por tanto, con un gobierno del PP. De lo contrario, eso que Martínez-Pujalte dice que es “absoluta normalidad administrativa” se puede interpretar como desprecio o, peor aún, ignorancia respecto al arte contemporáneo, al margen del conocimiento que tenga cada cual, y, por supuesto, supone saltarse sin pudor esa promesa del alcalde, Pablo Ruz, de gobernar para todos. Cierto es que ya dijo en una entrevista en este periódico en junio de 2024 que «todo el mundo sabía cómo era y que iba a poner un belén en cada esquina de Elche», pero lo grave es que para poner esas esculturas religiosas se quite lo que ya hay sin plantearse nada más. Luego no querrá que la oposición le recrimine que en Elche no se está respetando la aconfesionalidad que, por otra parte, viene marcada en la Constitución.