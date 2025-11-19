Comisiones rechaza firmar el acuerdo por la carrera profesional en Elche y alega que no aparecen todas las condiciones pactadas

El 1 de enero de 2026 entrará en vigor en el Ayuntamiento de Elche la carrera profesional, lo que permitirá a los funcionarios progresar en su vida laboral, con una mejor remuneración, a cambio de una serie de pautas en su trabajo que redunden en la mejora de la calidad del servicio y entre las cuales se quiere prestar especial atención a la reducción del absentismo. Aunque el reglamento que tiene que desarrollarlo aún no está consensuado ni hablado, el alcalde, Pablo Ruz, citó este miércoles a los cuatro sindicatos que forman la Junta de Personal a la firma del documento marco en un acto solo para la Prensa en un salón de plenos prácticamente vacío a excepción de algunos técnicos y asesores. Tres de ellos acudieron (UGT, CSIF y USO), pero no el cuarto, Comisiones Obreras (CC. OO.); de hecho, el acto comenzó con un cuarto de hora de demora tras percatarse el equipo de gobierno que el sindicato no iba finalmente a acudir, esto no evitó la firma en presencia del secretario municipal, Antonio Izquierdo.

El edil de Recursos Humanos, Juan de Dios Navarro, durante el acto de firma de la carrera profesional en Elche / INFORMACIÓN

La discrepancia que motivó la ausencia de Comisiones surgió entre el documento a firmar y lo que realmente se había acordado por el equipo de gobierno y la Junta de Personal. Y una prueba de que la frase "las palabras se las lleva el viento" puede ser lo ocurrido en el acto porque las versiones son diferentes y por el hecho de que otros sindicatos sí acudieron a la firma. Si nos atenemos al documento, firmado por tres de los sindicatos, el acuerdo supone tres obligaciones fundamentales: cinco años para la implantación a toda la plantilla, diez millones de euros de montante y un compromiso de pagar el 35 % de esa cantidad en 2026 (3,5 millones de euros). Pero según Comisiones, explicó la delegada Estefanía Bertoméu, existía un cuarto compromiso, que era que el 65 % restante se implementara en los cuatro años siguientes a razón de un 16,25 % anual. Al no aparecer ello en el documento, se negaron a firmarlo. Esta misma semana otros sindicatos con los que habló el diario sí se refirieron a que en el acuerdo se preveía, tal y como dice Comisiones, incrementos del 16,25 % entre 2027 y 2030.

Carácter retroactivo

El mismo, de tres folios, facilitado por el Ayuntamiento de Elche, está trufado de generalidades, pero en lo mollar no va mas allá de estas tres obligaciones, a la que se podría añadir que la implantación en sí será a lo largo del año, pues falta, decimos, el citado documento de organización, que tiene que dar lugar a una nueva negociación sobre qué se gratifica y cómo se realizará el reparto económico y lo que quiere a cambio el gobierno municipal, pero sea cual sea esa fecha tendrá carácter retroactivo a 1 de enero del próximo año. En el caso de no llegarse a un acuerdo se podría aplicar el documento marco de la carrera profesional de la Generalitat Valenciana. Hay dos sentencias también que obligan al Ayuntamiento de Elche a ponerla en marcha cuanto antes.

Un momento de la firma por los sindicatos / INFORMACIÓN

El concejal de Recursos Humanos, Juan de Dios Navarro, al término del acto, se dirigió a los periodistas para explicar lo ocurrido con Comisiones. "Llegamos a un acuerdo hace 10 días y cuál es nuestra sorpresa que ayer por la noche quisieron cambiar las condiciones de ese acuerdo. Les dijimos que no se podía comprometer el gasto en el presupuesto para años sucesivos (a partir de 2027) porque quedaba en función de las necesidades que tuviera la ciudad. Estuve hablando con todos los sindicatos hasta bien entrada la tarde noche y nos hemos dado cuenta hoy que Comisiones Obreras no iba a firmar este documento". El concejal dijo que "hay un sesgo más que político en este asunto porque no puedo entender que lo que acordamos en una mesa, un día, unas horas antes, se tenga que cambiar. Es una pena, nos hubiese gustado el consenso. No es menos cierto que estamos habituados a que haya una fuerza sindical que esté mirándonos todas las cosas y no (vele) por los funcionarios. Es más, de esto que estoy diciendo tienen a los sindicatos para poder preguntarle si lo que estoy diciendo es cierto o no". El concejal reiteró que "a nadie se escapa que hemos firmado un documento, para luego no llegar a los compromisos que tenemos, lo que no podíamos hacer es cambiar las normas. Nos levantamos todos y estábamos de acuerdo. Esta es una imposición que quería hacer Comisiones. Por eso digo que yo creo que es más una cuestión ideológica porque ya no lo puedo entender de otra forma".

Burocracia: Ruz anuncia declaraciones responsables para reducir los trámites El alcalde, Pablo Ruz, cerró el acto, dirigiéndose a los sindicalistas con estas palabras: "Vamos a valorar el esfuerzo, el trabajo, la profesionalidad que hacéis de otra manera. Estamos convencidos que esa nueva manera de valorar las cosas y el trabajo va a tener tres manifestaciones fundamentales. La mejora y la modernización de la administración y, aprovechando que esta la Prensa, lanzo un mensaje, el Ayuntamiento y el gobierno quiere simplificar al máximo los procesos para los ilicitanos". Añadi´´o que "vamos a poner en marcha las declaraciones responsable de la manera que nos de margen la ley para hacer más fácil todo a nuestros usuarios y vecinos, hacer que la gente no encuentre en el Ayuntamiento un muro, sino un aliado". Recordó que la productividad se integra en la carrera profesional y "para eso tiene que haber una reciprocidad por parte de los trabajadores de la casa, que sabemos que la vamos a encontrar". Ruz se acordó de aquella reunión al comienzo del mandato y de los logros obtenidos: más de 440 puestos de trabajo consolidados, una jornada laboral de 35 horas y la carrera profesional. Y sentenció con esta frase: "A mí lo que más me llena de esperanza es que los ilicitanos perciban, experimenten, vivan y confirmen que este ayuntamiento es la casa de todos".

El alcalde, Pablo Ruz, durante el acto / INFORMACIÓN

Mecanismo

En el acto, y antes de la firma, habló también la portavoz de Vox, Aurora Rodil, quien firmó el documento como concejala de Familia, más como un guiño del alcalde hacia sus socios que por necesidad, aunque la edil ha participado en toda la negociación. Esta dijo que "la carrera profesional es un buen mecanismo para tener un seguimiento y una evaluación, para que cada servicio mejore y la calidad de trabajo de los funcionarios. Aquellos que trabajan bien, al final serán premiados sobre los que no lo hacen. Quiero hacer una reflexión acerca del diálogo que llegó a esta firma. Nosotros hemos tenido conversaciones. En todo diálogo no solo basta hablar, es necesario escucharse. Y para escucharse hay que pensar que uno no tiene la única verdad y escuchar la del otro. Creo que con los sindicatos hemos hecho eso. A mí me enseñó mi padre que la palabra es sagrada. Y en una última reunión todos llegamos a un acuerdo por unanimidad. Es una pena que razones de estrategia política o sectorial hoy nos encontremos que una de las partes que se comprometió no está. De todos modos, esto no resta nada al acuerdo".