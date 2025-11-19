La UMH sondea entre 500 niños y familias cuáles son las necesidades de la infancia en Elche
Los resultados de la investigación encargada por el Ayuntamiento a una empresa adscrita al grupo Aitana se darán a conocer el 26 de noviembre en el Centro de Congresos
Medio millar de entrevistas y encuestas tanto de forma telefónica como presencial a familias y niños para conocer al detalle cuáles son las necesidades de la infancia en Elche. Las conclusiones del estudio que encargó en abril el bipartito de PP y Vox a la Universidad Miguel Hernández de Elche, a petición de la concejalía de Infancia, verán la luz el próximo 26 de noviembre a partir de las 10 horas en el Centro de Congresos. Así lo apuntó este miércoles la edil del área, Aurora Rodil, tras presentar el programa de actos para conmemorar el Día Internacional de la Infancia, efeméride que se celebra este 20 de noviembre.
La citada investigación, que definirá cuáles son las necesidades que tiene la infancia y las familias ilicitanas con tal de adaptar los recursos municipales la ha desarrollado a través de un contrato menor la empresa Psicológica Praxis, adscrita al Parque Científico de la UMH y al grupo de investigación Aitana, el Centro de Investigación de la Infancia y la Adolescencia del campus ilicitano, especializado en el estudio de la salud mental en estas franjas de edad.
'Mira Infancia'
La iniciativa, denominada “Mirainfancia”, aspira a convertirse en la base técnica sobre la que la Administración local diseñará sus políticas públicas dirigidas a menores durante los próximos años. Rodil, sin entrar en detalles, sostuvo que la finalidad de este estudio es obtener una “radiografía completa y rigurosa” de la situación que atraviesa la infancia en el término municipal. Incidió en que pese a que en estos últimos años la concejalía ha impulsado proyectos innovadores —como programas de atención psicológica preventiva o servicios de conciliación familiar— resultaba imprescindible contar con datos objetivos que confirmaran las demandas reales de la población.
Recursos cortos
La concejala, médico de profesión, alertó incluso de que los recursos del Ayuntamiento pueden quedarse cortos en los próximos años, por lo que espera que el resultado de este informe ayude a tomar decisiones al marcarse un cálculo más preciso de cuántos niños precisan apoyo psicológico y cuántas unidades familiares requieren conciliación.
La edil subrayó que la investigación permitirá, también, disponer de información diferenciada por barrios y distritos, una segmentación que desde el departamento municipal ven clave para planificar de manera más eficaz, ya que Elche es un municipio “muy extenso y diverso”, con realidades socioeconómicas distintas.
Visión de profesionales
Al hilo, el documento también recogerá la visión de profesionales del ámbito educativo y social, así como de las propias familias, con el objetivo de contrastar si las preocupaciones de la administración coinciden con las inquietudes de la ciudadanía. Eso sí, desde el Ejecutivo local defendieron “que vamos por el mismo camino que las familias, que los educadores y que los agentes sociales. Y eso nos confirma que los proyectos que pusimos en marcha eran acertados”.
Presupuestos
Rodil también adelantó que los próximos presupuestos municipales incluirían una partida económica orientada específicamente a combatir la pobreza infantil, un problema que, en sus palabras, “no puede pasar desapercibido en un país que, pese a su desarrollo, que mantiene cifras preocupantes de vulnerabilidad infantil”.
Si bien, la socia de gobierno aseguró a preguntas de los periodistas que todavía no se han cerrado las cifras ni se han detallado los proyectos concretos, de la misma forma que tampoco se ha puesto una fecha para que las cuentas municipales salgan adelante.
La edil sostuvo que la intención es que la citada partida sirva vaya a un paquete de ayudas dirigido a erradicar la pobreza en edades tempranas siempre que las entidades que se acojan presenten un proyecto con objetivos definidos.
Por otra parte, la responsable municipal señaló que la política social no puede desligarse del empleo, y adelantó que se reforzará el papel de la Agencia de Colocación municipal para convertirla en un instrumento clave en la mejora de las oportunidades laborales de padres y madres. Según la edil si se trabaja bien la política social se pueden reducir notablemente las tasas de desempleo.
Rodil cerró su intervención recordando que la infancia “debe ser siempre el centro” de las políticas públicas y que Elche tiene que consolidarse como una ciudad que “protege, acompaña y escucha” a sus niños en un entorno seguro y afectivo.
Talleres de arte, jardinería y una zona de calma este jueves en la Plaça de Baix
Elche celebrará el Día Internacional de la Infancia, proclamado por Naciones Unidas el 20 de noviembre, con una programación dirigida a destacar la importancia de proteger a los niños y garantizar el bienestar de quienes son "el pilar sobre el que se construye el futuro de nuestra sociedad”, como defendió Rodil.
El programa arrancará este jueves, 20 de noviembre, con un espacio lúdico en la Plaça de Baix para que los menores disfruten acompañados de sus familias de música, talleres de arte y jardinería, juegos tradicionales y actuaciones de personajes infantiles. Habrá también actividades inclusivas pensadas para niños con necesidades especiales ya que se instalará una zona de calma. En el evento, que será de 17 a 19.30 horas, participarán varias entidades sociales como Cruz Roja, la fundación Conciénciate, asociaciones de familias numerosas (Asafan), la Fundación Salud Infantil y organizaciones vinculadas al acogimiento familiar (Avaf), que también ofrecerán talleres y actividades informativas.
Al día siguiente, el 21 de noviembre a las 11 horas, el salón de plenos del Ayuntamiento acogerá la lectura del manifiesto del Día de la Infancia, que este año correrá a cargo de un niño y una niña de centros educativos del municipio. En el mismo acto se reconocerá este 2025 con el título 'Benefactor de la Infancia' a María José Martínez, directora de la fundación Un Abrazo de Luz.
Rodil destacó la humildad, así como el trabajo silencioso de la galardonada, a quien calificó como “un ejemplo de entrega hacia los niños más vulnerables”. Este reconocimiento, que ideó el Ejecutivo de PP y Vox en 2024, premió en la primera edición a Ignacio Doñoro, antiguo capellán de las Fuerzas Armadas, misionero y fundador de Hogar Nazaret, proyecto que ha dado amparo a miles de menores víctimas del tráfico de personas en Perú.
