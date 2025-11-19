Así es el nuevo hotel de la cadena Hilton que ha abierto a dos kilómetros de las playas de Elche

A dos kilómetros de la playa de El Altet y a escasos cuatro del aeropuerto Alicante-Elche. A esta distancia se ubica el nuevo hotel Hampton, de la cadena Hilton, que oficialmente abrió sus puertas este miércoles y que permitirá aumentar 72 plazas hoteleras en la pedanía ilicitana para paliar el déficit de este tipo de alojamiento en las zonas costeras de Elche, como pronosticó el propio alcalde, Pablo Ruz, tras la inauguración del nuevo alojamiento de tres estrellas.

Algo más de dos años han pasado desde que el Ayuntamiento autorizó la licencia ambiental para construir esta nueva infraestructura que especialmente será un polo de atracción para quienes viajan por negocios así como para turistas que acuden al litoral. Desde los últimos meses muchos usuarios se preguntaban cuando podría entrar en funcionamiento este recurso teniendo en cuenta que desde lejos llama la atención la fachada, singular por su colorido estilo Art Deco obra del artista alicantino Antonyo Marest. El hotel está en una zona de alto tránsito, ya que está a escasos metros de la autovía y enclavado junto a un car dinner y la gasolinera del grupo Lo Baró S.L, empresa que también gestionará este hospedaje.

Un "sueño" medio siglo después

Javier Alemán, director del gupo, reseñó que este proyecto que se ha podido materializar culmina el sueño que la familia tenía desde hace medio siglo cuando se inició en el mundo de los negocios y reseñó que esperan con este edificio que sirva de acicate o de rampa de salida para el desarrollo turístico de El Altet, y que en los próximos años más promotores se animen por la construcción de nuevos hoteles en la zona "porque es una zona muy rica, muy bonita y pendiente todavía de desarrollo".

Fachada del hotel Hampton de la cadena Hilton en El Altet durante la inauguración este miércoles / J.R.Esquinas

Ejecución

Este pasado verano la infraestructura ya estaba casi al 100% de ejecución y se estaban rematando los detalles, así como incorporándose el mobiliario. Durante el desarrollo de las obras se realizaron modificaciones en el interior del edificio para redistribuir algunos espacios, una actuación destinada a optimizar el funcionamiento del hotel sin alterar la superficie construida ni la configuración espacial del inmueble ni su uso turístico. Los cambios fueron aprobados en julio por la junta de gobierno local, un paso clave para regularizar los trabajos.

Fue en noviembre de 2023 cuando el Consistorio aprobó la licencia de impacto ambiental y en diciembre de ese año comenzó la construcción con una inversión privada de más de 5 millones de euros. La previsión inicial era que el hotel pudiera abrir sus puertas en enero de 2025, aunque finalmente se ha dado el paso nueve meses más tarde de retraso.

Comunicación

El hotel se levantó sobre una parcela aislada situada junto a importantes vías de comunicación, como la entrada a la autovía a escasos metros, lo que le otorga una ubicación estratégica, especialmente por su cercanía a la terminal. El acceso rodado a los aparcamientos en superficie se realiza por la calle Pintor Sorolla, mientras que el acceso a las plantas sótano, donde también se han habilitado plazas de estacionamiento por la calle Garbi, vía por la que también se entra peatonalmente al hotel, concretamente en el número 4.

4.500 metros

El edificio tiene una superficie total construida de algo más de 4.500 metros cuadrados, repartidos en dos plantas sótano destinadas a aparcamiento, una planta baja con los servicios comunes del hotel -recepción, restauración y zonas de ocio- y tres plantas más sobre rasante donde se distribuyen las habitaciones. La oferta de aparcamiento para los huéspedes se reparte entre las diferentes plantas: 20 plazas en el sótano -2, 7 en el sótano -1 y 26 plazas más en superficie, sumando un total de 53 plazas de estacionamiento.

El complejo cuenta con piscina, terraza, gimnasio y cafetería, con el reto futuro de instalar también un restaurante. El Ayuntamiento trasladó en su día que este nuevo hotel generará alrededor de una veintena de empleos directos, a los que habrá que sumar los empleos indirectos relacionados con su funcionamiento y su impacto en el entorno

Marca

Fernando Murcia, director del hotel, defendió que la infraesructura es de las más importantes que se han creado en la provincia de Alicante en los últimos años, y confía en que la acogida sea buena por la influencia del aeródromo, ya que entienden que puede ser un recurso útil para quienes llegan un día antes de coger el vuelo, sufren retrasos o lo pierden y necesitan alojarse cerca. Al hilo, la intención de la firma es promover entre semana que la ocupación sea estable poniendo el foco en los clientes de empresas.

Invitados a la inauguración este miércoles en El Altet / J.R.Esquinas

Hay que tener en cuenta que la enseña Hampton by Hilton está más focalizada en viajeros de negocios y en prestar servicios en zonas cercanas a nodos de transporte, con lo que se trata de establecimientos, como el que hay junto a la Feria de Barcelona y en el municipio de Alcobendas, por lo general, de precio más asequible y de inferior categoría a otras marcas del conglomerado como el establecimiento que la cadena ya tiene en la capital de la provincia, en la Casa Alberola, bajo la marca Curio Collection, con la que agrupa a sus hoteles boutique.

Reservas

Las habitaciones están disponibles desde este 19 de noviembre y la ocupación al mediodía en la apertura era del 20% teniendo en cuenta que las reservas se abrieron hace diez días y la previsión era abrir la página web para efectuarlas el 24 de noviembre, aunque se ha agilizado el paso. El alojamiento ya se puede encontrar en los buscadores con teléfono de contacto y se pueden elegir fechas de alojamiento desde su propia página web y portales especializados, con precios para las habitaciones estándar que tienen una horquilla entre los 70 y los 110 euros por noche en noviembre o diciembre, mientras que el precio se puede elevarse hasta los 150 en plena temporada alta de verano.

Precisamente el primer edil sostuvo que este no es solo un hotel para satisfacer la demanda de los viajeros si no también para aumentar las plazas junto a las playas donde predominan los pisos turísticos, que son los que sostienen que la mayoría de visitantes puedan pasar mínimo un día en el término municipal. Ruz señaló que una ciudad que tiene un millón y medio de turistas al año que pernoctan necesita "muchos más hoteles" y señaló que una parte no puede pernoctar porque no no hay habitaciones.