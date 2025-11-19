Ruz pone "alfombra roja" a los hoteleros y dice que hay cinco proyectos en marcha en Elche para paliar el déficit de camas

Acabar con el déficit de plazas hoteleras para aumentar la competitividad en Elche. El alcalde, Pablo Ruz, aprovechó este miércoles la nueva apertura en El Altet del hotel Hampton de tres estrellas, de la firma Hilton, para asegurar que el Ejecutivo de PP y Vox le pone 'alfombra roja' a todos aquellos empresarios que quieran apostar por el término municipal para crecer el número de camas y reducir la descompensación de habitaciones que hay en comparación con los apartamentos turísticos.

El regidor resaltó a preguntas de los periodistas que el Ayuntamiento tiene en marcha al menos cinco proyectos para aumentar la capacidad hotelera en la ciudad y las pedanías, donde entraría, por ejemplo, la iniciativa de reconvertir la antigua sede de la ONCE, en la calle Solars en un hospedaje, así como la posibilidad de que El Altet cuente con otro hospedaje unido a una gasolinera, según el planteamiento que una promotora le transmitió al Ayuntamiento el pasado agosto.

Ruz alabó a quienes están detrás del recién abierto hotel en la pedanía ilicitana por aumentar las plazas junto a las playas, donde predomina la iniciativa particular de ofrecer pisos a turistas, un modelo que suelen eligen visitantes para pasar uno o más días en el término municipal.

Falta de habitaciones

El bipartito señaló que una ciudad que tiene un millón y medio de turistas al año que pernoctan necesita "muchos más hoteles" y lamentó que una parte no puede pernoctar porque no hay habitaciones suficientes, reivindicaciones que durante años han elevado entidades como la Asociación de Empresas Turísticas de Elche o congresistas que cuando han atraído a más de un millar de profesionales a la ciudad han tenido que gestionar alojamientos fuera de la ciudad por la carencia de hoteles.

De ahí que el regidor trasladó que hay que seguir haciendo del turismo una oportunidad permanente y sostuvo que por parte del Consistorio va a haber facilidades "y alfombra roja a los empresarios que quieran construir y promover hoteles porque lo necesitamos", acogiéndose a los datos que ofrece el Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas (Invattur).

Invitados a la inauguración este miércoles del nuevo hotel de El Altet / J.R.Esquinas

Hace días el regidor trasladó en la World Travel Market que con la apertura de los futuros establecimientos, aunque algunos son remodelaciones pendientes, se podría aumentar la oferta aproxidamente medio millar de plazas, un dato que el alcalde consideró insuficiente porque entiende que aún se debería doblar la planta hotelera.

En cuanto a los apartamento turísticos, este miércoles volvió a incidir en que la aportación que hacen es clave para desestacionalizar e incluso cifró que un millón de pernoctaciones vinieron este año por los pisos turísticos.

Parque de viviendas

Esta necesidad de ampliación surge también después de que hace escasos tres meses el Ayuntamiento apuntase a un retoceso del 13% del parque de viviendas turísticas tras la aplicación de la nueva ordenanza autonómica que regula el alojamiento vacacional en la Comunidad Valenciana. La normativa, más restrictiva y que tiene en cuenta otros factores para otorgar las licencias, suponía, con datos del verano, una disminución de 81 alojamientos pasando de 955 unidades de alojamiento a 874 establecimientos registrados perdiéndose entonces algo más de medio millar de plazas por no adaptarse a los nuevos criterios exigidos por el decreto.

Resorts

En la ciudad campings como el resort de La Marina cuentan con cerca de 2.100 plazas, el 16% del total, por encima incluso de la capacidad hotelera que alcanza las 1.700 plazas.

Tanto el Ayuntamiento como el Grupo Lo Baró, que ha promovido y gestiona el nuevo hotel en El Altet, confían en que este negocio, que se ha hecho realidad dos años después de que el Ayuntamiento autorizase la licencia ambiental, será un polo de atracción para quienes viajan por negocios así como para turistas que acuden al litoral.

Javier Alemañ, director del grupo, reseñó que este proyecto culmina el sueño que la familia tenía desde hace medio siglo cuando se inició en el mundo de los negocios. Esperan con el edificio que sirva de acicate o de "rampa de salida" para el desarrollo turístico de El Altet, y que en los próximos años más promotores se animen por la construcción de nuevos hoteles en la zona "porque es una zona muy rica, muy bonita y pendiente todavía de desarrollo".