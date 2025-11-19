Elche celebra con una Festa del Palmerar extendida el XXV aniversario de la declaración de la Unesco

Elche celebrará el próximo sábado 29 de noviembre, de 10 a 14 horas, la IV edición de la Festa del Palmerar d’Elx, una jornada festiva, cultural y participativa que este año adquiere un cariz especial: el 25 aniversario de la declaración del Palmeral de Elche como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, efeméride que se recuerda cada 30 de noviembre. El evento se desarrollará en el Hort dels Pontos y está organizado por las asociaciones Volem Palmerar y APELX, con la colaboración del Ayuntamiento de Elche.

La cita se concibe como un homenaje al legado histórico, agrícola y ambiental del Palmeral, un símbolo identitario que forma parte esencial del paisaje ilicitano. “El Palmeral es un testimonio vivo de siglos de adaptación, ingenio y esfuerzo”, afirma Susi Gómez, presidenta de Volem Palmerar, quien subraya que con esta “Festa” se busca "transmitir "sus valores e implicar a toda la ciudadanía en su conservación”.

Una mañana repleta de actividades para todas las edades

La programación incluye un amplio abanico de actividades diseñadas para todos los públicos. Entre las propuestas destacan el X Campeonato de Trepa de Palmera y el taller Palmerero por un día, ambos impulsados por APELX; la II edición del Certamen Nacional de Pintura Rápida TORK/Festa del Palmerar d’Elx, organizado por Volem Palmerar; y la actuación de la Muixeranga d’Elx junto a la Colla Oripell.

Programa Festa del Palmerar 2025 / INFORMACIÓN

Tampoco faltarán Els Jocs de Fusta, el taller de Macetas tuneadas de palmeritas de Volem Palmerar, las muestras de artesanía de la Palma Blanca y la tradicional artesanía del cáñamo, piezas imprescindibles de la cultura local. La organización recuerda que se trata de “un evento diferente en un entorno diferente”.

Nuevos talleres, artesanía y demostraciones en vivo

La edición de 2025 suma nuevos participantes y propuestas. La Associació Palma d’Elx ofrecerá un taller de Guants de Pilota Valenciana además de una demostración de este deporte tradicional. Por su parte, la Comunidad de Regantes de la Acequia Mayor patrocina un taller de Barquitos de tabalas de Requetearte.

La firma Germanets presentará una muestra de sandalias de palmera y colaborará en dos talleres creativos con Silvanele centrados en biomateriales y “Tejiendo palma con amor”. El colectivo Con mi papá, con mi mamá dirigirá un taller de Marionetas elaboradas con materiales de la poda de la palmera, mientras que Tarevé exhibirá paneles creados a partir de residuos de palmera.

Este año, además, se suma la Escuela de Pintura del Hort del Xocolater, patrocinada por la Fundación Mediterráneo, cuyos trabajos decorarán los caminales del huerto en una original muestra al aire libre.

Exposiciones, rutas guiadas y actividades paralelas

La Festa del Palmerar se completará con exposiciones, yincanas, rutas guiadas, muestras de artesanía y proyecciones en la Casa-Museo del Hort dels Pontos. El objetivo, según la organización, es dar a conocer la riqueza cultural y ecológica del Palmeral y fortalecer los vínculos entre tradición y sostenibilidad.

Paralelamente, hasta el 6 de diciembre, la sala de exposiciones de El Corte Inglés de Elche acoge las fotografías seleccionadas del IV Concurso nacional “Luces y Sombras del Palmeral de Elche”, junto a una colección de pinturas sobre madera de palmera del artista invitado Antonio A. La presidenta de Volem Palmerar recuerda que “podemos aprender a disfrutar de nuestro Palmeral”, un espacio que, subraya, “nos necesita para seguir existiendo”. La intención es que quienes visiten la Festa se animen a recorrer el Palmeral cualquier otro día y descubran “un paisaje ancestral y mágico”.

Una de las participantes en el concurso de pintura rápida en la fiesta del Hort de Pontos / Matías Segarra

Amplio respaldo social e institucional

La Festa del Palmerar d’Elx 2025 cuenta con el apoyo de múltiples asociaciones y entidades locales como Margalló, ACD La Hoya, Baia Jovens, ADR, SIO, Cuadernos viajeros, A.V. Raval, IECBV, La Cátedra del Palmeral de la UMH y los institutos La Torreta, Pere Ibarra y La Asunción.

El evento está patrocinado por organismos públicos y privados, entre ellos el Ayuntamiento de Elche a través de VisitElche, la Concejalía de Medio Ambiente y el Distrito 1, así como por Grupo Antón, TORK Grupo Higiene y El Corte Inglés, entre otros colaboradores.

Así ha sido el scape room para reivindicar el Palmeral de Elche / Matías Segarra

La organización invita a toda la ciudadanía a participar en una celebración que busca reforzar el vínculo con “el corazón de Elche que es su Palmeral”. La convocatoria concluye con una invitación abierta: “Os esperamos el sábado 29 en el Hort dels Pontos para disfrutar juntos de nuestro Palmeral”.