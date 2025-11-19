El 20N continúa revelando tensiones sociales en España cinco décadas después

Cincuenta años después de la muerte de Francisco Franco, el 20 de noviembre continúa siendo una fecha cargada de significados y contradicciones. Para una parte del país permanece asociada al recuerdo del final de una dictadura que marcó a varias generaciones; para otros, sigue siendo un símbolo envuelto en nostalgia o reinterpretado desde nuevas identidades políticas. A medio siglo del final del franquismo, las voces que vivieron aquel día conviven con una parte de la juventud que, sin memoria directa, ha reactivado simbologías y discursos que parecían relegados a los libros de historia, y que justifican la dictadura, aunque públicamente prefieran mantenerse en el anonimato.

Brindis con cava

Entre quienes recuerdan con nitidez algunos detalles concretos de aquella jornada del 20 de noviembre está la periodista, profesora de Comunicación en la Universidad de Alicante y académica de la Acadèmia Valenciana de la Llengua Mar Iglesias, entonces una niña. Su testimonio condensa el sentir de familias progresistas que vivieron la noticia como un punto de inflexión. “Recuerdo perfectamente cómo mis padres brindaron con cava por la muerte de Franco”, afirma. “Ellos eran profesores y de izquierdas”, apostilla.

La periodista y profesora de la Universidad de Alicante, Mar Iglesias, recuerda cómo sus padres brindaron con cava al morir Franco / Jose Navarro

Su familia, procedente de Xàbia aunque residente en Barcelona por motivos laborales, vivía rodeada de un ambiente cultural y político muy explícito: “En la pared del comedor teníamos pintada una copia del Guernica”. Ella era pequeña, pero no ha olvidado que ese día no hubo colegio “para nadie”. En su casa, el fallecimiento del dictador se vivió como el fin del miedo y “el inicio de una nueva era. Mi padre ya había corrido delante de los grises”, recuerda.

A Iglesias le resulta difícil comprender que hubiera quienes lloraran aquella muerte y “que todavía hoy haya personas que echen de menos al dictador”.

Pese a su corta edad, la periodista alicantina recuerda que los días previos se siguieron con intensidad desde casa y, sobre todo, por la televisión, conscientes de que se trataba de un momento histórico. “El ambiente, -explica-, era de inquietud pero también de esperanza”. Para su familia, la jornada terminó convirtiéndose en un hito emocional: “El día de la muerte de Franco, el 20N, fue recordado años después como un día señalado por la alegría que se vivió al fallecer el dictador”.

Mar Iglesias muestra fotos de cómo era en 1975, cuando murió el dictador / Jose Navarro

Mar Iglesias entiende que el sentimiento esperanzador venía “por la represión que se vivía en la época. No había libertad de expresión ni de movimiento, las mujeres no teníamos derechos y era una dictadura en todos los sentidos”.

Las manifestaciones profranquistas que actualmente se suceden son, según considera la profesora, provocadas por “un grupo minoritario que hace mucho ruido y que quiere recuperar privilegios pasados que no tienen sentido. Están aprovechando el descontento de la juventud para hacerles pensar que con Franco se vivía bien, lo cual no es cierto”.

Falangistas y en el Valle de los Caídos

Una experiencia distinta a la de Iglesias la tuvieron Francisco Polo y Jesús García Gil, que incluso posan con el taburete y la mesa donde José Antonio Primo de Rivera escribió su testamento en la cárcel de Alicante, y acabó en manos de Falange en Crevillent. El primero viajó al Valle de los Caídos la jornada del funeral de Franco. El segundo es actualmente militante de Falange Española y antiguo candidato municipal en Crevillent por esta formación. Jesús era un niño de 13 años cuando Franco murió y en su casa la sensación fue muy diferente a la de la profesora universitaria: “La muerte del general Franco se vivió con cierta inquietud”, rememora. Los mayores con los que convivía, explica, temían que la muerte del dictador abriera la puerta a represalias similares a las que habían sufrido sus propias familias durante la Guerra Civil. “Vivíamos en la casa de unos señores y en ella había personas mayores que tenían miedo y mostraban su preocupación porque los republicanos podían volver para cometer actos atroces. Algunos ya los habían padecido muy de cerca”.

Jesús García y Francisco Polo recuerdan cómo vivieron el día de la muerte de Franco. El primero frente a la tele. El segundo viajó al Valle de los Caídos a fotografiar el entierro / Áxel Álvarez

Para ellos, añade, “el franquismo había sido una buena época”. Aquel clima de incertidumbre, narra, se prolongó durante meses hasta que la figura de Adolfo Suárez apareció para aportar cierta estabilidad: “Todo se calmó cuando Adolfo Suárez accedió al Gobierno”. Aun así, para un niño como él, también hubo un elemento práctico que recuerda con claridad: “Ese día no hubo colegio”.

Lo que más recuerda de aquella jornada y de las siguientes Jesús García es la atención constante a la televisión, en blanco y negro: “Conocíamos que algunos crevillentinos habían marchado a Madrid para poder ver al general y en algunos momentos creíamos reconocer a vecinos”.

Por ejemplo, podía haber aparecido en la tele Francisco Polo. Entonces ya tenía 17 y “siempre he sido una persona inquieta por lo que no me lo pensé dos veces. Me subí a un autobús que fletó la Jefatura Local del Movimiento desde Crevilllente dos días después de la muerte del Generalísimo”. Polo vivió en directo y con cámara en mano el entierro en la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Pudo fotografiar de cerca el féretro y al rey Juan Carlos, a ministros y “al único jefe de Estado que acudió, Augusto Pinochet”.

Mesa y taburete donde Primo de Rivera se sentó a escribir su testamento en la cárcel de Alicante que conservan los falangistas de Crevillent / Áxel Álvarez

“En mi casa vivimos bien durante el franquismo. Lo único es que no había libertad de expresión, pero teníamos las puertas de casa abiertas, había justicia y ley. Mis dos abuelos varones fueron asesinados a tiros en la guerra tras sacarlos de la cárcel. La izquierda fusilaba sin hacer juicio, simplemente por pertenecer a un movimiento político”, concluye Polo.

Foto realizada por el crevillentino Francisco Polo a la llegada del féretro de Franco al Valle de los Caídos / Francisco Polo Candela

Foto realizada por el crevillentino Francisco Polo del rey Juan Carlos en la comitiva fúnebre del Valle de los Caídos / Francisco Polo Candela

Cambio social, pero viejas ideas

La sociedad española ha cambiado desde aquel 1975, pero el 20N sigue vivo en el debate público. Quizás por “un pequeño grupo que hace mucho ruido”, como señala Mar Iglesias, a lo mejor porque “la memoria histórica no puede ser sólo de un bando”, como afirma Polo.

Lo cierto es que buena parte de esa persistencia procede de la propia juventud. En España han resurgido en los últimos años símbolos asociados al franquismo y a los movimientos ultraderechistas, visibles especialmente en manifestaciones o en redes sociales. La bandera con el águila puede verse en concentraciones como las organizadas por el influencer ilicitano Vito Quiles.

Un ejemplo reciente ocurrió en el campus de la Universidad de Alicante, donde centenares de jóvenes -estudiantes y simpatizantes de fuera del centro- se enfrentaron verbalmente durante un acto del comunicador. Unos lo apoyaban, otros lo rechazaban, y las acusaciones se lanzaban en dos direcciones conocidas: “rojos” y “fascistas”.

Alguno de estos jóvenes han hablado con este periódico pero no quieren dar su nombre ni aparecer en imágenes. Prefieren mantener el anonimato. Ese día portaron banderas carlistas, falangistas y franquistas, pero aseguran que sus ideas “están influidas en parte por los símbolos franquistas, pero no reproducen el discurso de la dictadura”.

La visita de Vito Quiles desata la tensión en la UA: seguidores ultras y estudiantes progresistas se enfrentan en el campus / Jose Navarro

Consideran que el clima político actual ha favorecido la polarización: culpan “primero al Gobierno de Zapatero y después al de Pedro Sánchez” de un rechazo creciente hacia las políticas “revanchistas” de izquierdas.

Para estos jóvenes, la inmigración y las minorías culturales representan “amenazas a la unidad y a las tradiciones de España”, así como a sus propias oportunidades de futuro. Rechazan también desigualdades estructurales entre hombres y mujeres y se oponen a las leyes contra la violencia machista. Su visión de las instituciones democráticas es profundamente crítica: aseguran desconfiar de ellas “por la corrupción” y creen que “en España sobran una buena cantidad de políticos”.

Aunque sus planteamientos se acercan a la ultraderecha franquista, insisten en que “no se consideran fascistas” y que su discurso “no es populista”. Aseguran que forman parte de una “nueva derecha” que trabaja “por la igualdad de todos ante la ley”. Sobre Franco, admiten conocerlo por lo que han oído en casa o por los libros de texto, pero afirman que “está claro que con el Generalísimo se vivía mucho mejor”.

La grieta sigue abierta

Cinco décadas después, el 20N sigue siendo una grieta. Quienes lo vivieron en directo lo recuerdan con emociones contrapuestas; quienes han nacido en democracia lo reinterpretan con símbolos heredados. Lo que permanece inmutable es la capacidad de esa fecha para revelar las fisuras sociales, políticas y emocionales que España aún arrastra.