Educación entrega en Elche los Premios Extraordinarios al Rendimiento Académico de la Comunidad Valenciana

El Ayuntamiento de Elche ha celebrado el acto oficial de reconocimiento a los Premios Extraordinarios al Rendimiento Académico 2024-2025, un evento que pone en valor la excelencia mostrada por centenares de estudiantes del tercer ciclo de Educación Primaria de la Comunidad Valenciana.

En esta convocatoria los centros educativos de la Comunidad Valenciana han presentado más de 100 candidaturas de alumnado que ha obtenido una nota de sobresaliente en todas las áreas del tercer ciclo de Educación Primaria. Debido a que existen más de 100 alumnos con esta media se ha incrementado el número de premiados hasta deshacer el empate, dando lugar a un total de 1.879 premiados.

El alumnado premiado recibió durante el acto un diploma a la excelencia en el rendimiento académico expedido por la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo.

Según la consellería, la obtención del premio extraordinario de Educación Primaria por parte de un alumno se hará constar en el historial académico y en el expediente académico por medio de una diligencia específica.